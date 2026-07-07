 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(15) "Retail Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Shopping"
}

Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025

Το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την Swarovski Hellas, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 4%

Business 07.07.2026, 11:23
Σχολιάστε
Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με οδηγό την ευρύτερη στρατηγική LuXIgnite του ομίλου Swarovski, η ελληνική θυγατρική, οδήγησε τις Ελληνίδες ξανά στα ομώνυμα καταστήματα, δίνοντας ώθηση στις πωλήσεις κατά 4% το 2025.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας υπό τον Alexander Michael Thieme -γενικό διευθυντή για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Αφρική και τις σκανδιναβικές χώρες- στις οικονομικές καταστάσεις για το 2025 που έχουν δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ «το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την εταιρεία, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην ελληνική αγορά παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής της εταιρείας, στη σταθερή παρουσία της στην ελληνική αγορά, καθώς και στη συνεχιζόμενη εφαρμογή της εμπορικής και αναπτυξιακής στρατηγικής της».

Swarovski

To 1895, o Daniel Swarovski εφευρίσκει μια μηχανή που είναι ικανή να κόβει κρυστάλλους με ακρίβεια που δεν ήταν ποτέ πριν δυνατή

Η στρατηγική LuXIgnite της Swarovski

Η Swarovski παρέμεινε προσηλωμένη στη διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής LuXIgnite του ομίλου, με έμφαση στην ποιότητα, στην εμπορική ανάπτυξη και στη συνολική εμπειρία του πελάτη. Μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικών και καταναλωτικών προκλήσεων, η εταιρεία συνέχισε να επιδεικνύει προσαρμοστικότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά.

Η στρατηγική LUXignite της Swarovski μεταμορφώνει τη μάρκα σε ένα σύμβολο της «ποπ πολυτέλειας», συνδυάζοντας την παράδοση, τη δεξιοτεχνία στην κατασκευή κοσμημάτων υψηλής ποιότητας και τη σύγχρονη κουλτούρα. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής περιλαμβάνουν την επέκταση στον τομέα των τεχνητών διαμαντιών που παράγονται σε εργαστήριο, τη διαίρεση των συλλογών σε κατηγορίες από βασικές έως εξατομικευμένες, τη δημιουργία καταστημάτων-ναυαρχίδων που προσφέρουν μια βιωματική εμπειρία, καθώς και τη συνεργασία με παγκόσμιους αστέρες της ποπ, όπως η Ariana Grande.

Με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Alexis Nasard, η στρατηγική αυτή γεφυρώνει τη προσιτή μόδα και την παραδοσιακή πολυτέλεια, καθιστώντας τη μάρκα ιδιαίτερα επιρροή στην τρέχουσα ποπ κουλτούρα.

Πέρα από τα κρύσταλλα, η εταιρεία προωθεί έντονα τη σειρά «Swarovski Created Diamonds» και το ανακυκλωμένο γυαλί «Swarovski ReCreated», με στόχο να τονίσει τόσο την πολυτέλεια όσο και τη βιωσιμότητα.

Η στρατηγική αναμόρφωσε την παρουσία της μάρκας στον τομέα της λιανικής, με την έναρξη λειτουργίας εμπειρικών καταστημάτων-ναυαρχίδων σε σημαντικά κέντρα όπως η 5η Λεωφόρος της Νέας Υόρκης και τη διοργάνωση εκθέσεων υψηλού προφίλ σε μουσεία, όπως η έκθεση «Masters of Light» στο Μιλάνο.

Η εταιρεία διατηρεί πέντε καταστήματα σε Γλυφάδα (Μεταξά 39), Αθήνα (Ερμού 18), Μαρούσι (Α .Παπανδρέου 35), Κηφισιά (Λεβίδου 10) όπως και στο Designer Outlet Ε71 στα Σπάτα

Η παρουσία στην ελληνική αγορά

Με παρουσία τουλάχιστον από το 1989 όταν και συστάθηκε η εταιρεία Σβαρόβσκι Ελλάς Μονοπρόσωπη, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της ελβετικής Swarovski International Holding AG, δημιουργεί ευπώλητα κοσμήματα με κρύσταλλα.

Κατά τη χρήση που έληξε την 31/12/25, η οποία ήταν η 36η κατά σειρά οικονομική χρήση, ο κύκλος εργασιών της Swarovski στην ελληνική αγορά αυξήθηκε κατά 4%. Η εξέλιξη αυτή εξετάζεται σε συνάρτηση με τις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα κατά την εν λόγω περίοδο. Ειδικότερα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας αυξήθηκε κατά 2,1%, ενώ ο ονομαστικός κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου διαμορφώθηκε σε € 74,85 δις, παρουσιάζοντας αύξηση 2% έναντι του 2024. Παράλληλα, το οικονομικό περιβάλλον εξακολούθησε να χαρακτηρίζεται από πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες επηρέασαν το γενικότερο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εντός του ανωτέρω πλαισίου, η Εταιρεία κατέγραψε θετική μεταβολή του κύκλου εργασιών της στην ελληνική αγορά κατά την εξεταζόμενη χρήση.

Το 2025, η παγκόσμια οικονομία συνέχισε να κινείται σε περιβάλλον μέτριας ανάπτυξης, με διαφοροποιήσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών. Οι πληθωριστικές πιέσεις, παρά τις τάσεις αποκλιμάκωσης σε ορισμένες αγορές, εξακολούθησαν να επηρεάζουν τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον συνέχισαν να επιδρούν στις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας κατά το 2025 χαρακτηρίστηκε από θετική αναπτυξιακή πορεία, εν μέσω ενός διεθνούς περιβάλλοντος που παρέμεινε ευμετάβλητο. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1%, με τη συμβολή κυρίως των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Παράλληλα, ο ονομαστικός κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου ανήλθε σε 74,85 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, σε πραγματικούς όρους, το λιανεμπόριο εμφάνισε υποχώρηση, γεγονός που αποδίδεται στις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις και στη συμπίεση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Η εταιρεία διατηρεί πέντε καταστήματα σε Γλυφάδα (Μεταξά 39), Αθήνα (Ερμού 18), Μαρούσι (Α .Παπανδρέου 35), Κηφισιά (Λεβίδου 10) όπως και στο Designer Outlet Ε71 στα Σπάτα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο
Τράπεζες

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο
Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ
Τράπεζες

Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ
Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Business

Η Swarovski λάμπει στην ελληνική αγορά - Στο +4% το 2025
Δασμός 3 ευρώ: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή, λέει η ΕΣΕΕ
Business

Δασμός 3 ευρώ: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή, λέει η ΕΣΕΕ
Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου
Business

Καλογεράκη (Coca-Cola HBC): Η Αίγυπτος «ατμομηχανή» ανάπτυξης
Alpha Trust: Αίτημα squeeze out από την Alpha Bank – Στα 20,20 ευρώ/μετοχή
Τράπεζες

Alpha Trust: Αίτημα squeeze out από την Alpha Bank – Στα 20,20 ευρώ/μετοχή

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Η συνάντηση με ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για ανταγωνισμό και τιμές
Τρόφιμα – ποτά

Σούπερ μάρκετ: H απάντηση για τα καρτέλ και το αίτημα στο ΠΑΣΟΚ 

Η ΕΣΕ συναντήθηκε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκε τα στοιχεία του κλάδου των σούπερ μάρκετ

Δημήτρης Χαροντάκης
Υπεράκτια αιολικά: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2,35 GW
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Άνοιγμα για επενδύσεις 2,35 GW στα υπεράκτια αιολικά

Πώς κατανέμονται τα 2,35 GW ανά θαλάσσια περιοχή σε Θρακικό Πέλαγος, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια και Πατραϊκό Κόλπο

Μάχη Τράτσα
Halcyon Equity Partners: Η στρατηγική του fund – Πού ψάχνει… ευκαιρίες
Business

Από την Mailos στην Kayak - Τι ψάχνει η Halkyon

Στον κλάδο των τροφίμων και της εστίασης επενδύει η Halcyon Equity Partners - Πού έκανε τα τελευταία «χτυπήματα»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Εξαγωγές: Τα top ελληνικά τρόφιμα στον Καναδά
Economy

Τα ελληνικά τρόφιμα που κέρδισαν τους Καναδούς

Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες τροφίμων σε εξαγωγές στον Καναδά - Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν

Μαρία Σιδέρη
Ετήσια άδεια: Ξεκίνησε η τμηματική χορήγησή της για το 2026
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ετήσια άδεια: Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ

Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ και ποια είναι η διάρκειά για την ετήσια άδεια

Κώστας Παπαδής
Οι γίγαντες τσιπ μνήμης δημιουργούν ένα περιορισμένο απόθεμα ασφαλείας ενόψει ύφεσης
Reuters Breakingviews

Πώς οι κολοσσοί των τσιπ μνήμης ετοιμάζονται για ύφεση

Οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης δεσμεύουν όλο και περισσότερο τους πελάτες τους με πολυετή συμβόλαια - Πολλές από τις συμφωνίες είναι τύπου "take-or-pay"

Robyn Mak
Ιράν: Γιατί θα δυσκολευτεί να εξαντλήσει τα αποθέματα σε πετρέλαιο παρά την άρση των κυρώσεων
Πετρέλαιο

Γρίφος για το Ιράν η διάθεση του πετρελαίου του

Η Κίνα δεν έχει δείξει ιδιαίτερη βούληση για αύξηση παραγγελιών πετρελαίου από το Ιράν και άλλες αγορές

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Η αγορά πολυτελών ακινήτων αψηφά τον νέο φόρο στις δευτερεύουσες κατοικίες
World

Ανακάμπτει η αγορά πολυτελών ακινήτων στη Νέα Υόρκη

Ένα μήνα μετά την ψήφιση φόρου στις δευτερεύουσες κατοικίες στη Νέα Υόρκη, μεσίτες και αναλυτές δήλωσαν ότι οι πωλήσεις πολυτελών ακινήτων παραμένουν ισχυρές.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Business
Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο
Τράπεζες

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο

Εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες μηχανικών, τεχνικών εταιρειών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων

Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Business

Η Swarovski λάμπει στην ελληνική αγορά - Στο +4% το 2025

Το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την Swarovski Hellas, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 4%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Δασμός 3 ευρώ: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή, λέει η ΕΣΕΕ
Business

Δασμός 3 ευρώ: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή, λέει η ΕΣΕΕ

Αισθητή η επιβράδυνση στη διακίνηση μικροδεμάτων - Μετά το δασμό των 3 ευρώ, η ευρωπαϊκή παρέμβαση

Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου
Business

Καλογεράκη (Coca-Cola HBC): Η Αίγυπτος «ατμομηχανή» ανάπτυξης

H COO της Coca Cola HBC, Νάγια Καλογεράκη μιλώντας σε ειδική εκδήλωση ανέλυσε πως η εξαγορά του 2022 στην Αίγυπτo μετατράπηκε σε μοχλό ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Alpha Trust: Αίτημα squeeze out από την Alpha Bank – Στα 20,20 ευρώ/μετοχή
Τράπεζες

Alpha Trust: Αίτημα squeeze out από την Alpha Bank – Στα 20,20 ευρώ/μετοχή

Η Alpha Bank κατέθεσε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης

Σούπερ μάρκετ: Ανάπτυξη 6,4% στο πρώτο πεντάμηνο του 2026
Business

Σούπερ μάρκετ: Ανάπτυξη 6,4% στο πρώτο πεντάμηνο του 2026

Ο κλάδος των τροφίμων συνέχισε να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης στα σούπερ μάρκετ

Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η AXIA – Alpha Finance – Παραμένουν ελκυστικές
Τράπεζες

ΑΧΙΑ - Alpha: Γιατί οι τράπεζες παραμένουν ελκυστικές

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να υπεραποδίδουν έναντι των ευρωπαϊκών - Τι αναφέρει η AXIA - Alpha Finance

