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Προγραμματισμένη… διόρθωση, «ουρές» στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο δυνατός πυλώνας της Coca Cola HBC, τι ετοιμάζεται στις τράπεζες, η «νονά» Λαγκάρντ, quiz…

Η ώρα των επιλογών

Inside Stories 08.07.2026, 07:00
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Προγραμματισμένη… διόρθωση, «ουρές» στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο δυνατός πυλώνας της Coca Cola HBC, τι ετοιμάζεται στις τράπεζες, η «νονά» Λαγκάρντ, quiz…
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Η διόρθωση ήρθε σχεδόν… προγραμματισμένα.

Μετά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ημερών, ευλόγως εμφανίστηκαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στο χρηματιστήριο, ειδικά από τη στιγμή που και το διεθνές κλίμα έγινε λίγο πιο επιφυλακτικό.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το ενδιαφέρον δεν υποχώρησε.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 368 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 59 εκατ. ευρώ προήλθαν από πακέτα, ένδειξη ότι οι θεσμικοί παραμένουν ενεργοί, έστω και αν αλλάζουν λίγο τη σύνθεση των θέσεών τους.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι ξένοι κρατούν το τιμόνι

Άλλωστε, τα στοιχεία της AXIANumbers για τον Ιούνιο επιβεβαιώνουν αυτό που φάνηκε και στο ταμπλό. Οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι καθαρές εισροές τους διαμορφώθηκαν στα 158,3 εκατ. ευρώ, την ώρα που οι εγχώριοι επενδυτές εμφάνισαν αντίστοιχες εκροές.

Στην εικόνα αυτή συνέβαλε και η επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, η οποία προσέλκυσε σημαντικά ξένα κεφάλαια.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι αλλοδαποί ελέγχουν πλέον το 68,6% της συνολικής αξίας των χαρτοφυλακίων και πραγματοποίησαν το 69,3% των συναλλαγών του μήνα, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθούν να καθορίζουν τον ρυθμό της αγοράς.

Η αυξημένη παρουσία των διεθνών χαρτοφυλακίων συνοδεύτηκε και από νέα άνοδο των αποτιμήσεων, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση να φτάνει τα 149,6 δισ. ευρώ.

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«Ουρές»

Διόλου στα ψιλά δεν πέρασαν και τα 100 εκατ. ευρώ που άγγιξε ο χθεσινός τζίρος στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με πάνω από 1,2 εκατ. μετοχές να αλλάζουν χέρια στις δημοπρασίες, χωρίς όμως να διαταραχθεί η ισορροπία του τίτλου.

Αντίθετα, στην αγορά εκτιμούν ότι η μετοχή «χτίζει» πλέον τη νέα της βάση στα 46 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκε και η ποιότητα των επενδυτών που συμμετείχαν στην πρόσφατη διάθεση μετοχών, η οποία συγκέντρωσε υπερκάλυψη έξι φορές, στοιχείο που διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον για τον τίτλο.

Το βλέμμα στρέφεται πλέον στην επόμενη ημέρα. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει πρόσθετη χρηματοδοτική ισχύ περίπου 660 εκατ. ευρώ και δύσκολα θα αφήσει αυτά τα κεφάλαια να παραμείνουν αδρανή.

Η αγορά προεξοφλεί ότι θα αποτελέσουν το καύσιμο για τα επόμενα αναπτυξιακά της βήματα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το επενδυτικό αφήγημα ενός τίτλου που αρκετοί εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο αμυντικές επιλογές του ελληνικού ταμπλό.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 3 δισ. οι προσφορές για την ΑΜΚ – Στα 42,50 η τιμή διάθεσης

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Στις «πλάτες» της Coca Cola HBC

Εξαιρετική και η Coca Cola HBC, σε μια συνεδρίαση όπου οι περισσότεροι προτίμησαν να κάνουν ένα βήμα πίσω… έκανε το αντίθετο.

Με άνοδο 2,22% κράτησε τον Γενικό Δείκτη και επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές των μεγάλων χαρτοφυλακίων.

Η μετοχή κινείται στα ιστορικά υψηλά της και η αγορά συνεχίζει να βλέπει περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης.

Αιτία φυσικά δεν είναι μόνο τα μεγέθη, αλλά και η επόμενη ημέρα.

Μάλιστα, στο Bitesize Investor, η διοίκηση αποκάλυψε ουσιαστικά γιατί η επένδυση στην Αίγυπτο εξελίσσεται σε success story.

Μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια η χώρα έχει αναδειχθεί στην τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου, συνεισφέροντας ήδη το 11% του όγκου πωλήσεων.

Και, όπως άφησε να εννοηθεί η COO Νάγια Καλογεράκη, η ανάπτυξη βρίσκεται ακόμη στην αρχή.

Coca Cola HBC: Γκάζι το 2026 με άλμα 11,6% στα έσοδα

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Θέλουν να πουν κάτι;

Στην αγορά λένε ότι μία έκθεση μπορεί να είναι σύμπτωση. Δύο, όμως, που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, σίγουρα τραβούν την προσοχή.

Μετά τη Deutsche Bank, η οποία στις αρχές Ιουνίου έβαλε στο κάδρο το ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου εξαγορών και συγχωνεύσεων στις ελληνικές τράπεζες, ήρθε και η AXIA – Alpha Finance να διατηρήσει ζωντανή τη σχετική συζήτηση.

Η δεύτερη, μάλιστα, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, εκτιμώντας ότι οι πιθανότερες κινήσεις δεν θα προέλθουν από το εσωτερικό της αγοράς, αλλά από το εξωτερικό.

———

Τι συμβαίνει στις τράπεζες

Με τις ελληνικές τράπεζες να εμφανίζουν ισχυρή κερδοφορία, καθαρούς ισολογισμούς και προοπτικές ανάπτυξης, η AXIA – Alpha Finance θεωρεί ότι οι διασυνοριακές συμφωνίες συγκεντρώνουν πλέον περισσότερες πιθανότητες από ό,τι πριν από λίγα χρόνια.

Δεν αποκλείει και κινήσεις γύρω από μικρότερες τράπεζες, χωρίς όμως να τις βλέπει στον άμεσο ορίζοντα.

Προφανώς, συγχώνευση μεταξύ των συστημικών τραπεζών δεν φαίνεται να βρίσκεται στο τραπέζι όσο η κερδοφορία τους παραμένει ισχυρή.

Ωστόσο, όταν οι αναλυτές αρχίζουν να συζητούν για M&A… κάπου έχουν δει καπνό!

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Δεν ήταν μόνο το Banking Forward…

Στη Eurobank, όπως μαθαίνω, το Banking Forward δεν ήταν μια επικοινωνιακή εκδήλωση, αλλά η αρχή μιας αλληλουχίας συμφωνιών.

Μετά τις ανακοινώσεις για EuroPA, UPI και Mastercard, έρχεται τώρα η συνεργασία με την Inbank, επιβεβαιώνοντας ότι η διοίκηση του Φωκίωνα Καραβία δεν αφήνει τις στρατηγικές εξαγγελίες να μένουν στα χαρτιά.

Αντίθετα, τις μετατρέπει με γρήγορο ρυθμό σε εμπορικές συνεργασίες που διευρύνουν το ψηφιακό αποτύπωμα της τράπεζας.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Η Inbank συγκαταλέγεται στους πλέον εξειδικευμένους ευρωπαϊκούς παίκτες στο embedded banking, διαχειρίζεται περίπου 900.000 ενεργές συμβάσεις σε πέντε αγορές και συνεργάζεται με περισσότερους από 5.700 εμπόρους μέσω της πλατφόρμας embedded finance που έχει αναπτύξει.

Με ισχυρές δυνατότητες στην αυτοματοποιημένη πιστοδοτική αξιολόγηση, την ψηφιακή εμπειρία πελάτη και τη χρηματοδότηση στο σημείο πώλησης, η συνεργασία εκτιμάται ότι ενισχύει την προσπάθεια της Eurobank να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στις τραπεζικές υπηρεσίες της επόμενης ημέρας.

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Πέρα από την ευρωπαϊκή οδηγία

Για να μείνω όμως στον κλάδο, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν αρκείται στην απλή ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κανόνων.

Κάλεσε μάλιστα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη.

Όπως τόνισε, το νέο πλαίσιο ενισχύει ουσιαστικά την προστασία των καταναλωτών, βάζοντας τέλος στα «ψιλά γράμματα» των δανειακών συμβάσεων, θεσπίζοντας το χαμηλότερο πλαφόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο συνολικό κόστος πίστωσης και επεκτείνοντας τις διατάξεις ακόμη και στις μικροπιστώσεις, επιλογές που δεν ήταν υποχρεωτικές από τις Βρυξέλλες.

Θεοδωρικάκος: Έκκληση υπερψήφισης νομοσχεδίου για τις καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

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Η διασπορά και… η ευελιξία

Η Παρασκευή θεωρείται η ημέρα των ανακοινώσεων για τις εισηγμένες που είχαν λάβει προθεσμία να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις διασποράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως πληροφορείτε η στήλη, η αξιολόγηση δεν θα γίνει με άκαμπτο τρόπο, αλλά κατά περίπτωση.

Εκείνο που θα βαρύνει περισσότερο δεν θα είναι αν μια εταιρεία πέτυχε απόλυτα τον στόχο έως την τελευταία ημέρα του εξαμήνου, αλλά αν έχει ήδη προχωρήσει ή δρομολογήσει συγκεκριμένες κινήσεις για την ενίσχυση του free float.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις να δοθεί εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των ενεργειών, χωρίς να απαιτηθεί τυπικό αίτημα παράτασης.

Ενέργειες

Άλλωστε, αρκετές εισηγμένες έχουν ήδη λύσει το θέμα.

Η CrediaBank μέσω της αύξησης κεφαλαίου, η Prodea με τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές και η ΕΥΑΘ μέσω placement έχουν ουσιαστικά συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του έτους 11 εταιρείες είχαν κριθεί ότι υπολείπονταν των ορίων διασποράς και έλαβαν προθεσμία έως το τέλος Ιουνίου.

Η αγορά εκτιμά ότι η διοίκηση της ΕΧΑΕ θα προτιμήσει να αξιολογήσει την ουσία και την πρόθεση συμμόρφωσης, παρά να επιμείνει σε αποκλίσεις λίγων ημερών ή ποσοστιαίων μονάδων.

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Quiz

Ποια γνωστή πολυεθνική του λιανεμπορίου αρχίζει να τα βρίσκει σκούρα;

Όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι ανταγωνιστές της, οι οποίοι επισημαίνουν πως αρχίζει να χάνει έδαφος και αναγκάζεται σε… σπασμωδικές κινήσεις.

Οι ίδιοι λένε πως το άλλοτε αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημά της στις χαμηλές τιμές δεν είναι πλέον τόσο ισχυρό.

Οι καταναλωτές δεν τη θεωρούν πια την αυτονόητη επιλογή για «value for money», καθώς οι υπόλοιπες αλυσίδες χαμηλού κόστους έχουν ανεβάσει τον ανταγωνισμό, ενώ οι κινεζικές πλατφόρμες Shein και Temu συνεχίζουν να πιέζουν ακόμα περισσότερο τις τιμές.

Θεωρούν μάλιστα ότι οι δασμοί των 3 ευρώ δύσκολα θα αλλάξει τις ισορροπίες. «Θα βρουν παραθυράκια», λένε χαρακτηριστικά πηγές του λιανεμπορίου, υπενθυμίζοντας πόσο γρήγορα προσαρμόζονται οι μεγάλοι παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου.

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Η «νονά» Λαγκάρντ

Με μια ανάρτηση στο LinkedIn, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, υπενθύμισε ότι, πέρα από τη νομισματική πολιτική, παραμένει σταθερά προσηλωμένη και στην ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Αφορμή αποτέλεσαν τα 15 χρόνια λειτουργίας του δικτύου Financi’Elles, που προωθεί την ανάδειξη γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

Η Λαγκάρντ, η οποία είναι η «νονά» της πρωτοβουλίας, δήλωσε υπερήφανη για τη διαδρομή του οργανισμού και τη συμβολή του στην αλλαγή της κουλτούρας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισότητας και της εκπροσώπησης στις κορυφαίες θέσεις του κλάδου.

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«Πράσινο» φως στη στρατηγική για την κτηνοτροφία – Οι πέντε προτεραιότητες

Η στρατηγική για την κτηνοτροφία τγς ΕΕ συνοδεύεται από ένα σχέδιο δράσης για τις πρωτεΐνες

Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέοι κλυδωνισμοί στον Kospi, απώλειες στις αγορές
Ασία

Νέοι κλυδωνισμοί στον Kospi, απώλειες στις αγορές της Ασίας

Ο Kospi έχει καταστεί ολοένα και πιο ευάλωτος στις διακυμάνσεις του επενδυτικού κλίματος στον κλάδο των ημιαγωγών

Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers
Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν στις παραγγελίες στα bulk carriers

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου

Λάμπρος Καραγεώργος
Ρούτε: «Απολύτως απαραίτητη» η νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν
Κόσμος

Ρούτε: «Απολύτως απαραίτητη» η νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επικρότησε την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ

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