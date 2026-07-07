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Πετρέλαιο: Άνοδος τιμών μετά από αναφορές για ιρανική επίθεση εναντίον πλοίων στο Ορμούζ

Η νέα άνοδος στο πετρέλαιο επιβεβαιώνει το πόσ εύθραυστη είναι η προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Commodities 07.07.2026, 13:36
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Πετρέλαιο: Άνοδος τιμών μετά από αναφορές για ιρανική επίθεση εναντίον πλοίων στο Ορμούζ
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Οι τιμές στο πετρέλαιο κινούνται ανοδικά την Τρίτη, μετά από αναφορές για ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Οι αναφερόμενες επιθέσεις στη θαλάσσια οδό, μέσω της οποίας διακινούνται συνήθως περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου, επιβεβαιώνουν το πόσο εύθραυστη είναι η προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ οι δύο χώρες διαπραγματεύονται τη μόνιμη λήξη του πολέμου.

Οι έμμεσες συνομιλίες ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα χωρίς κανένα σημάδι ουσιαστικής προόδου προς μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία

Πού κινούνται οι τιμές στο πετρέλαιο

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent με παράδοση τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν τελευταία να διαπραγματεύονται 1,2% υψηλότερα στα 72,85 δολάρια ανά βαρέλι, περιορίζοντας τα προηγούμενα κέρδη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI με παράδοση τον Αύγουστο σημείωσαν άνοδο 1% στα 69,26 δολάρια, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν κλείσει στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις 27 Φεβρουαρίου.

Το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον πλοίων που διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο δύο ανώνυμους αξιωματούχους των ΗΠΑ. Τα πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές από την επίθεση, αλλά δεν υπήρξαν θύματα, ανέφερε το Axios, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ. Πάντως αρκετά διεθνή ΜΜΕ δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν την είδηση.

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), η βρετανική υπηρεσία προειδοποίησης για θέματα ναυτικής ασφάλειας, ανέφερε εν τω μεταξύ τη Δευτέρα ότι έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της Λίμα, στο Ομάν.

Το UKMTO ανέφερε ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ενώ ταξίδευε προς τα νότια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Δεν αναφέρθηκαν θύματα από το περιστατικό.

Εύθραυστη συμφωνία

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη υπέγραψαν τον περασμένο μήνα μνημόνιο κατανόησης με σκοπό να θέσουν τέλος στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερις μήνες.

Οι έμμεσες συνομιλίες ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα χωρίς κανένα σημάδι ουσιαστικής προόδου προς μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δύο χώρες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε οι ΗΠΑ θα «ολοκληρώσουν το έργο», επαναλαμβάνοντας τις απειλές για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

«Η κατάσταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ασταθής. Όμως, όπως υποστηρίζουμε από τον Μάρτιο, και οι δύο πλευρές θα πρέπει τελικά να έχουν συμφέρον να περιορίσουν τη σύγκρουση», ανέφερε ο Χόλγκερ Σμίντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, σε ερευνητική έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

«Πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί χαμηλές τιμές πετρελαίου, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης στην Τεχεράνη προσβλέπουν στα έσοδα από την πιθανή άρση των κυρώσεων», πρόσθεσε.

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