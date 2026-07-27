AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές στο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

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Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ, που έτρεξε για λογαριασμό της AKTOR η UBS.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές και υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 540 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς κλείδωσε στο 7,87%.

Στο Euronext Athens οι νέες μετοχές της AKTOR από την ΑΜΚ

Σημειώνεται ότι αύριο 28 Ιουλίου εισάγονται στο Euronext Athens οι νέες μετοχές που διατέθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR κατά 650 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος ουσιαστικά μαζί και με το ομόλογο συγκεντρώνει μία γραμμή πυρός… ύψους 950 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ, το οποίο και θα τρέξει μέχρι το 2030.

Παράλληλα η διοίκηση του Ομίλου έχει συχνά αναφέρει ότι πρωταρχικός στόχος είναι η χρηματοοικονομική υγεία και τα δάνεια ως προς το EBITDA να μην ξεπεράσουν ποτέ το 4x – σήμερα είναι στο 3,5. Αυτό, φυσικά, δεν υπάρχει αλλού σε ομοειδείς εταιρείες στην Ελλάδα αλλά και πιθανότατα ούτε στο εξωτερικό.

Στήριξη από Winex

Από το 2022, όταν η Winex των Εξάρχου – Καϋμενάκη – Μπάκου μπήκε στην τότε Intrakat, έχουν συγκεντρωθεί στον Όμιλο συνολικά €950 εκατ. από ΑΜΚ και άλλα €450 εκατ. από ομόλογα για να φέρουν προοπτική, υγεία και ισχύ στην επιχείρηση. Προ ημερών, κι ενώ κυκλοφορούσαν στην αγορά “περίεργες” φήμες ότι το επιχειρηματικό τρίο θα αποεπένδυε από τον Όμιλο που με τόσο κόπο έστησε, η Winex τους αποστόμωσε όλους, αγοράζοντας πακέτο μετοχών €39 εκατ. σε μία κίνηση που ερμηνεύεται ξεκάθαρα ως έμπρακτη στήριξη των βασικών μετόχων στις προοπτικές του Ομίλου που με κόπο έχτισαν.

Ο Όμιλος AKTOR ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη επέκταση της ιστορίας του, δρομολογώντας επενδύσεις ύψους €3 δισ., θέτοντας των πήχη των προσδοκιών και της εξωστρέφειας, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοικονομική υγεία που δεν συγκρίνεται με καμία ομοειδή εταιρεία της χώρας και παραπέμπει στις υγιέστερες εταιρίες υποδομών της Ευρώπης.