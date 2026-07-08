Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία

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Κατά 44% αναμένεται να αυξηθεί η παγκόσμια πυρηνική ισχύς την επόμενη δεκαετία, μετά από χρόνια χλιαρής ανάπτυξης, ωθούμενη από την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και τις επιθετικές προσπάθειες κατασκευής αντιδραστήρων στην Κίνα και την Ινδία.

Ο κόσμος μπορεί να έχει έως και 535 γιγαβάτ εγκατεστημένης πυρηνικής ενέργειας έως το 2036, από 372 πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση του BloombergNEF την Τετάρτη. Η Κίνα κατασκευάζει αντιδραστήρες 59 γιγαβάτ και οδεύει να φτάσει τα 102 συνολικά μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ένα νούμερο που θα την ωθούσε να ξεπεράσει τις ΗΠΑ και να γίνει η μεγαλύτερη πυρηνική χώρα στον κόσμο.

Η πυρηνική ενέργεια

Ο τομέας της πυρηνικής ενέργειας επωφελείται από αρκετές βασικές τάσεις.

Η διεθνής προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ενισχύει τη ζήτηση για ενέργεια χωρίς εκπομπές άνθρακα από πυρηνικούς αντιδραστήρες. Ταυτόχρονα, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται ραγδαία, λόγω των βιομηχανικών καταναλωτών, των ολοένα και πιο ηλεκτροδοτημένων νοικοκυριών και των κέντρων δεδομένων με υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, η αυξανόμενη κοινωνική αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας ωθεί τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να επανεξετάσουν τις πολιτικές που έχουν εμποδίσει την ανάπτυξη του τομέα.

Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας πιθανότατα θα μετριαστεί από αργές ρυθμιστικές διαδικασίες που ιστορικά έχουν καθυστερήσει νέα πυρηνικά έργα. Στις ΗΠΑ, όπου η τεχνολογία λαμβάνει ισχυρή υποστήριξη από την κυβέρνηση Τραμπ, υπάρχει μόνο μία εμπορική μονάδα υπό κατασκευή, αν και το BNEF αναμένει ότι ο ρυθμός θα επιταχυνθεί την επόμενη δεκαετία.

«Η πυρηνική ενέργεια ουσιαστικά “παραμένει στάσιμη” από την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011», σύμφωνα με την έκθεση. «Αυτή η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει.»