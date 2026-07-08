 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(15) "Green Solutions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(7) "Science"
}

Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία

Η Κίνα αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη πυρηνική χώρα στον πλανήτη

Ενέργεια 08.07.2026, 16:04
Σχολιάστε
Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κατά 44% αναμένεται να αυξηθεί η παγκόσμια πυρηνική ισχύς την επόμενη δεκαετία, μετά από χρόνια χλιαρής ανάπτυξης, ωθούμενη από την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και τις επιθετικές προσπάθειες κατασκευής αντιδραστήρων στην Κίνα και την Ινδία.

Ο κόσμος μπορεί να έχει έως και 535 γιγαβάτ εγκατεστημένης πυρηνικής ενέργειας έως το 2036, από 372 πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση του BloombergNEF την Τετάρτη. Η Κίνα κατασκευάζει αντιδραστήρες 59 γιγαβάτ και οδεύει να φτάσει τα 102 συνολικά μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ένα νούμερο που θα την ωθούσε να ξεπεράσει τις ΗΠΑ και να γίνει η μεγαλύτερη πυρηνική χώρα στον κόσμο.

Η πυρηνική ενέργεια

Ο τομέας της πυρηνικής ενέργειας επωφελείται από αρκετές βασικές τάσεις.

Η διεθνής προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ενισχύει τη ζήτηση για ενέργεια χωρίς εκπομπές άνθρακα από πυρηνικούς αντιδραστήρες. Ταυτόχρονα, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται ραγδαία, λόγω των βιομηχανικών καταναλωτών, των ολοένα και πιο ηλεκτροδοτημένων νοικοκυριών και των κέντρων δεδομένων με υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, η αυξανόμενη κοινωνική αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας ωθεί τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να επανεξετάσουν τις πολιτικές που έχουν εμποδίσει την ανάπτυξη του τομέα.

Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας πιθανότατα θα μετριαστεί από αργές ρυθμιστικές διαδικασίες που ιστορικά έχουν καθυστερήσει νέα πυρηνικά έργα. Στις ΗΠΑ, όπου η τεχνολογία λαμβάνει ισχυρή υποστήριξη από την κυβέρνηση Τραμπ, υπάρχει μόνο μία εμπορική μονάδα υπό κατασκευή, αν και το BNEF αναμένει ότι ο ρυθμός θα επιταχυνθεί την επόμενη δεκαετία.

«Η πυρηνική ενέργεια ουσιαστικά “παραμένει στάσιμη” από την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011», σύμφωνα με την έκθεση. «Αυτή η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει.»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ντόναλντ Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν «σκληρά ξανά απόψε»
Κόσμος

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν «σκληρά ξανά απόψε»
Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία
Ενέργεια

Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία
Κωτσόβολος: Επεκτείνει το δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη
Business

Κωτσόβολος: Επεκτείνει το δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη
Ελληνικές εξαγωγές: Άνοδος 20,9% το Μάιο και 13,5% το πεντάμηνο του 2026
Economy

Άλμα 20,9% για τις ελληνικές εξαγωγές- Ποια προϊόντα ξεχώρισαν
ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων
Κοινωνία

Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων
UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Η συμφωνία με τη Τεχεράνη «τελείωσε» μετά τις επιθέσεις στον Κόλπο
World

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε»

 Ο Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν «βρώμικο παίκτη» και την ηγεσία της χώρας «αρρωστημένη», μιλώντας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Optima Bank για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο
Business

Optima για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο

Η Optima Bank διατηρεί τη Motor Oil στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καύσιμα: Μύθοι και αλήθειες με τις τιμές μετά τον πόλεμο
Πετρέλαιο

Μύθοι και αλήθειες με τις τιμές στα καύσιμα μετά τον πόλεμο

Πώς κινούνται οι τιμές στα καύσιμα στην Ελλάδα - Ακολουθούν την πορεία του Μπρεντ και του Platts; - Το νέο τοπίο στη διεθνή και ευρωπαϊκή αγορά - Η εποχή μετά το πλαφόν

Χρήστος Κολώνας
Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers
Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν στις παραγγελίες στα bulk carriers

