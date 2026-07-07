 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(3) "Law"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(32) "Negative News: Tech and Telecom2"
}

Meta: Αντιμέτωπη με δικαστικό χαστούκι 1,4 τρισ. δολαρίων

Δεκάδες αμερικανικές πολιτείες έχουν προσφύγει κατά της Meta για τον σχεδιασμό του Facebook και του Instagram

Τεχνολογία 07.07.2026, 12:39
Σχολιάστε
Meta: Αντιμέτωπη με δικαστικό χαστούκι 1,4 τρισ. δολαρίων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αντιμέτωπη με αγωγές για τον «εθιστικό» σχεδιασμό του Facebook και του Instagram και τις επιπτώσεις στους νέους χρήστες, η Meta Platforms θα μπορούσε να κληθεί να καταβάλει αστρονομικές αποζημιώσεις 1,4 τρισ. δολαρίων σε τέσσερις αμερικανικές πολιτείες.

Το νούμερο προκύπτει από υπολογισμούς της ίδιας της εταιρείας, οι οποίοι βασίστηκαν σε έγγραφα που είχαν καταθέσει στο δικαστήριο οι πολιτείες της Καλιφόρνια, του Κεντάκι, του Κολοράντο και του Νιου Τζέρσι.

Το ποσό, σχολιάζει το Reuters, πλησιάζει τη χρηματιστηριακή αξία της Meta, η οποία εκτιμάται γύρω στα 1,5 τρισ. δολάρια.

«Μια ποινή αυτού του ύψους δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών» διαμαρτυρήθηκε η εταιρεία, ενόψει της έναρξης της δίκης στην Καλιφόρνια τον Αύγουστο.

Τα έγγραφα με τις αξιώσεις παραμένουν σφραγισμένα, ωστόσο οι τέσσερις πολιτείες είχαν αναφέρει τον Ιούνιο ότι υπολόγισαν τα νούμερα πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των νέων χρηστών με το πρόστιμο που προβλέπει η πολιτειακή νομοθεσία κάθε παράβαση του νόμου.

Οι εταιρείες social media βρίσκονται αντιμέτωπες με χιλιάδες πεοσφυγές για τις επιπτώσεις στους νέους (Reuters)

Οι εταιρείες social media βρίσκονται αντιμέτωπες με χιλιάδες πεοσφυγές για τις επιπτώσεις στους νέους (Reuters)

«Κρίση ψυχικής υγείας»

Συνολικά 29 πολιτείες έχουν προσφύγει κατά της Meta σε ομοσπονδιακά δικαστήρια. Οι περισσότερες κατηγορούν την εταιρεία ότι παραβίασε τη νομοθεσία για την προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο συλλέγοντας τα προσωπικά δεδομένα τους χωρίς συγκατάθεση των γονιών.

Στη δίκη που πρόκειται να ξεκινήσει τον Αύγουστο, το δικαστήριο θα εξετάσει όλες τις κατηγορίες βάσει του συγκεκριμένου νόμου, μαζί με τις κατηγορίες των τεσσάρων πολιτειών ότι η Meta παραβίασε τους πολιτειακούς νόμους για την ασφάλεια των πλατφορμών της.

Ο κολοσσός των social media αρνείται τις κατηγορίες με το επιχείρημα ότι ο «εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» δεν είναι αναγνωρισμένη ψυχιατρική διάγνωση.

Ακόμα 14 πολιτείες έχουν προσφύγει κατά της Meta βάσει των δικών τους νόμων, υποθέσεις που θα εξεταστούν σε ξεχωριστή δίκη τον Φεβρουάριο.

Τον περασμένο μήνα, το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνια απέρριψε το αίτημα της Meta για ακύρωση της δίκης. Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας Ρομπ Μπόντα δήλωσε τότε ότι η εταιρεία βάζει τα κέρδη πάνω από την ασφάλεια των παιδιών, υποσχόμενος να καταστήσει την εταιρεία «πλήρως υπόλογη» για τον ρόλο της στην κρίση ψυχικής υγείας των εφήβων.

Η Meta και οι πλατφόρμες του Snapchat, του YouTube και του TikTok βρίσκονται αντιμέτωπες με χιλιάδες προσφυγές σε ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια, κατηγορούμενες ότι σχεδίασαν επίτηδες της υπηρεσίες τους ώστε να εθίζουν τα παιδιά και τους εφήβους, τροφοδοτώντας έτσι μια κρίση ψυχικής υγείας.

Πρώτη εκδικάστηκε η προσφυγή της πολιτείας του Νιου Μέξικο, στην οποία το δικαστήριο επιδίκασε τον Μάρτιο αποζημίωση 375 εκατ. δολαρίων για περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Facebook, το Instagram και το WhatsApp.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη για το δεύτερο σκέλος της αγωγής, κατά το οποίο το Νιου Μέξικο θα διεκδικήσει πρόσθετες αποζημιώσεις καθώς και δικαστική εντολή που θα υποχρεώνει την Meta να αλλάξει τον σχεδιασμό του Facebook, του Instagram και του WhatsApp.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»
World

Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»
Mastercard: Τα «skilliday» αλλάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι
Τουρισμός

Από τη χαλάρωση στην εμπειρική μάθηση: Η νέα τάση στα ευρωπαϊκά ταξίδια
ΥΠΑΑΤ: Παρεμβάσεις για την προστασία απέναντι στις επιζωοτίες
AGRO

Παρεμβάσεις για την προστασία από τις ζωονόσους
Προειδοποίηση ESRB για την AI: Νέοι κίνδυνοι για τις τράπεζες
Tεχνητή νοημοσύνη

Κώδωνας κινδύνου για AI και κυβερνοασφάλεια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
IWG: Καλοκαιρινές διακοπές για τα παιδιά – Λιγότερο άγχος για τους γονείς που εργάζονται κοντά στον τόπο κατοικίας τους 
Executive

IWG: Γιατί οι γονείς αγχώνονται το καλοκαίρι - Η σημασία της υβριδικής εργασίας
Μουντιάλ 2026: Αυξημένες δαπάνες στις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες
Business of Sport

Άλμα στις δαπάνες σε πόλεις που φιλοξενούν αγώνες του Μουντιάλ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Business

Η Swarovski λάμπει στην ελληνική αγορά - Στο +4% το 2025

Το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την Swarovski Hellas, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ναυτιλία: Τα 9 δισ. ευρώ του EU ETS και η μάχη για την επιστροφή των εσόδων
Ναυτιλία

Τα 9 δισ. ευρώ και το νέο τοπίο για τη ναυτιλία

Η αναθεώρηση της Οδηγίας για το EU ETS, που θα καθορίσει το πλαίσιο της περιόδου 2031-2040, θεωρείται κρίσιμη

Λάμπρος Καραγεώργος
Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Η συνάντηση με ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για ανταγωνισμό και τιμές
Τρόφιμα – ποτά

Σούπερ μάρκετ: H απάντηση για τα καρτέλ και το αίτημα στο ΠΑΣΟΚ 

Η ΕΣΕ συναντήθηκε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκε τα στοιχεία του κλάδου των σούπερ μάρκετ

Δημήτρης Χαροντάκης
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η AXIA – Alpha Finance – Παραμένουν ελκυστικές
Τράπεζες

ΑΧΙΑ - Alpha: Γιατί οι τράπεζες παραμένουν ελκυστικές

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να υπεραποδίδουν έναντι των ευρωπαϊκών - Τι αναφέρει η AXIA - Alpha Finance

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Υπεράκτια αιολικά: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2,35 GW
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Άνοιγμα για επενδύσεις 2,35 GW στα υπεράκτια αιολικά

Πώς κατανέμονται τα 2,35 GW ανά θαλάσσια περιοχή σε Θρακικό Πέλαγος, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια και Πατραϊκό Κόλπο

Μάχη Τράτσα
Εξαγωγές: Τα top ελληνικά τρόφιμα στον Καναδά
Economy

Τα ελληνικά τρόφιμα που κέρδισαν τους Καναδούς

Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες τροφίμων σε εξαγωγές στον Καναδά - Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν

Μαρία Σιδέρη
Halcyon Equity Partners: Η στρατηγική του fund – Πού ψάχνει… ευκαιρίες
Business

Από την Mailos στην Kayak - Τι ψάχνει η Halkyon

Στον κλάδο των τροφίμων και της εστίασης επενδύει η Halcyon Equity Partners - Πού έκανε τα τελευταία «χτυπήματα»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ετήσια άδεια: Ξεκίνησε η τμηματική χορήγησή της για το 2026
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ετήσια άδεια: Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ

Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ και ποια είναι η διάρκειά για την ετήσια άδεια

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Τεχνολογία
Προειδοποίηση ESRB για την AI: Νέοι κίνδυνοι για τις τράπεζες
Tεχνητή νοημοσύνη

Κώδωνας κινδύνου για AI και κυβερνοασφάλεια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) τονίζει ότι τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αυξήσουν την ταχύτητα, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιθέσεων

Meta: Αντιμέτωπη με δικαστικό χαστούκι 1,4 τρισ. δολαρίων
Τεχνολογία

Η Meta αντιμέτωπη με δικαστικό χαστούκι 1,4 τρισ. δολαρίων

Δεκάδες αμερικανικές πολιτείες έχουν προσφύγει κατά της Meta για τον σχεδιασμό του Facebook και του Instagram

Πισσαρίδης στο Bloomberg: Η ΑΙ δεν θα επαναφέρει την ταχεία ανάπτυξη στη Δύση
Tεχνητή νοημοσύνη

Πισσαρίδης στο Bloomberg: Η ΑΙ δεν θα επαναφέρει την ταχεία ανάπτυξη στη Δύση

Αμφιβάλλω αν θα υπάρξει μια νέα έκρηξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών αντίστοιχη με εκείνη που είχαμε στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 δηλώνει ο Χριστόφορος Πισσαρίδης

Samsung: Βουτιά 9,6% στη μετοχή παρά την εκτόξευση κερδών
World

Βουτιά στη μετοχή της Samsung παρά την εκτόξευση κερδών

Οι ανησυχίες των επενδυτών για το κατά πόσον θα συνεχιστεί το ράλι ζήτησης τσιπ έριξαν σκιά στα κέρδη της Samsung

Κίνα: Έχει αποκτήσει το πιο σημαντικό μηχάνημα στον κόσμο;
Τεχνολογία

Έχει αποκτήσει η Κίνα το πιο σημαντικό μηχάνημα στον κόσμο;

H ολλανδική ASML αντικρούει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ για το πού εξάγει τα μηχανήματά της

Δημήτρης Σταμούλης
Data4: Δύο νέες τοποθετήσεις στην κορυφή του ομίλου
World

Σε φάση επιτάχυνσης η Data4 με νέα στελέχη στη διοίκηση

Η Data4 τοποθετεί δύο ανώτερα στελέχη σε καίριες θέσεις, ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης για cloud και AI υποδομές

Κυβερνοασφάλεια υπό πίεση: Οι ευπάθειες υπερδιπλασιάστηκαν σε έναν χρόνο
Τεχνολογία

Check Point: Νέα έκρηξη στις κυβερνοευπάθειες το 2026

Σύμφωνα με τη Check Point, μόλις το 7,8% των ειδοποιήσεων για ευπάθειες χρειάζεται πραγματικά άμεση παρέμβαση - Το phishing επιστρέφει δυναμικά

Latest News
Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»
World

Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»

Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το δημόσιο χρέος στη Γαλλία

Τζούλη Καλημέρη
Mastercard: Τα «skilliday» αλλάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι
Τουρισμός

Από τη χαλάρωση στην εμπειρική μάθηση: Η νέα τάση στα ευρωπαϊκά ταξίδια

Νέα έρευνα της Mastercard δείχνει ότι το 48% σχεδιάζει φέτος να μάθει κάτι νέο στις διακοπές του, με τη Gen Z να οδηγεί την τάση

ΥΠΑΑΤ: Παρεμβάσεις για την προστασία απέναντι στις επιζωοτίες
AGRO

Παρεμβάσεις για την προστασία από τις ζωονόσους

Τι ζητά το ΥπΑΑΤ από τις αρμόδιες αρχές

Προειδοποίηση ESRB για την AI: Νέοι κίνδυνοι για τις τράπεζες
Tεχνητή νοημοσύνη

Κώδωνας κινδύνου για AI και κυβερνοασφάλεια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) τονίζει ότι τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αυξήσουν την ταχύτητα, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιθέσεων

IWG: Καλοκαιρινές διακοπές για τα παιδιά – Λιγότερο άγχος για τους γονείς που εργάζονται κοντά στον τόπο κατοικίας τους 
Executive

IWG: Γιατί οι γονείς αγχώνονται το καλοκαίρι - Η σημασία της υβριδικής εργασίας

Νέα έρευνα της International Workplace Group (IWG) αναδεικνύει τη σημασία της εργασίας σε χώρους κοντά στο σπίτι, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες

Μουντιάλ 2026: Αυξημένες δαπάνες στις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες
Business of Sport

Άλμα στις δαπάνες σε πόλεις που φιλοξενούν αγώνες του Μουντιάλ

οι δαπάνες σε φυσικά καταστήματα εστιατορίων και μπαρ αυξήθηκαν κατά 5,3% σε ετήσια βάση στις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες,

ΠΟΜΙΔΑ: Πρόταση για μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας απογραφής ασανσέρ
Economy

Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας απογραφής ασανσέρ

Ποια είναι τα επιχειρήματα της ΠΟΜΙΔΑ - Τι αναφέρει στην επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης

Εκπομπές ρύπων: Το ΕΛΚ θέλει να περιορίσει την αγορά δικαιωμάτων υπέρ της βιομηχανίας
Κλιματική αλλαγή

Το ΕΛΚ θέλει να περιορίσει την αγορά δικαιωμάτων υπέρ της βιομηχανίας

Το ΕΛΚ επιδιώκει πιο σταδιακή μείωση των εκπομπών για τη βιομηχανία

Βρετανία: Χρειάζεται 100 δισ. στερλίνες για να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος
World

Βρετανία: Χρειάζεται 100 δισ. στερλίνες για να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος

Οι προβλέψεις του Γραφείου Ευθύνης Προϋπολογισμού για την πορεία του χρέους στη Βρετανία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παίζει άμυνα στο profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άμυνα στο profit taking «παίζει» το ΧΑ

Η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίσσεται σε ημέρα διόρθωσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λιπάσματα: «Πράσινο φως» για την ενίσχυση των αγροτών
AGRO

Λιπάσματα: «Πράσινο φως» στην ενίσχυση των αγροτών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ενίσχυση των αγροτών που πλήττονται από την αύξηση των τιμών των λιπασμάτων

Πολυκατοικίες: Οι 10 αλλαγές που φέρνει ο νόμος – Τι θα συμβεί με τα κοινόχρηστα
Business

Οι 10 αλλαγές που φέρνει ο νόμος για τις πολυκατοικίες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες - Στο στόχαστρο, απαρχαιωμένοι κανονισμοί, κοινόχρηστα

DeepSeek: Η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας αναπτύσσει το δικό της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

H κινεζική DeepSeek αναπτύσσει το δικό της τσιπ ΑΙ

Η DeepSeek έχει αυξήσει τις προσλήψεις μηχανικών σχεδιασμού τσιπ τους τελευταίους μήνες

Νέοι αγρότες: Η νέα ΚΑΠ να συνοδεύεται από πρόσθετα χρηματοδοτικά πακέτα
AGRO

Έκκληση νέων αγροτών - Η νέα ΚΑΠ να συνοδεύεται από πρόσθετα πακέτα

Να επιφέρει ανανέωση των γενεών η νέα ΚΑΠ ζητούν οι νέοι αγρότες της ΕΕ

ΔΕΣΦΑ: Αμερικανικό LNG το 1/3 του φυσικού αερίου που εισάγει η Ελλάδα
Φυσικό αέριο

Κυρίαρχο το αμερικανικό LNG στις εισαγωγές αερίου - Κόμβος η Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ το α' εξάμηνο του 2026 οι συνολικές εισαγωγές αερίου ήταν 43,09 TWh - Οι ΗΠΑ προμήθευσαν 12,67 TWh LNG - Τριπλασιάστηκαν οι εξαγωγές

Χρήστος Κολώνας
Βιωσιμότητα: Οι 10 κορυφαίες πόλεις για το 2026
World

Οι πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου το 2026

Ποιες πόλεις βρίσκονται στο Top-10 του 2026, με βάση τους δείκτες βιωσιμότητας και ποιότητας ζωής της EIU

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies