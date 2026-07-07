ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

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Το ποσό των 13,8 εκατ. ευρώ κατέβαλε σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 ο ΕΛΓΑ. Δικαιούχοι των πληρωμών είναι 9.634 ασφαλιζόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους στον Οργανισμό και αφορούν ζημίες του έτους 2025, σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου.

Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σχεδόν στο σύνολό τους, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος.

Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σχεδόν στο σύνολό τους, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025, όπως αναφέρει ο ΕΛΓΑ.

Να σημειωθεί ότι μια βδομάδα πριν στις 30 Ιουνίου, ο ΕΛΓΑ είχε πληρώσει αποζημιώσεις ύψους 1.215.047,31 ευρώ προς 441 δικαιούχους. Οι αποζημιώσεις αφορούσαν την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν το 2022 σε διάφορες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.