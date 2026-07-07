Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025

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Με οδηγό την ευρύτερη στρατηγική LuXIgnite του ομίλου Swarovski, η ελληνική θυγατρική, οδήγησε τις Ελληνίδες ξανά στα ομώνυμα καταστήματα, δίνοντας ώθηση στις πωλήσεις κατά 4% το 2025.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας υπό τον Alexander Michael Thieme -γενικό διευθυντή για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Αφρική και τις σκανδιναβικές χώρες- στις οικονομικές καταστάσεις για το 2025 που έχουν δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ «το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την εταιρεία, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην ελληνική αγορά παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής της εταιρείας, στη σταθερή παρουσία της στην ελληνική αγορά, καθώς και στη συνεχιζόμενη εφαρμογή της εμπορικής και αναπτυξιακής στρατηγικής της».

Η στρατηγική LuXIgnite της Swarovski

Η Swarovski παρέμεινε προσηλωμένη στη διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής LuXIgnite του ομίλου, με έμφαση στην ποιότητα, στην εμπορική ανάπτυξη και στη συνολική εμπειρία του πελάτη. Μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικών και καταναλωτικών προκλήσεων, η εταιρεία συνέχισε να επιδεικνύει προσαρμοστικότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά.

Η στρατηγική LUXignite της Swarovski μεταμορφώνει τη μάρκα σε ένα σύμβολο της «ποπ πολυτέλειας», συνδυάζοντας την παράδοση, τη δεξιοτεχνία στην κατασκευή κοσμημάτων υψηλής ποιότητας και τη σύγχρονη κουλτούρα. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής περιλαμβάνουν την επέκταση στον τομέα των τεχνητών διαμαντιών που παράγονται σε εργαστήριο, τη διαίρεση των συλλογών σε κατηγορίες από βασικές έως εξατομικευμένες, τη δημιουργία καταστημάτων-ναυαρχίδων που προσφέρουν μια βιωματική εμπειρία, καθώς και τη συνεργασία με παγκόσμιους αστέρες της ποπ, όπως η Ariana Grande.

Με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Alexis Nasard, η στρατηγική αυτή γεφυρώνει τη προσιτή μόδα και την παραδοσιακή πολυτέλεια, καθιστώντας τη μάρκα ιδιαίτερα επιρροή στην τρέχουσα ποπ κουλτούρα.

Πέρα από τα κρύσταλλα, η εταιρεία προωθεί έντονα τη σειρά «Swarovski Created Diamonds» και το ανακυκλωμένο γυαλί «Swarovski ReCreated», με στόχο να τονίσει τόσο την πολυτέλεια όσο και τη βιωσιμότητα.

Η στρατηγική αναμόρφωσε την παρουσία της μάρκας στον τομέα της λιανικής, με την έναρξη λειτουργίας εμπειρικών καταστημάτων-ναυαρχίδων σε σημαντικά κέντρα όπως η 5η Λεωφόρος της Νέας Υόρκης και τη διοργάνωση εκθέσεων υψηλού προφίλ σε μουσεία, όπως η έκθεση «Masters of Light» στο Μιλάνο.

Η εταιρεία διατηρεί πέντε καταστήματα σε Γλυφάδα (Μεταξά 39), Αθήνα (Ερμού 18), Μαρούσι (Α .Παπανδρέου 35), Κηφισιά (Λεβίδου 10) όπως και στο Designer Outlet Ε71 στα Σπάτα

Η παρουσία στην ελληνική αγορά

Με παρουσία τουλάχιστον από το 1989 όταν και συστάθηκε η εταιρεία Σβαρόβσκι Ελλάς Μονοπρόσωπη, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της ελβετικής Swarovski International Holding AG, δημιουργεί ευπώλητα κοσμήματα με κρύσταλλα.

Κατά τη χρήση που έληξε την 31/12/25, η οποία ήταν η 36η κατά σειρά οικονομική χρήση, ο κύκλος εργασιών της Swarovski στην ελληνική αγορά αυξήθηκε κατά 4%. Η εξέλιξη αυτή εξετάζεται σε συνάρτηση με τις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα κατά την εν λόγω περίοδο. Ειδικότερα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας αυξήθηκε κατά 2,1%, ενώ ο ονομαστικός κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου διαμορφώθηκε σε € 74,85 δις, παρουσιάζοντας αύξηση 2% έναντι του 2024. Παράλληλα, το οικονομικό περιβάλλον εξακολούθησε να χαρακτηρίζεται από πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες επηρέασαν το γενικότερο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εντός του ανωτέρω πλαισίου, η Εταιρεία κατέγραψε θετική μεταβολή του κύκλου εργασιών της στην ελληνική αγορά κατά την εξεταζόμενη χρήση.

Το 2025, η παγκόσμια οικονομία συνέχισε να κινείται σε περιβάλλον μέτριας ανάπτυξης, με διαφοροποιήσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών. Οι πληθωριστικές πιέσεις, παρά τις τάσεις αποκλιμάκωσης σε ορισμένες αγορές, εξακολούθησαν να επηρεάζουν τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον συνέχισαν να επιδρούν στις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας κατά το 2025 χαρακτηρίστηκε από θετική αναπτυξιακή πορεία, εν μέσω ενός διεθνούς περιβάλλοντος που παρέμεινε ευμετάβλητο. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1%, με τη συμβολή κυρίως των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Παράλληλα, ο ονομαστικός κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου ανήλθε σε 74,85 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, σε πραγματικούς όρους, το λιανεμπόριο εμφάνισε υποχώρηση, γεγονός που αποδίδεται στις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις και στη συμπίεση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Η εταιρεία διατηρεί πέντε καταστήματα σε Γλυφάδα (Μεταξά 39), Αθήνα (Ερμού 18), Μαρούσι (Α .Παπανδρέου 35), Κηφισιά (Λεβίδου 10) όπως και στο Designer Outlet Ε71 στα Σπάτα.