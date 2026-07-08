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Αγορές: Συναγερμός μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Τι δείχνουν τα ομόλογα

Οι δηλώσεις Τραμπ για λήξη της εκεχειρίας με τον Ιράν έστειλαν στο κόκκινο τις αγορές - Ανοδικά το πετρέλαιο και το δολάριο

Markets 08.07.2026, 15:16
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Αγορές: Συναγερμός μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Τι δείχνουν τα ομόλογα
Τζούλη Καλημέρη

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Συναγερμός στις αγορές ομολόγων μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τον τερματισμό της εκεχειρίας με το Ιράν, με την τιμή του πετρελαίου να καταγράφει άνοδο άνω του 5%, τις μετοχές να βυθίζονται, ενώ ενισχύεται το δολάριο και υποχωρεί ο χρυσός.

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα κάνουν βουτιά με το κόστος δανεισμού της Γαλλίας να εκτοξεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009.

Οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών ομολόγων, ο τίτλος είναι ο δείκτης αναφοράς του κόστους δανεισμού στην ευρωζώνη, αυξήθηκαν επτά μονάδες βάσης στο 3,07%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν ένα μήνα και ενισχύονται για όγδοη συνεχόμενη ημέρα, στο μεγαλύτερο σερί από τον Ιανουάριο.

Στο Παρίσι, όπου αγορές και οικονομολόγοι ήδη ανησυχούσαν για το δημόσιο χρέος και την πολιτική αντιπαράθεση γι αυτό, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαπραγματεύεται στο 3,9%.

αμερικανικά ομόλογα

Τα ιταλικά ομόλογα επίσης υποχώρησαν, διευρύνοντας το spread απόδοσης των 10ετών ομολόγων έναντι των ασφαλέστερων γερμανικών ομολόγων στις 81 μονάδες βάσης, το υψηλότερο από τον Μάιο. Η απόδοση του δεκαετούς διαπραγματεύεται ελαφρώς χαμηλότερα από το γαλλικό στο 3,892%. Η Ελλάδα, που δανείζεται πιο φθηνά από τη Γαλλία και Ιταλία, βλέπει την απόδοση του δεκαετούς να κινείται στο 3,774%.

Οι χρηματαγορές πλέον αποδίδουν περίπου 90% πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ακολουθήσει την αύξηση των επιτοκίων του Ιουνίου με μια ακόμη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Σεπτέμβριο. Μια αύξηση μέχρι το τέλος του έτους έχει πλήρως προβλεφθεί, με τους traders να προτιμούν μια ακόμη μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αποδόσεις των 10ετών χρυσών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 10 μονάδες βάσης στο 4,95%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν ένα μήνα. Οι traders αναμένουν πλέον ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αυξήσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας έως τον Νοέμβριο και βλέπουν πιθανότητα 35% για μια δεύτερη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους.

Το πετρέλαιο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο 5%, τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τα τέλη Μαΐου, στα 78 δολάρια το βαρέλι.

Αν και η τιμή του πετρελαίου απέχει από το υψηλό των 120 δολαρίων που ανήλθε στην κορύφωση της σύγκρουσης Ιράν- ΗΠΑ, η άνοδος του λειτούργησε ως καταλύτης για τις αγορές ομολόγων στέλνοντας στα ύψη τις αποδόσεις, καθώς μήνες συγκρούσεων έχουν μειώσει τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου.

«Σαφώς δεν είναι αυτό που ήθελε η αγορά και επηρεάζει σημαντικά το κλίμα»εξηγεί στο Reuters ο Chris Beauchamp, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην IG.

«Είναι μια πολύ καλή απόδειξη του γιατί οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να παραμείνουν πολύ προσεκτικές» αναφέρει στο Bloomberg η Camille de Courcel, επικεφαλής στρατηγικής και οικονομικών επιτοκίων DM για την Ευρώπη στην BNP Paribas στο Bloomberg TV.

