UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής

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Στην αντικατάσταση της Eurobank με την Εθνική Τράπεζα στις τοπ επιλογές της από τον τραπεζικό κλάδο στην Ευρώπη προχώρησε σύμφωνα με νέο σημείωμά της η UBS, θεωρώντας πως η μετοχή της δεύτερης έχει πλέον υψηλότερα περιθώρια ανόδου από την πρώτη, ενώ παράλληλα, αφαίρεσε και την μετοχή της Erste Bank από τις κορυφαίες επιλογές της, καθώς η σημαντική άνοδος της μετοχής έχει περιορίσει τα ανοδικά περιθώριά. Η λίστα με τις τοπ μετοχικές επιλογές για τις οποίες συστήνει «αγορά» αφορά στους τίτλους των ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Εθνική Τράπεζα, ING, Santander και Societe Generale.

Υπενθυμίζεται, πως η UBS, διατηρεί σύσταση «αγοράς» (Buy) και για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, ενώ για την μετοχή της Πειραιώς διατηρεί τιμή στόχο τα 11,20 ευρώ, για την Alpha Bank τα 4,90 ευρώ, για την Εθνική όπως αναφέρθηκε τα 18,20 ευρώ και για την Eurobank τα 4,70 ευρώ.

Σύμφωνα με την νέα έκθεση του οίκου, οι ευρωπαϊκές τράπεζες καταγράφουν άνοδο 17% από την αρχή του έτους, υπεραποδίδοντας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της ευρύτερης αγοράς. Το σύνολο αυτής της υπεραπόδοσης έχει σημειωθεί μετά τις 10 Ιουνίου, όταν οι ειδήσεις για μια πιθανή συμφωνία (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν άλλαξαν το κλίμα στις αγορές.

Από τότε, ο τραπεζικός κλάδος έχει ενισχυθεί κατά 15%, ενώ η συνολική αγορά κατά 5%.

Overewight γτις ευρωπαϊκές τράπεζες

Η UBS συνεχίζει να διατηρεί σύσταση «αύξησης θέσεων» (Overweight) για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, προτείνοντας ένα ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τραπεζικών μετοχών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της, από πλευράς αποτίμησης, ο κλάδος διαπραγματεύεται στις 10 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 και στις 9,1 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, καθώς και στις 1,8 φορές την ενσώματη λογιστική αξία (TNAV). Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 17%-18%, καθώς και με εκτιμήσεις για συνολική απόδοση προς τους μετόχους (μερίσματα και επαναγορές μετοχών) 6%-7%.

Παρότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζονται ελκυστικές από πλευράς αποτίμησης, διαπραγματευόμενες με έκπτωση περίπου 30% ως προς τον δείκτη P/E σε σχέση με την ευρύτερη αγορά, η UBS θεωρεί πλέον ακόμη σημαντικότερο το γεγονός ότι ο κλάδος εμφανίζει διψήφιους ρυθμούς αύξησης των κερδών ανά μετοχή, οι οποίοι στηρίζονται: στην πειθαρχία ως προς την τιμολόγηση, και στην αύξηση του όγκου των δανείων, καθώς τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αυξάνουν σταδιακά τη μόχλευσή τους.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα, μεταξύ άλλων το ενδιαφέρον στον κλάδο θα επικεντρωθεί και στις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A), αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ελλάδα. Σε σχέση με τις προβλέψεις της αγοράς, η UBS, βλέπει τις μεγαλύτερες πιθανότητες θετικών εκπλήξεων για τα εταιρικά κέρδη του 2027 στις Raiffeisen, EFG International, OTP, Εθνική Τράπεζα και Unicaja.