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου

Λάμπρος Καραγεώργος
UniCredit: Αναφέρει ότι ελέγχει σχεδόν το ήμισυ της Commerzbank
World

UniCredit: Ολο και πιο κοντά στην πλήρη εξαγορά της Commerzbank

Με 47,59% στη γερμανική τράπεζα, η UniCredit αποκτά de facto έλεγχο του δεύτερου μεγαλύτερου δανειστή της Γερμανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καταθέσεις: Ποιοι «έβαλαν» 5 δισ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες;
Economy

Ποιοι κατέθεσαν 5 δισ. στις ελληνικές τράπεζες

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αποταμίευση των νοικοκυριών, με αυξημένο ιδιωτικό χρέος και πίεση από την ακρίβεια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακίνητα: Στον «πάγο» και το 2027 ΦΠΑ 24% και φόρος υπεραξίας – Οι τυχεροί
Ακίνητα

Στον «πάγο» και το 2027 δύο φόροι για τα ακίνητα - Οι τυχεροί

Τι θα ισχύει για τα ακίνητα - Πώς θα επηρεαστούν οι μεταβιβάσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρουλάκης: Επτά παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Πολιτική

Επτά παρεμβάσεις Ανδρουλάκη για τη στήριξη των μικρομεσαίων

Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τις ΜμΕ παρουσιάζει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης - Τι θα πει στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από Ενέργεια
Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία
Ενέργεια

Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία

Η Κίνα αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη πυρηνική χώρα στον πλανήτη

Φυσικό αέριο: Η μεγάλη στροφή της Ελλάδας σε LNG και ο γρίφος του ρωσικού αερίου
Φυσικό αέριο

LNG, αγωγοί και Ρωσία: Η νέα εξίσωση του φυσικού αερίου

Ρεκόρ στις ροές από φυσικό αέριο κατά το πρώτο εξάμηνο, κυριαρχία του αμερικανικού LNG και νέος ρόλος για την Ελλάδα, αλλά με ανοιχτό ακόμη το κεφάλαιο της ρωσικής τροφοδοσίας.

Μάχη Τράτσα
Γερμανία: Στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου αξίας 1,7 δισ. δολαρίων
Φυσικό αέριο

Γερμανία: Στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου αξίας 1,7 δισ. δολαρίων

Η Γερμανία και η Ευρώπη βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την ανασύσταση των αποθεμάτων φυσικού αερίου

ΔΕΗ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την μουσική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό
Ενέργεια

Νέο site από τη ΔΕΗ για την μουσική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό

Το energyoutloud.gr, ο νέος ψηφιακός προορισμός από τη ΔΕΗ, συγκεντρώνει όλα όσα αξίζει να γνωρίζει κανείς για τις σημαντικότερες διοργανώσεις στην Ελλάδα

ΔΕΣΦΑ: Αμερικανικό LNG το 1/3 του φυσικού αερίου που εισάγει η Ελλάδα
Φυσικό αέριο

Κυρίαρχο το αμερικανικό LNG στις εισαγωγές αερίου - Κόμβος η Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ το α' εξάμηνο του 2026 οι συνολικές εισαγωγές αερίου ήταν 43,09 TWh - Οι ΗΠΑ προμήθευσαν 12,67 TWh LNG - Τριπλασιάστηκαν οι εξαγωγές

Χρήστος Κολώνας
Στενά του Ορμούζ: Αποτυχημένο σενάριο τα βυτιοφόρα να αντικαταστήσουν τη ναυτιλία
Πετρέλαιο

Δε... βγαίνει το σενάριο με τα βυτιοφόρα - Παραμένει κυρίαρχο το Ορμούζ

Ο CEO της Kuehne+Nagel αναφέρει ότι το κόστος και η κυκλοφοριακή συμφόρηση σημαίνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο ως εμπορευματική οδός

Δημήτρης Σταμούλης
Ιράν: Γιατί θα δυσκολευτεί να εξαντλήσει τα αποθέματα σε πετρέλαιο παρά την άρση των κυρώσεων
Πετρέλαιο

Γρίφος για το Ιράν η διάθεση του πετρελαίου του

Η Κίνα δεν έχει δείξει ιδιαίτερη βούληση για αύξηση παραγγελιών πετρελαίου από το Ιράν και άλλες αγορές