Η όρεξη της ΕΚΤ να προχωρήσει σε μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων φέτος είναι «αρκετά ισχυρή», πρόσθεσε, λέγοντας ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερες ενδείξεις δευτερογενών πληθωριστικών επιπτώσεων μέχρι τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ενθαρρύνοντάς την να αναλάβει δράση.

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ της ΕΚΤ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις αγωγούς παραμένουν αυξημένες. Άλλοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πιστεύουν ότι οι πιέσεις στις τιμές εξακολουθούν να εκτυλίσσονται, απειλώντας να ενισχύσουν τους μισθούς καθώς και το κόστος τροφίμων και υπηρεσιών τους επόμενους μήνες.

«Πριν από αυτή την εβδομάδα, η αγορά άρχιζε να σκέφτεται το καλοκαίρι και τις πιθανές θετικές εκφράσεις του carry trade», δήλωσε η Evelyne Gomez-Liechti, στρατηγικός αναλυτής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Mizuho International Plc. «Αυτό δοκιμάζεται τώρα με τα πρωτοσέλιδα της Μέσης Ανατολής».

Τα αμερικανικά ομόλογα

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού η απόδοση του 10ετούς, σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού, ενισχύθηκε στο υψηλό ενός μήνα στο 4,57%.

Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποδόσεις κινήθηκαν επίσης υψηλότερα. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, το οποίο συνήθως παρακολουθεί τις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις επιτοκίων της Federal Reserve, αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,212%.

αμερικανικά ομόλογα

Εν τω μεταξύ, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του Δημοσίου, το οποίο παραδοσιακά μεταβάλλεται ανάλογα με γεωπολιτικά γεγονότα, επίσης αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,07%.

Καθώς οι traders αξιολογούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα διαμορφώσουν το κόστος δανεισμού μακροπρόθεσμα, περιμένουν επίσης τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς του Ιουνίου, τα οποία θα δημοσιευτούν αργότερα την Τετάρτη, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομισματική πολιτική υπό τον νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς.

Στο κόκκινο τα χρηματιστήρια

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές με τον δείκτη STOXX 600 να υποχωρεί κατά 1,6%, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του  από τα μέσα Μαρτίου, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 0,8% στο 1,2%.

Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, γνωστός ως δείκτης φόβου στη Wall Street σημείωσε άνοδο σχεδόν 13%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του σε διάστημα ενός μήνα, αν και παρέμεινε κάτω από τα υψηλά του Μαρτίου.

Η χρηματιστηριακή αγορά έχει ήδη δεχθεί πιέσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν ολοένα και περισσότερο τις αποτιμήσεις ορισμένων από τις φετινές μετοχές ημιαγωγών και συνδεδεμένων με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Ανοδικά το δολάριο

Στις αγορές συναλλάγματος, το δολάριο αυξήθηκε, ωθώντας το ευρώ λίγο πάνω από το 1,14 δολάριο, ενώ το γιεν κυμαινόταν γύρω στα 162,4, όχι μακριά από τα χαμηλά 40 ετών.

Ο δείκτης δολαρίου ενισχυόταν κατά 0,17% στις 101,195 μονάδες.

Υποχωρεί ο χρυσός

Οι τιμές του χρυσού μειώθηκαν περισσότερο από 1%, καθώς ενισχύεται το δολάριο, που καθιστά τον χρυσό πιο ακριβό για τους κατόχου ς άλλων νομισμάτων ενώ η άνοδος του πετρελαίου αναζωπυρώνει το φόβο για τον πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια, που μειώνουν την ελκυστικότητα του χρυσού που δεν αποδίδει δυψηλότερα και αναζωπυρώνοντας φόβους για πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 1,4% στα 4.049,92 δολάρια η ουγγιά, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 2 Ιουλίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου υποχώρησαν κατά 2,3% στα 4.059,80 δολάρια/ουγγιά.

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