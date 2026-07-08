Τραμπ: Η συμφωνία με τη Τεχεράνη «τελείωσε» μετά τις επιθέσεις στον Κόλπο

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Χαμένο χρόνο έκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ τη διαπραγμάτευση με το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία αντιμετωπίζει κατάρρευση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν «τελείωσε» και αποκάλεσε τους Ιρανούς ηγέτες «άρρωστους» μετά από ένα νέο κύμα επιθέσεων στον Κόλπο που απείλησε να καταστρέψει την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μιλώντας στην έναρξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι είναι «βρώμικος παίκτης» επειδή στοχεύει εμπορικά πλοία στο Ορμούζ και παραβιάζει την εκεχειρία.

«Νομίζω ότι τελείωσε», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη συμφωνία με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι δεν θέλει να συνεχίσει να ασχολείται με την Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς «άρρωστους».

Των σχολίων του Τραμπ προηγήθηκε της ανακοίνωσης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ σε απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

Ανακοίνωση του Ιράν

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ -συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της άδειας πώλησης πετρελαίου του Ιράν και των νέων στρατιωτικών επιθέσεων- έχουν καταστήσει τμήματα της τρέχουσας εκεχειρίας «αναποτελεσματικά».

Το Ιράν ανέφερεε ότι η παρέμβαση στις ρυθμίσεις του για την απελευθέρωση της διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ καθιστά την προσωρινή συμφωνία εκεχειρίας μη λειτουργική.

Η ιρανική ανακοίνωση προειδοποίησε επίσης τα κράτη στην περιοχή – πολλά από τα οποία φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις και προσωπικό των ΗΠΑ- να μην επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους τους για νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Ένα μέλος του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε το πρωί της Τετάρτης ενώ αντιμετώπιζε αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης μία από τις ναυτικές διοικήσεις των Φρουρών της Επανάστασης με έδρα το λιμάνι Μασάχρ.