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι
AGRO

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

 Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς του ΕΛΓΑ

Κικίλιας: «Ο 6ος Προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη»
Λιμάνια

Κικίλιας: «Ο 6ος Προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη»

Οι ισχυροί μοχλοί ανάπτυξης για την τοπική οικονομία - Η επίσκεψη Κικίλια

Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν για Αύγουστο και Σεπτέμβριο
Economy

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Νωρίτερα θα δουν τα χρήματά τους οι συνταξιούχοι των μη μισθωτών Ταμείων

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο
Τράπεζες

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο

Εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες μηχανικών, τεχνικών εταιρειών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων

ΚΑΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων
AGRO

Ξεκινούν οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

Ποια μέτρα περιλαμβάνει η παρέμβαση στο πλαίσιο της ΚΑΠ – Η διαδικασία υποβολής

Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ
Τράπεζες

Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ

Η πιστοποίηση απονεμήθηκε στην Πειραιώς από την TÜV NORD Hellas S.A. κατόπιν ενδελεχούς επιθεώρησης, και έχει τριετή διάρκεια με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Απριλίου 2026

Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Business

Η Swarovski λάμπει στην ελληνική αγορά - Στο +4% το 2025

Το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την Swarovski Hellas, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 4%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη της κατοχύρωσης κερδών η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στη μέγγενη της κατοχύρωσης κερδών το ΧΑ

Ύστερα από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, η αγορά εισέρχεται σε μια φάση όπου δεν αποκλείονται επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Influencers: Σαρωτικοί έλεγχοι για αδήλωτα εισοδήματα – Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σαρωτικοί έλεγχοι σε influencers - Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους

Η ΑΑΔΕ εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής των influencers - Τα πρόστιμα

Δασμός 3 ευρώ: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή, λέει η ΕΣΕΕ
Business

Δασμός 3 ευρώ: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή, λέει η ΕΣΕΕ

Αισθητή η επιβράδυνση στη διακίνηση μικροδεμάτων - Μετά το δασμό των 3 ευρώ, η ευρωπαϊκή παρέμβαση

Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου
Business

Καλογεράκη (Coca-Cola HBC): Η Αίγυπτος «ατμομηχανή» ανάπτυξης

H COO της Coca Cola HBC, Νάγια Καλογεράκη μιλώντας σε ειδική εκδήλωση ανέλυσε πως η εξαγορά του 2022 στην Αίγυπτo μετατράπηκε σε μοχλό ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Αγροτικά ακίνητα: Απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του Δημοσίου ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων
AGRO

Τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τις διεκδικήσεις του Δημοσίου για τα αγροτικά ακίνητα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές, με το βλέμμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές, με το βλέμμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Οι επενδυτές αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία από την Ευρώπη, στρέφοντας παράλληλα την προσοχή τους στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές – «Βουτιά» 5% για τον Kospi
Ασία

Ισχυρές πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια – «Βουτιά» 5% για τον Kospi

Η έντονη πτώση στη Σεούλ οδήγησε το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας στην ενεργοποίηση του μηχανισμού διακοπής συναλλαγών για τον δείκτη Kospi

ΟΛΘ Α.Ε.: Επίσκεψη Κικίλια στον Λιμένα Θεσσαλονίκης
Λιμάνια

ΟΛΘ Α.Ε.: Επίσκεψη Κικίλια στον Λιμένα Θεσσαλονίκης

Ο κ. Κικίλιας ξεναγήθηκε στο εργοτάξιο της επέκτασης του Προβλήτα 6 και ενημερώθηκε για το επενδυτικό πρόγραμμα της ΟΛΘ Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Δρ. Ιωάννη Τσάρα

Alpha Trust: Αίτημα squeeze out από την Alpha Bank – Στα 20,20 ευρώ/μετοχή
Τράπεζες

Alpha Trust: Αίτημα squeeze out από την Alpha Bank – Στα 20,20 ευρώ/μετοχή

Η Alpha Bank κατέθεσε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies