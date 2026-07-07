 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(15) "Green Solutions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Υπεράκτια αιολικά: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2,35 GW

Πώς κατανέμονται τα 2,35 GW ανά θαλάσσια περιοχή σε Θρακικό Πέλαγος, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια και Πατραϊκό Κόλπο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ 07.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Υπεράκτια αιολικά: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2,35 GW
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στον καθορισμό του αναγκαίου ηλεκτρικού χώρου που θα πρέπει να δεσμευθεί στο ηλεκτρικό σύστημα μεταφοράς ρεύματος προκειμένου να «χωρέσει» επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά πάρκα προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Ειδικότερα, με πρόσφατη απόφαση που υπέγραψε  ο υπουργός κ. Σταύρος Παπασταύρου ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να αποδώσει για αυτές τις επενδύσεις  χώρο στα δίκτυα, συνολικής ισχύος 2,35 GW (γιγαβάτ) καθορίζοντας και την κατανομή του ανά θαλάσσια ζώνη καθώς και τα ενδεικτικά σημεία σύνδεσης  των θαλάσσιων πάρκων.

Οι διαδικασίες για τα πρώτα υπεράκτια αιολικά

Έτσι, όταν και αν προχωρήσουν οι αδειοδοτικές και διαγωνιστικές διαδικασίες και κατασκευαστούν τα πρώτα υπεράκτια αιολικά θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης στο σύστημα. Η απόφαση ενεργοποιεί στην πράξη πρόβλεψη του 2022 (σ.σ. είχε περιληφθεί στον νόμο  4964/2022), η οποία είχε προστεθεί ακριβώς για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που γίνεται ολοένα και πιο έντονο στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι η σταδιακή εξάντληση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου από την αλματώδη ανάπτυξη νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τότε η ρύθμιση πρότεινε τη  δέσμευση 2 GW, ωστόσο το ΥΠΕΝ επέλεξε τελικά να κινηθεί υψηλότερα κατά 350 MW (μεγαβάτ), αποτυπώνοντας ουσιαστικά έναν πιο φιλόδοξο σχεδιασμό για την πρώτη φάση ανάπτυξης των offshore αιολικών και δημιουργώντας μεγαλύτερο περιθώριο για την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου των έργων.

Δέσμευση ισχύος και κατανομή ανά περιοχή

Το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει στο προοίμιο της απόφασης ότι η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου έπρεπε να προηγηθεί, διαφορετικά υπήρχε σοβαρός κίνδυνος, όταν θα έφθαναν τα υπεράκτια αιολικά έργα στο στάδιο της υλοποίησης, να μην υπάρχει πλέον διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα στο σύστημα για τη σύνδεσή τους.

Στην απόφαση αποτυπώνεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο θα κατανέμεται ο ηλεκτρικός χώρος ανά θαλάσσια περιοχή. Η μεγαλύτερη ισχύς,  600 MW, δεσμεύεται για το Θρακικό Πέλαγος, όπου προβλέπεται και η πιλοτική εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος υπεράκτιων αιολικών στην οποία εμπλέκονται η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η Motor Oil Renewable Energy (MORE) και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Ως ενδεικτικό σημείο σύνδεσης προτείνεται το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Νέας Σάντας.

Για την Κρήτη προβλέπεται δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για έργα συνολικής ισχύος 250 MW, με ενδεικτικό σημείο σύνδεσης τον Υποσταθμό Δαμάστας. Αντίστοιχα, στις Κυκλάδες προβλέπεται ισχύς 250 MW, η οποία θα μπορεί να συνδεθεί μέσω των Υποσταθμών Πάρου ή Νάξου, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες και υπό ανάπτυξη ηλεκτρικές υποδομές του νησιωτικού συμπλέγματος.

Μία ακόμη κατηγορία έργων αφορά την ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων (όσα νησιά βρίσκονται κοντά στην Αττική) και του Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου, όπου επίσης προβλέπεται εγκατεστημένη ισχύς 250 MW. Για τα συγκεκριμένα  έργα  η υπουργική απόφαση αναφέρει ως ενδεικτικά σημεία σύνδεσης το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Μεσογείων και το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αγίου Στεφάνου, αναδεικνύοντας τη σημασία που αποκτά το διασυνδεδεμένο σύστημα της Αττικής για την ανάπτυξη των μελλοντικών offshore έργων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθώς για την περιοχή των Δωδεκανήσων προβλέπεται δέσμευση ηλεκτρικού χώρου συνολικής ισχύος 500 MW. Ως ενδεικτικά σημεία σύνδεσης προσδιορίζονται οι Υποσταθμοί Κω και Σορωνής, επιλογή που συνδέεται άμεσα με τον ευρύτερο σχεδιασμό των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών.

Για την περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας, και ειδικότερα τον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο, προβλέπεται ισχύς 300 MW, με σύνδεση είτε μέσω του νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης της Εύβοιας  είτε μέσω του ΚΥΤ Αλιβερίου, ενώ για τον Πατραϊκό Κόλπο δεσμεύεται ηλεκτρικός χώρος για έργα ισχύος 200 MW, με ενδεικτικό σημείο σύνδεσης το ΚΥΤ Πάτρας.

Κόφτης ηλεκτροπαραγωγής και στα υπεράκτια

Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένας συνολικός «ηλεκτρικός χάρτης» του ελληνικού προγράμματος υπεράκτιων αιολικών, πάνω στον οποίο θα βασιστούν τα επόμενα στάδια του σχεδιασμού.  Η απόφαση, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου δεν συνεπάγεται εξασφάλιση προτεραιότητας για τη διοχέτευση της ηλεκτροπαραγωγής των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Αντιθέτως, αναφέρει ρητά ότι τα έργα θα υπόκεινται σε πιθανές περικοπές παραγωγής, όπως συμβαίνει πλέον με το σύνολο των μονάδων ΑΠΕ, ενώ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη δέσμευση δεν σημαίνει πως το σύστημα μεταφοράς θα μπορεί να απορροφά το σύνολο της διαθέσιμης ισχύος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας.

Η νέα υπουργική απόφαση δείχνει ότι το ΥΠΕΝ επιχειρεί να επαναφέρει το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος των υπεράκτιων σε τροχιά υλοποίησης. Παράλληλα με τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου, τον Ιούνιο προχώρησαν και οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) που είχε προσφάτως συστήσει η ΕΔΕΥΕΠ και η οποία θα αναλάβει τη διενέργεια των απαραίτητων τεχνικών,  ανεμολογικών, βυθομετρικών,  γεωτεχνικών, γεωφυσικών και περιβαλλοντικών ερευνών στις περιοχές όπου θα αναπτυχθούν τα πρώτα έργα. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα αποτελέσουν κρίσιμο στοιχείο για τη διαμόρφωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των διαγωνισμών, αλλά και για τη μείωση του επενδυτικού κινδύνου για όσους συμμετάσχουν στις διαδικασίες.

Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα εκδόθηκε και η υπουργική απόφαση που καθορίζει το κανονιστικό πλαίσιο των μελλοντικών διαγωνισμών, εξειδικεύοντας τους όρους συμμετοχής των επενδυτών, τα τεχνικά προαπαιτούμενα και το πλαίσιο της λειτουργικής ενίσχυσης, ενώ προβλέπει και δικλείδες για την αποφυγή υπερβολικής συγκέντρωσης έργων σε έναν μόνο επενδυτή.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Nearly 40% of Attica’s Forests Burned in Nine Years
English Edition

Nearly 40% of Attica’s Forests Burned in Nine Years
Κάμερες: Νέα ηλεκτρονικά μάτια σε 100 κρίσιμους κόμβους
Κοινωνία

Κάμερες: Νέα ηλεκτρονικά μάτια σε 100 κρίσιμους κόμβους
Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η απογείωση των στρατιωτικών δαπανών στο επίκεντρο
Κόσμος

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η απογείωση των στρατιωτικών δαπανών στο επίκεντρο
Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού – Οδηγίες προς υποψηφίους
Κοινωνία

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό - Οδηγίες
Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Η συνάντηση με ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για ανταγωνισμό και τιμές
Τρόφιμα – ποτά

Σούπερ μάρκετ: H απάντηση για τα καρτέλ και το αίτημα στο ΠΑΣΟΚ 
Οπτικές ίνες: Η μάχη των παρόχων φέρνει νέα δεδομένα στην αγορά
Τηλεπικοινωνίες

Οπτικές ίνες: Η νέα πίστα ανάπτυξης για τα telecoms

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Γιατί θα δυσκολευτεί να εξαντλήσει τα αποθέματα σε πετρέλαιο παρά την άρση των κυρώσεων
Πετρέλαιο

Γρίφος για το Ιράν η διάθεση του πετρελαίου του

Η Κίνα δεν έχει δείξει ιδιαίτερη βούληση για αύξηση παραγγελιών πετρελαίου από το Ιράν και άλλες αγορές

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Η αγορά πολυτελών ακινήτων αψηφά τον νέο φόρο στις δευτερεύουσες κατοικίες
World

Ανακάμπτει η αγορά πολυτελών ακινήτων στη Νέα Υόρκη

Ένα μήνα μετά την ψήφιση φόρου στις δευτερεύουσες κατοικίες στη Νέα Υόρκη, μεσίτες και αναλυτές δήλωσαν ότι οι πωλήσεις πολυτελών ακινήτων παραμένουν ισχυρές.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Morgan Stanley: Με τιμή-στόχο στα 27 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ
Business

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ

Όπως αναφέρει η Morgan Stanley, από το 2019 η ΔΕΗ έχει αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη βάση των περιουσιακών της στοιχείων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξαγωγές: Τα top ελληνικά τρόφιμα στον Καναδά
Economy

Τα ελληνικά τρόφιμα που κέρδισαν τους Καναδούς

Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες τροφίμων σε εξαγωγές στον Καναδά - Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν

Μαρία Σιδέρη
Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο
Commodities

Citi: Ζυγίζει και εκκαθαρίζει χρυσό

Η Citi γίνεται το πέμπτο μέλος εκκαθάρισης της LPMCL

Τζούλη Καλημέρη
Ελληνική οικονομία: «Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλότερος πληθωρισμός στο 3,2%
Macro

«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλός πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι νέες προβλέψεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Υδρογονάνθρακες: Νέος παίκτης (;) για γεωτρήσεις στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Νέος παίκτης (;) για γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Τι κρύβει αίτημα της HELLENiQ ENERGY στην ΕΔΕΥΕΠ για τις έρευνες σε υδρογονάνθρακες στο μπλοκ «Ιόνιο»

Χρήστος Κολώνας
AI: Πολύτιμο «εργαλείο» για εταιρείες καταλωτικών προϊόντων – Ποιοι κολοσσοί τη χρησιμοποιούν
World

AI: «Τονωτικό» στην καινοτομία - Ποιες εταιρείες τη χρησιμοποιούν

Μεγαλώνει ο κατάλογος των εταιρειών που χρησιμοποιούν AI για την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
Υπεράκτια αιολικά: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2,35 GW
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Άνοιγμα για επενδύσεις 2,35 GW στα υπεράκτια αιολικά

Πώς κατανέμονται τα 2,35 GW ανά θαλάσσια περιοχή σε Θρακικό Πέλαγος, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια και Πατραϊκό Κόλπο

Μάχη Τράτσα
ΕΛΕΤΑΕΝ: Fake news η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Fake news η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες

Δεν υπάρχει κανένας λόγος ή κίνητρο να καταστραφεί το δάσος για να γίνει κάτι που ήδη επιτρέπεται, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΕΤΑΕΝ

Σταύρος Παπασταύρου: «Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό»
Green

Σαρωτικές αλλαγές στις εταιρείες ύδρευσης - Το σχέδιο

Αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

Καύσωνας στην Ευρώπη: Η μάχη για τον κλιματισμό σε μια ήπειρο που υπερθερμαίνεται
Κλιματική αλλαγή

Καύσωνας στην Ευρώπη: Η μάχη για τον κλιματισμό

Οικονομολόγοι ανέφεραν ότι ο καύσωνας «θύμιζε τα lockdown της πανδημίας».

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ηλεκτρικά οχήματα: Οι μπαταρίες των EV ξεπερνούν τις προσδοκίες ανθεκτικότητας
Ηλεκτροκίνηση

Οι μπαταρίες EV «αντέχουν» πλέον εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα

Οι ειδικοί του κλάδου πιστεύουν ότι η νέα γνώση σχετικά με την ανθεκτικότητα των μπαταριών αλλάζει τα δεδομένα για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα ηλεκτρικά οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κινεζικά αυτοκίνητα: Η ασταμάτητη άνοδος στην Ευρώπη – 5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε
Ηλεκτροκίνηση

Η ασταμάτηση επέλαση των κινεζικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Τα κινεζικά ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα είναι πανταχού παρόντα δύο χρόνια μετά την επιβολή δασμών από την ΕΕ στις εισαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
Καύσωνας: Ο πιο ζεστός Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή
Κλιματική αλλαγή

Ιστορικός καύσωνας τον Ιούνιο στην Ευρώπη - Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι ο πρόσφατος καύσωνας ευθύνεται για σχεδόν 1.300 επιπλέον θανάτους σε ολόκληρη την Ευρώπη έως τις 21 Ιουνίου

Latest News
Nearly 40% of Attica’s Forests Burned in Nine Years
English Edition

Nearly 40% of Attica’s Forests Burned in Nine Years

New analysis by the National Observatory of Athens shows that more than 172,973 acres of land have burned in Attica since 2017, with forest losses reaching 38% of the region's total forest area

Κάμερες: Νέα ηλεκτρονικά μάτια σε 100 κρίσιμους κόμβους
Κοινωνία

Κάμερες: Νέα ηλεκτρονικά μάτια σε 100 κρίσιμους κόμβους

Πότε τίθεται σε λειτουργία ο νέος εξοπλισμός – Τι αλλάζει στην επιβολή προστίμων

Κώστας Ντελέζος
Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η απογείωση των στρατιωτικών δαπανών στο επίκεντρο
Κόσμος

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η απογείωση των στρατιωτικών δαπανών στο επίκεντρο

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ σχεδιάζουν να ανακοινώσουν εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων επιδιώκοντας να δείξουν ότι ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις Τραμπ για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών

Παρασκευή Τσιβόλα
Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού – Οδηγίες προς υποψηφίους
Κοινωνία

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό - Οδηγίες

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές 2026 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59

Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Η συνάντηση με ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για ανταγωνισμό και τιμές
Τρόφιμα – ποτά

Σούπερ μάρκετ: H απάντηση για τα καρτέλ και το αίτημα στο ΠΑΣΟΚ 

Η ΕΣΕ συναντήθηκε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκε τα στοιχεία του κλάδου των σούπερ μάρκετ

Δημήτρης Χαροντάκης
Οπτικές ίνες: Η μάχη των παρόχων φέρνει νέα δεδομένα στην αγορά
Τηλεπικοινωνίες

Οπτικές ίνες: Η νέα πίστα ανάπτυξης για τα telecoms

ΟΤΕ, Vodafone, Nova και ΔΕΗ επεκτείνουν επιθετικά τα δίκτυά τους, ενώ το 5G καλύπτει τα κενά εκεί όπου δεν φτάνει ακόμη οι οπτικές ίνες

