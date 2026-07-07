Meta: Αντιμέτωπη με δικαστικό χαστούκι 1,4 τρισ. δολαρίων

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Αντιμέτωπη με αγωγές για τον «εθιστικό» σχεδιασμό του Facebook και του Instagram και τις επιπτώσεις στους νέους χρήστες, η Meta Platforms θα μπορούσε να κληθεί να καταβάλει αστρονομικές αποζημιώσεις 1,4 τρισ. δολαρίων σε τέσσερις αμερικανικές πολιτείες.

Το νούμερο προκύπτει από υπολογισμούς της ίδιας της εταιρείας, οι οποίοι βασίστηκαν σε έγγραφα που είχαν καταθέσει στο δικαστήριο οι πολιτείες της Καλιφόρνια, του Κεντάκι, του Κολοράντο και του Νιου Τζέρσι.

Το ποσό, σχολιάζει το Reuters, πλησιάζει τη χρηματιστηριακή αξία της Meta, η οποία εκτιμάται γύρω στα 1,5 τρισ. δολάρια.

«Μια ποινή αυτού του ύψους δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών» διαμαρτυρήθηκε η εταιρεία, ενόψει της έναρξης της δίκης στην Καλιφόρνια τον Αύγουστο.

Τα έγγραφα με τις αξιώσεις παραμένουν σφραγισμένα, ωστόσο οι τέσσερις πολιτείες είχαν αναφέρει τον Ιούνιο ότι υπολόγισαν τα νούμερα πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των νέων χρηστών με το πρόστιμο που προβλέπει η πολιτειακή νομοθεσία κάθε παράβαση του νόμου.

«Κρίση ψυχικής υγείας»

Συνολικά 29 πολιτείες έχουν προσφύγει κατά της Meta σε ομοσπονδιακά δικαστήρια. Οι περισσότερες κατηγορούν την εταιρεία ότι παραβίασε τη νομοθεσία για την προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο συλλέγοντας τα προσωπικά δεδομένα τους χωρίς συγκατάθεση των γονιών.

Στη δίκη που πρόκειται να ξεκινήσει τον Αύγουστο, το δικαστήριο θα εξετάσει όλες τις κατηγορίες βάσει του συγκεκριμένου νόμου, μαζί με τις κατηγορίες των τεσσάρων πολιτειών ότι η Meta παραβίασε τους πολιτειακούς νόμους για την ασφάλεια των πλατφορμών της.

Ο κολοσσός των social media αρνείται τις κατηγορίες με το επιχείρημα ότι ο «εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» δεν είναι αναγνωρισμένη ψυχιατρική διάγνωση.

Ακόμα 14 πολιτείες έχουν προσφύγει κατά της Meta βάσει των δικών τους νόμων, υποθέσεις που θα εξεταστούν σε ξεχωριστή δίκη τον Φεβρουάριο.

Τον περασμένο μήνα, το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνια απέρριψε το αίτημα της Meta για ακύρωση της δίκης. Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας Ρομπ Μπόντα δήλωσε τότε ότι η εταιρεία βάζει τα κέρδη πάνω από την ασφάλεια των παιδιών, υποσχόμενος να καταστήσει την εταιρεία «πλήρως υπόλογη» για τον ρόλο της στην κρίση ψυχικής υγείας των εφήβων.

Η Meta και οι πλατφόρμες του Snapchat, του YouTube και του TikTok βρίσκονται αντιμέτωπες με χιλιάδες προσφυγές σε ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια, κατηγορούμενες ότι σχεδίασαν επίτηδες της υπηρεσίες τους ώστε να εθίζουν τα παιδιά και τους εφήβους, τροφοδοτώντας έτσι μια κρίση ψυχικής υγείας.

Πρώτη εκδικάστηκε η προσφυγή της πολιτείας του Νιου Μέξικο, στην οποία το δικαστήριο επιδίκασε τον Μάρτιο αποζημίωση 375 εκατ. δολαρίων για περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Facebook, το Instagram και το WhatsApp.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη για το δεύτερο σκέλος της αγωγής, κατά το οποίο το Νιου Μέξικο θα διεκδικήσει πρόσθετες αποζημιώσεις καθώς και δικαστική εντολή που θα υποχρεώνει την Meta να αλλάξει τον σχεδιασμό του Facebook, του Instagram και του WhatsApp.

Πηγή: in.gr