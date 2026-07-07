Βαμβάκι: Ποιες τάσεις διαμορφώνουν την αγορά – Προβλέψεις για παραγωγή, εμπόριο και κατανάλωση

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Αυξημένη αναμένεται η κατανάλωση και το εμπόριο για το βαμβάκι παρά τη μέτρια μείωση της παραγωγής κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026/27, σύμφωνα με την Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βαμβακιού (ICAC).

Σύμφωνα με την έκθεση της ICAC (τεύχος 2026 του Cotton This Month), η παγκόσμια παραγωγή βαμβακιού για τη σεζόν 2025/26 εκτιμάται σε 26,5 εκατομμύρια τόνους, αυξημένη κατά 3% από την προηγούμενη σεζόν, ενώ η κατανάλωση προβλέπεται να φτάσει τα 25,3 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας αύξηση 1,6%.

Η Κίνα αναμένεται να ανακτήσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας βαμβακιού στον κόσμο κατά την περίοδο 2026/27

Με ορίζοντα το 2026/27, η παγκόσμια παραγωγή προβλέπεται να μειωθεί ελαφρώς κατά 2% στα 25,9 εκατομμύρια τόνους, ενώ η κατανάλωση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, αυξανόμενη κατά περίπου 1% στα 25,5 εκατομμύρια τόνους. Το παγκόσμιο εμπόριο βαμβακιού προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6% στα 9,6 εκατομμύρια τόνους.

Στο μεταξύ, με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης, η Γραμματεία προβλέπει ότι ο Δείκτης Cotlook A για την περίοδο 2026/27 θα κυμανθεί μεταξύ 66 και 85 σεντς ανά λίβρα, με μέσο όρο 75,7 σεντς ανά λίβρα.

Οι τάσεις στο βαμβάκι

Η έκθεση εντοπίζει αρκετές βασικές τάσεις που διαμορφώνουν την αγορά:

Βελτίωση της παγκόσμιας ζήτησης για κατανάλωση βαμβακιού παρά τις αυστηρότερες προοπτικές παραγωγής.

Συνεχιζόμενη πίεση στις εκτάσεις βαμβακιού, καθώς οι καλλιεργητές ανταποκρίνονται στην ασθενέστερη κερδοφορία, το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και τον ανταγωνισμό από εναλλακτικές καλλιέργειες.

Προκλήσεις που σχετίζονται με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της θερμότητας, των αναξιόπιστων βροχοπτώσεων και των αυξανόμενων πιέσεων από παράσιτα, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν τις αποφάσεις παραγωγής.

Σημαντική μετατόπιση στην παγκόσμια ζήτηση εισαγωγών, με επικεφαλής την Ινδία και την ανάκαμψη της κινεζικής αγοράς.

Η Ινδία αναδεικνύεται ως σημαντικό κέντρο ζήτησης

Η Ινδία έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της παγκόσμιας ζήτησης βαμβακιού. Οι εισαγωγές χνουδιού βαμβακιού προβλέπεται να φτάσουν περίπου το 1 εκατομμύριο τόνους την περίοδο 2025/26, αύξηση 42% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ από τη χώρα.

Η αύξηση αυτή έρχεται μετά από μια σειρά αλλαγών πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών μειώσεων των εισαγωγικών δασμών και απαλλαγών για το εξαιρετικά μακρύ βασικό βαμβάκι, οι οποίες βελτίωσαν την πρόσβαση σε εισαγόμενες ίνες και στήριξαν την αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης.

Οι εισαγωγές βαμβακιού της Κίνας ανακάμπτουν

Η Κίνα αναμένεται να ανακτήσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας βαμβακιού στον κόσμο κατά την περίοδο 2026/27, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 19% των παγκόσμιων εισαγωγών. Μετά από ένα οκταετές χαμηλό στις εισαγωγές κατά την προηγούμενη σεζόν, οι εισαγωγές χνουδιού βαμβακιού στην Κίνα προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 42% το 2025/26, υποστηριζόμενες από πρόσθετες ποσοστώσεις εισαγωγών, υψηλότερες εγχώριες τιμές βαμβακιού και την ανάγκη διατήρησης των επιπέδων κατανάλωσης.

Αλλαγή εμπορικών σχέσεων

Η Βραζιλία έχει εδραιώσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής βαμβακιού της Κίνας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 52% των εισαγωγών βαμβακιού της Κίνας κατά την τρέχουσα σεζόν. Η Αυστραλία έχει αναδειχθεί ως ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής της Κίνας, ενώ οι εμπορικές πολιτικές ΗΠΑ-Κίνας συνεχίζουν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες ροές εμπορίου βαμβακιού και την ανταγωνιστικότητα.

Η έκθεση εξετάζει επίσης τις επιπτώσεις των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής των δασμών που εισήχθησαν από τον Μάρτιο του 2025 από την Κίνα και των νέων δεσμεύσεων για την αγορά γεωργικών προϊόντων των ΗΠΑ.

Πρωτοβουλίες για το βαμβάκι των ΗΠΑ

Το τεύχος Ιουλίου υπογραμμίζει την έναρξη του Μεγάλου Αμερικανικού Σχεδίου για το βαμβάκι από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης για βαμβάκι και προϊόντα βαμβακιού που καλλιεργούνται στην Αμερική, στην ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του βαμβακιού και στη βελτίωση των αποδόσεων για τους καλλιεργητές.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την πρωτοβουλία «Φυτά Όχι Πλαστικά», η οποία προωθεί προϊόντα με βάση το βαμβάκι ως βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στις συνθετικές ίνες, καθώς και υποστήριξη για τον προτεινόμενο Νόμο Αγοράς Αμερικανικού Βαμβακιού.