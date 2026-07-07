Halcyon Equity Partners: Η στρατηγική του fund – Πού ψάχνει… ευκαιρίες

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Σε επιχειρηματικά concepts, τα οποία διαθέτουν ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά και δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης επενδύει η Halcyon Equity Partners.

Η επενδυτική «βεντάλια» αφορά κατά κύριο λόγο brands που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων και της εστίασης, με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, πληθώρα καταστημάτων ανά την Ελλάδα, δεκαετίες τεχνογνωσίας αλλα΄και πλάνο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Όπως φαίνεται από το σερί στρατηγικών επενδύσεων που κάνει, η Halcyon επιδιώκει να στηρίξει επιτυχημένες ελληνικες επιχειρίσεις να ισχυροποιήσουν το εξωστρεφές προφίλ τους αλλά και τη θέση τους στην εγχώρια αγορά.

Kayak: Διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο

Στο «στόχαστρο» της Halcyon μπήκε πρόσφατα η Kayak, μια εταιρεία με ισχυρό χαρτοφυλάκιο τριών διακριτών brands –Kayak, Chillbox και Goatit– και ένα δίκτυο που αριθμεί πάνω από 80 ιδιόκτητα και franchise καταστήματα, ενώ τα προϊόντα της διατίθενται σε περισσότερα από 2.000 σημεία HoReCa.

Κεντρικό χαρακτηριστικό της Kayak είναι ότι τα τρία σήματα που διαθέτει καλύπτουν συμπληρωματικά τμήματα της αγοράς: το Kayak είναι ένα βραβευμένο premium gourmet brand παγωτού και γλυκού, το Chillbox προσφέρει μια do-it-yourself φιλοσοφία στο frozen yogurt στην Ελλάδα, ενώ το Goatit αποτελεί ένα healthy concept παγωτού, φτιαγμένο με κατσικίσιο γάλα από επιλεγμένους παραγωγούς της Κρήτης.

Καθόλου τυχαία δεν είναι άρα η επένδυση της Halcyon Equity Partners στην Kayak, η οποία σκοπεύει να ενισχύσει την εμπορική παρουσία της εταιρείας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επενδύσεις στην καινοτομία των προϊόντων και στην ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Βασικός άξονας του σχεδίου ανάπτυξης είναι μια στοχευμένη στρατηγική συμπληρωματικών εξαγορών, η οποία θα βοηθήσει την Kayak πρωταγωνιστήσει στην ενοποίηση του κλάδου στην Ελλάδα και να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία.

Mailo’s: Ισχυρό concept με διεθνή απήχηση

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της, «Invest in the Best of Greece», η Halcyon έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στη Mailo’s. Η επένδυση αφορά την εξαγορά ποσοστού 20%, το οποίο θα αποκτήσει αναλογικά, τόσο από τον ιδρυτή και γενικό διευθυντή της Mailo’s, Νίκο Μουτσουρούφη, όσο και από το fund του Βλάση Γεωργάτου, VG Holding.

Υπενθυμίζεται ότι το brand Mailo’s έχει χτίσει πιστό κοινό και διαθέτει ξεκάθαρη δυναμική επέκτασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με ένα δίκτυο που αποτελείται σήμερα από 50 καταστήματα, ενώ η αναπτυξιακή του πορεία ενισχύθηκε περαιτέρω το 2024 μέσω της στρατηγικής συμμετοχής της VG Holding.

Μετά το Λίβανο και την Κύπρο, η επιτυχία του πρώτου καταστήματος στον Καναδά επιτάχυνε τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Ήδη αναζητούνται δύο ακόμη σημεία στο Τορόντο, ενώ παράλληλα καταγράφονται προτάσεις από άλλες περιοχές του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και στο Βερολίνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Halcyon ουσιαστικά χρηματοδοτεί την επόμενη φάση ανάπτυξης της Mailo’s, με σκοπό να επιταχύνει την καθιέρωσή της ως ένα κορυφαία street food concept σε διεθνές επίπεδο.

Ευβοϊκή Ζύμη: Αυθεντικότητα με εξαγωγικό προφίλ

Την Άνοιξη του 2025 η Halcyon Equity Partners αποφάσισε να επενδύσει στην Ευβοϊκή Ζύμη, «ποντάρωντας» έτσι σε ένα brand με ρίζες στην ελληνική παράδοση, το οποίο παράλληλα συμπλέει με τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις.

Πρόσφατο ορόσημο για την εταιρεία αποτέλεσε η λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής στο Σχηματάρι (7.000 τ.μ.), η οποία ενισχύει σημαντικά τη συνολική παραγωγική δυναμικότητά της.

Στην Ευβοϊκή Ζύμη η Halcyon είδε έναν εταίρο με σημαντικό εξαγωγικό προφίλ και καθιερωμένη ταυτότητα στην εγχώρια αγορά. Επομένως, το στοίχημα εδώ είναι η περαιτέρω ενίσχυση παραγωγής αλλά και εξαγωγών, με στόχο στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας

ERGON Foods: Η μεσογειακή κουλτούρα στο επίκεντρο

Το ίδιο έτος, η Halcyon προχώρησε σε επένδυση μειοψηφικού ποσοστού στον όμιλο ERGON Foods, το οποίο αποτελεί ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο brand που συνδυάζει τη φιλοξενία, τη βιωματική γαστρονομία και τη λιανική πώληση ελληνικών προϊόντων.

Στα concepts του ERGON περιλαμβάνονται το το ERGON Agora, ένα υβριδικό παντοπωλείο με χώρο εστιατορίου, το ERGON Bakehouse, με έναν φούρνο στο ισόγειο και 29 δωμάτια για φιλοξενεία και το ERGON Beach house, ένα παραθαλάσσιο beach club εστιατόριο.

Ποντάροντας έτσι σε έναν όμιλο που προωθεί τον μεσογειακό τρόπο ζωής μέσα από μοναδικά concepts, η Halcyon αναγνωρίζει το ERGON ως success story στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή,

Στη βάση αυτή, η επένδυση θα στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου και την ανάδειξή του σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη μεσογειακή κουλτούρα, μέσα από το άνοιγμα νέων καταστημάτων ERGON Agoras και ERGON House σε Ελλάδα και εξωτερικό, ιδίως σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.