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Ντόναλντ Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν «σκληρά ξανά απόψε»
Κόσμος

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν «σκληρά ξανά απόψε»

Ο Ντόναλτν Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους προανήγγειλε νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης

Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία
Ενέργεια

Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία

Η Κίνα αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη πυρηνική χώρα στον πλανήτη

Κωτσόβολος: Επεκτείνει το δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη
Business

Κωτσόβολος: Επεκτείνει το δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη

Με νέο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos

Ελληνικές εξαγωγές: Άνοδος 20,9% το Μάιο και 13,5% το πεντάμηνο του 2026
Economy

Άλμα 20,9% για τις ελληνικές εξαγωγές- Ποια προϊόντα ξεχώρισαν

Ποια προϊόντα οδήγησαν σε άνοδο τις ελληνικές εξαγωγές - Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια του έτους

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων
Κοινωνία

Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος της ΔΥΠΑ - Τα εισοδηματικά κριτήρια

UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

Η UBS διατηρεί σύσταση «αύξησης θέσεων» για τον κλάδο στην Ευρώπη

Τάσος Μαντικίδης
Αγορές: Συναγερμός μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Τι δείχνουν τα ομόλογα
Markets

Συναγερμός στις αγορές: Βουτιά για ομόλογα, μετοχές και χρυσό

Οι δηλώσεις Τραμπ για λήξη της εκεχειρίας με τον Ιράν έστειλαν στο κόκκινο τις αγορές - Ανοδικά το πετρέλαιο και το δολάριο

Τζούλη Καλημέρη
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 9% στο εμπορικό έλλειμμα στο πεντάμηνο
Economy

Μείωση 9% στο εμπορικό έλλειμμα στο πεντάμηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Alpha Bank: Ενισχύει τη συνεργασία με UniCredit σε περιφερειακές αγορές
Τράπεζες

UniCredit - Alpha Bank ενισχύουν τη συνεργασία σε περιφερειακές αγορές

Alpha Bank και UniCredit παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη για πελάτες που επιχειρούν σε Ελλάδα και Βουλγαρία, μέσα από ένα ευρύ φάσμα διασυνοριακών υπηρεσιών   

Ψηφιακή κάρτα: Ποιοι νέοι κλάδοι εντάχθηκαν
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι νέοι κλάδοι εντάχθηκαν στην ψηφιακή κάρτα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Ακίνητα: Οι φθηνές και ακριβές περιοχές στην Αττική [πίνακες]
Ακίνητα

Η monopoly των ακινήτων - Φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινούνται οι τιμές στα ακίνητα το δεύτερο τρίμηνο του 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ανδρομάχη Παύλου
Apple: Συμφωνία 30 δισ. δολαρίων με την Broadcom
Τεχνολογία

Apple: Βάζει πάνω από 30 δισ. στα αμερικανικά μικροτσιπ

Η συμφωνία της Apple αναμένεται να οδηγήσει στην παραγωγή περισσότερων από 15 δισεκατομμυρίων μικροτσίπ κατασκευασμένων στις ΗΠΑ - Τι είπε ο απερχόμενος CEO Τιμ Κουκ

METLEN: Πώς ενισχύει την εταιρική διακυβέρνηση – Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009
Business

METLEN: Πώς ενισχύει την εταιρική διακυβέρνηση – Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009

Η METLEN γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία με βεβαίωση συμμόρφωσης στο νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009 για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων

ΟΕΕ: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΟΕΕ για φορολογικές δηλώσεις: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση

Η επιστολή του ΟΕΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΥΠΑΑΤ: 80 εκατ. ευρώ για μικρά αρδευτικά έργα μέσω Δήμων
AGRO

80 εκατ. ευρώ για μικρά αρδευτικά έργα μέσω Δήμων

Στην προδημοσίευση της πρόσκλησης για τα «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», προχώρησε το ΥπΑΑΤ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030
Economy

Θεοδωρικάκος: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

Ο ΥΠΑΝ Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για 930 επενδυτικά σχέδια άνω των 3 δισ. ευρώ και 91 στρατηγικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, μιλώντας στο συνέδριο του Economist

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies