Εξαγωγές: Τα top ελληνικά τρόφιμα στον Καναδά

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Προϊόντα που διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα και τη μεσογειακή τους ταυτότητα περιλαμβάνουν οι κυριότερες κατηγορίες τροφίμων που η Ελλάδα εξάγει στον Καναδά, με τους Έλληνες παραγωγούς να εστιάζουν περισσότερο στα «clean label», χωρίς τεχνητά πρόσθετα, καθώς αυτά κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Ποια τρόφιμα κερδίζουν στις εξαγωγές στον Καναδά

Με κυρίαρχη την ελιά που «κλέβει» τις εντυπώσεις – ελαιόλαδο, ιχθυηρά, μέλι, παρασκευάσματα διατροφής, αλλά και νερό κι αλάτι, περιλαμβάνονται στα top ελληνικά τρόφιμα που εξάγονται στον Καναδά – με τη φέτα να αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση.

Σύμφωνα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τορόντο, το 2025 ήταν θετικό για το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών στον Καναδά, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,85% έναντι του 2024. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές της χώρας μας από τον Καναδά κατέγραψαν αξιόλογη αύξηση, που άγγιξε το 28,5 %.

Σαν αποτέλεσμα, ο όγκος του διμερούς εμπορίου παρουσίασε αύξηση (9,5%), ενώ το ελληνικό εμπορικό πλεόνασμα μειώθηκε (από 185,4 εκ. ευρώ το 2024 σε 155,8 εκ. το 2025), καταγράφοντας ετήσια μείωση της τάξης του 16%. Καθ’ όλη την πενταετία 2021-2025, το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Καναδά ήταν πλεονασματικό για τη χώρα μας.

Οι ελληνικές εξαγωγές ακολούθησαν αισθητά ανοδική πορεία. Αντίστοιχα και οι εισαγωγές μας από τον Καναδά κινήθηκαν με θετικό ρυθμό.

Επίσης, η έκθεση τονίζει ότι τόσο οι ελληνικές εξαγωγές στον Καναδά το 2025 όσο και οι εισαγωγές αντιπροσώπευαν ποσοστά μικρότερα του 1% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών (48,6 και 82,12 δισ. ευρώ αντίστοιχα).

Ελιά, η «βασίλισσα»

Αναλύοντας περαιτέρω την ελληνική παρουσία στον Καναδά, με επίκεντρο τα τρόφιμα, η κατηγορία κατηγορία ελιές και διάφορα λαχανικά είναι την κυριότερη κατηγορία ελληνικών τροφίμων που εξάγονται στην καναδική αγορά, με αξία 28,1 εκ. ευρώ το 2025 και αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2024.

Η ελιά αναδεικνύεται στο σημαντικότερο ελληνικό προϊόν με την Ελλάδα να είναι η δεύτερη προμηθεύτρια χώρα μετά την Ισπανία.Οι εξαγωγές ελιών σε άλμη ή θειωμένες, χωρίς γυάλινα βάζα ανήλθαν σε 18,1 εκατ. ευρώ το 2025 σε όρους αξίας, σημειώνοντας αύξηση 40,6% σε σχέση με το 2024.

Ακολούθησαν τα λαχανικά, εκτός από μείγματα, παρασκευασμένα και μη κατεψυγμένα καταγράφοντας σημαντική αύξηση 116,5%. Μείωση παρατηρήθηκε στις ελιές παρασκευασμένες/συντηρημένες, εκτός από αυτές σε ξύδι, οξικό οξύ ή ζάχαρη, μη κατεψυγμένες, οι οποίες κατέγραψαν αξία 8,1 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 86,9%.

Και φυσικά ελαιόλαδο

Παρότι η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου είναι 1,2 εως 1,5 λίτρο ανά άτομο και υστερεί σημαντικά με τις μεσογειακές χώρες η ζήτηση αυξάνεται σταθερά, λόγω της έμφασης που δίνεται στα οφέλη για την υγεία από τη μεσογειακή διατροφή.

Το ελληνικό μερίδιο αγοράς για το παρθένο ελαιόλαδο ανέρχεται σε 3,75% συγκριτικά με την Ιταλία η οποία κατέχει το 0,5% και την Τουρκία με 2,65%. Η Ισπανία κυριαρχεί κατέχοντας το 89% της αγοράς.

Όταν λαβράκι και τσιπούρα ξεχωρίζουν

Όπως αναφέρει η έκθεση, πάνω από το 86% των Καναδών τρώνε τακτικά ψάρι, με τις νεότερες γενιές να στράφονται σε μεγάλο βαθμό προς πιο βολικές μεθόδους παρασκευής, επιλογές κατεψυγμένων θαλασσινών.

Τσιπούρα και λαβράκι είναι φυσικά τα δύο κύρια είδη που εξάγει η Ελλάδα στον Καναδά. Μάλιστα το 2025 η χώρα μας κατείχε το 65,4% του συνόλου των καναδικών εισαγωγών λαβρακίου.

Ακολουθήσαν η Ισπανία με 15,7%, η Τυνησία με 9,5%, η Τουρκία με 7,1% και η Χιλή με μόλις 0,07%. Το λαβράκι είναι γνωστό στον Καναδά ως branzino και είναι ευρέως διαθέσιμο στα καναδικά εστιατόρια.

Επίσης, πέρυσι η Ελλάδα κατείχε το 44% του συνόλου των καναδικών εισαγωγών τσιπούρας. Ακολουθούν η Τυνησία με 35,7%, η Ιαπωνία με 6,6% οι ΗΠΑ με 4,8% και η Πορτογαλία με 2,7% της αγοράς.

Αναπτύσσοντας ταχύτητα

Μπορεί οι ελληνικές εξαγωγές παρασκευασμάτων διατροφής να αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,3% των καναδικών εξαγωγών, με κυρίαρχες τις ΗΠΑ με 80%, ωστόσο δείχνουν να καταγράφουν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης.

Οι ελληνικές εξαγωγές παρασκευασμάτων διατροφής ανήλθαν το 2025 σε 3,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 39% από το 2024. Οι εξαγωγές σιροπιών από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα σημείωσαν αύξηση κατά 228.5% το 2025

Ο «χρυσός»

Η αγορά εισαγόμενου μελιού του Καναδά βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές χονδρικής από την Αργεντινή και τη Βραζιλία για την ενίσχυση των εγχώριων προμηθειών, ενώ το τμήμα υψηλής ποιότητας κυριαρχείται από το μέλι Manuka της Νέας Ζηλανδίας.

Ενώ ο Καναδάς είναι ένας σημαντικός εξαγωγέας μελιού (με μεγάλες εξαγωγές στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία), η εγχώρια αγορά λιανικής βασίζεται στις εισαγωγές για την εξισορρόπηση της προσφοράς, καθώς η εγχώρια παραγωγή μπορεί να κυμαίνεται κατά 20% έως 40% ετησίως λόγω καιρικών συνθηκών.

Οι ελληνικές εξαγωγές μελιού εμφάνισαν αύξηση το 2025 κατά 15,76% ως προς την αξία φθάνοντας τα 2,4 εκ. ευρώ. Είναι αξιοσημείωτο στην κατηγορία του συσκευασμένου μελιού κάτω των 5 κιλών η Ελλάδα είναι η 4η σημαντικότερη χώρα προέλευσης με μερίδιο αγοράς 9% ως προς την αξία.

Προηγείται η Νέα Ζηλανδία με ποσοστό 34,2% και ακολουθούν η Αυστραλία με 13,7%, και οι η Τουρκία με 10%.

Νερό κι…αλάτι

«Τσιμπάμε» και λίγο από το αλάτι με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε 1,9 εκατ. ευρώ το 2025. Ωστόσο, η κατηγορία του καθαρού αλατιού ήταν η σημαντικότερη υποκατηγορία εξαγωγών, με αξία επίσης 1,76 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 15,9% σε αξία.

Στο νερό τώρα, ενώ οι εγχώριες μάρκες κυριαρχούν στην αγορά, το εισαγόμενο εμφιαλωμένο νερό παραμένει ένα σημαντικό τμήμα, με τους Καναδούς να αγοράζουν εκατομμύρια δολάρια σε νερό από το εξωτερικό ετησίως λόγω των προτιμήσεων των καταναλωτών για μεταλλικά νερά υψηλής ποιότητας και εξειδικευμένα.

Οι ελληνικές εξαγωγές εμφιαλωμένου νερού το 2025 ανήλθαν συνολικά σε 423 χιλ.ευρώ αυξημένες κατά 6.6 % ως προς την αξία. Κυριότερη υποκατηγορία ήταν το φυσικό μεταλλικό νερό με αξία 284 χιλ. ευρώ το οποίο, ωστόσο, σημείωσε μείωση κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα λοιπά νερά, μη περιέχοντα ζάχαρή ή γλυκαντικές ουσίες αυξήθηκαν κατά 51%. Μόνο νερά από δύο χώρες κατέχουν διψήφια ποσοστά στην καναδική αγορά: η Γαλλία με 46,6% και η Ιταλία με 33,3%, όλες οι υπόλοιπες χώρες διατηρούν μερίδια κάτω του 5%.

Η περίπτωση της φέτας

H χώρα μας είναι μεταξύ των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη συμφωνία CETA, καθώς διαπιστώνεται ότι η ΠΟΠ «Φέτα» δεν προστατεύεται επαρκώς στο πλαίσιό της. Συγκεκριμένα, η «Φέτα» περιλαμβάνεται στις Γεωγραφικές Ενδείξεις που αναγνωρίζονται, βάσει της Συμφωνίας, στην καναδική αγορά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στον Καναδά δεν νομιμοποιείται να κυκλοφορεί τυρί με την ονομασία “Feta”, το οποίο παράγεται εκτός Ελλάδας.

Η έκθεση αναφέρει ωστόσο ότι η εφαρμογή της συμφωνίας CETA (Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά) λειτούργησε ως καταλύτης για τα ελληνικά τυριά στην καναδική αγορά. Η σταδιακή κατάργηση των δασμών και η θέσπιση ειδικών ποσοστώσεων (quota) έδωσαν μεγάλη ώθηση στις εξαγωγές, με τη φέτα και άλλα παραδοσιακά τυριά (π.χ.κεφαλοτύρι, κεφαλογραβιέρα) να πρωταγωνιστούν.

Μεταξύ της υπογραφής της συμφωνίας και τα τελευταία χρόνια, η αξία των εξαγωγών ελληνικής φέτας υπερδιπλασιάστηκε (σημειώνοντας άνοδο άνω του 110%), με τις ποσότητες που εξάγονται να πλησιάζουν τους 1.000 τόνους ετησίως.