Γιώργος Πολύζος
Aνοχύρωτοι στα ακραία φαινόμενα
Απόψεις

Ανοχύρωτοι

Η κλιματική κρίση δεν απειλεί μόνο τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις αλλά και την οικονομική σταθερότητα της χώρας

Νίκος Αυλώνας
Νερό: Ο νέος επενδυτικός χάρτης
Business

Ο νέος επενδυτικός χάρτης του νερού

Veolia, Suez, AKTOR, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπαίνουν στην αγορά για το...νερό με επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Μάχη Τράτσα
Halcyon Equity Partners: Η στρατηγική του fund – Πού ψάχνει… ευκαιρίες
Business

Από την Mailos στην Kayak - Τι ψάχνει η Halkyon

Στον κλάδο των τροφίμων και της εστίασης επενδύει η Halcyon Equity Partners - Πού έκανε τα τελευταία «χτυπήματα»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραπεζικές χρεώσεις: Τι ισχύει μετά τις δικαστικές αποφάσεις
Τράπεζες

Τι ισχύει με τις τραπεζικές χρεώσεις μετά τις δικαστικές αποφάσεις

Οι τραπεζικές χρεώσεις βρέθηκαν στο στόχαστρο των καταναλωτικών οργανώσεων τα τελευταία χρόνια

Αγης Μάρκου
Ιράν: Γιατί θα δυσκολευτεί να εξαντλήσει τα αποθέματα σε πετρέλαιο παρά την άρση των κυρώσεων
Πετρέλαιο

Γρίφος για το Ιράν η διάθεση του πετρελαίου του

Η Κίνα δεν έχει δείξει ιδιαίτερη βούληση για αύξηση παραγγελιών πετρελαίου από το Ιράν και άλλες αγορές

Δημήτρης Σταμούλης
Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος τζίρος 1,6 δισ. έως το 2030 – Πότε ξεκινά το bancassurance με την Πειραιώς
Ασφαλιστικές

Το μεγάλο στοίχημα της νέας Εθνικής Ασφαλιστικής 

Τι ανέφερε ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής για τον στόχο του κύκλου εργασιών, το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς - Προέβλeψε ισχυρές επιδόσεις για το 2026 και το 2027 

Ετήσια άδεια: Ξεκίνησε η τμηματική χορήγησή της για το 2026
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ετήσια άδεια: Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ

Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ και ποια είναι η διάρκειά για την ετήσια άδεια

Κώστας Παπαδής
Το «παράθυρο» του ΧΑ, αλλάζει επίπεδο η ΕΥΔΑΠ, το γύρισε… η SUNLGIHT, τι περιμένει η αγορά από τη LAMDA, τα «γυρίσματα» της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι «εξισώσεις» των ΑΧΕΠΕΥ
Inside Stories

Το «παράθυρο» του ΧΑ, αλλάζει επίπεδο η ΕΥΔΑΠ, το γύρισε… η SUNLGIHT, τι περιμένει η αγορά από τη LAMDA, τα «γυρίσματα» της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι «εξισώσεις» των ΑΧΕΠΕΥ

Αργά και σταθερά…

Εξαγωγές: Τα top ελληνικά τρόφιμα στον Καναδά
Economy

Τα ελληνικά τρόφιμα που κέρδισαν τους Καναδούς

Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες τροφίμων σε εξαγωγές στον Καναδά - Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν

Μαρία Σιδέρη
Ναυτιλία: Τα 9 δισ. ευρώ του EU ETS και η μάχη για την επιστροφή των εσόδων
Επικαιρότητα

Τα 9 δισ. ευρώ και το νέο τοπίο για τη ναυτιλία

Η αναθεώρηση της Οδηγίας για το EU ETS, που θα καθορίσει το πλαίσιο της περιόδου 2031-2040, θεωρείται κρίσιμη

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies