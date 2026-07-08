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Εξάρχου: Η ελληνική οικονομία ζει σήμερα ιστορικές στιγμές

Η Ελλάδα χρειάζεται κυρίως ιδιωτική πρωτοβουλία για την επόμενη γενιά του RRF, δήλωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου στο 30ο Government Roundtable του Economist

Business 08.07.2026, 12:22
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Εξάρχου: Η ελληνική οικονομία ζει σήμερα ιστορικές στιγμές
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Για την ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη και μετά την εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας, μίλησε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR στο 30ο Government Roundtable του Economist. «Η ενέργεια είναι ασφάλεια και αυτό αποδείχθηκε το 2022 όταν η ΕΕ βρέθηκε μπροστά στην εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η ΕΕ αντιδά πλέον, αλλά δεν προλαμβάνει, μαθαίνει από τα λάθη της με το δύσκολο τρόπο αλλά πιστεύω να παίρνει το μάθημά της. Πρέπει να είναι αυτάρκης χωρίς εξάρτηση από κανένα φυσικό αέριο είτε είναι ρωσικό είτε αμερικανικό. Θα ήταν εσφαλμένο εξάλλου καθετί άλλο», τόνισε ο κ. Εξάρχου, επισημαίνοντας πως «η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να είναι στο τραπέζι. Όποιος δεν είναι στο τραπέζι με τα “μεγάλα παιδιά” (Ρωσία, ΗΠΑ, Κίνα) είναι στο μενού, όπως τόνισε και ο Καναδός πρωθυπουργός στο Νταβός».

Ένα βήμα μπροστά με τον Κάθετο Διάδρομο

Όπως ανέφερε ο κ. Εξάρχου, η ΕΕ πρέπει να ανακτήσει τη θέση της και να διασφαλίσει τις πηγές ενέργειας και η δημιουργία του Κάθετου Διαδρόμου για να διακινηθεί από την Ελλάδα αμερικανικό LNG βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση, σε μια εποχή που από το 2027 και μετά η εμπορία του ρωσικού αερίου δεν θα είναι νόμιμη ενώ έχει δυσκολέψει η κατάσταση λόγω του πολέμου στον Περσικό.

«Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Το concept του Κάθετου δεν είναι των τελευταίων 10 μηνών, αλλά έχει ξεκινήσει καιρό τώρα, απλώς τους τελευταίους μήνες και εξαιτίας των γεωπολιτικών μεταβολών καθίσταται αναγκαίο να βρει πρόσβαση. Μπροστά στη σοβαρή έλλειψη αερίου φέτος, η εταιρεία που κάναμε, Atlantic SEE LNG Trade, με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας δείχνει την αφοσίωση της ελληνικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Οι μακροχρόνιες συμβάσεις LNG είναι ο μοναδικός τρόπος για να επέλθει ισορροπία στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης».

Εξάρχου

Η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης

«Η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης ωστόσο δεν είναι κάτι απλό. Προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε ενεργειακή αυτονομία, ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση. Η Ευρώπη πρέπει να θυμηθεί ότι πρέπει να γίνει ξανά ανταγωνιστική, να ξαναβρεί τη θέση της στο τραπέζι. Δεν έχει την ενέργεια στο τσεπάκι της κι αυτό είναι το ζητούμενο», επισήμανε ο κ. Εξάρχου, διευκρινίζοντας πως «δεν μπορεί να μην ασχολείσαι να μειώσεις το κόστος των δικών σου επιχειρήσεων. Δεν θεωρώ ότι η πράσινη μετάβαση δεν έπρεπε να γίνει. Απλώς εάν επιμένεις σε μια τέτοια επιλογή, πρέπει να μπορείς να πληρώσεις το κόστος και εάν δεν την έχεις, πρέπει να είσαι έτοιμος και για τους ανάλογους συμβιβασμούς».

Ανταγωνισμός

Όπως σημειώνει ο κ. Εξάρχου, «ανταγωνιστές της ΕΕ είναι οι Ηπα, η Κίνα, η Ρωσία. Αν δεν είμαστε σε θέση να κάτσουμε σε αυτό το τραπέζι, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Υπάρχει το εφικτό και το ανέφικτο: αν είχε την ανταγωνιστική δυνατότητα που είχε στο παρελθόν, όλα θα ήταν διαφορετικά. Ωστόσο ο μόνος για τις μεσαίες δυνάμεις είναι να δημιουργούν συμμαχίες για κάθε θέμα ενδιαφέροντος».

Και για να το κάνει αυτό η ΕΕ θα πρέπει να αποκτήσει γρήγορους τρόπους λήψης των αποφάσεων, υπενθυμίζοντας ότι τα κράτη – μέλη παραχώρησαν κυριαρχία στις Βρυξέλλες για να συγκροτηθεί μία ισχυρή Ένωση, όμως αυτό δεν έχει καταστεί ακόμη πραγματικότητα.  Ενώ σημείωσε ότι ο μόνος τρόπος που έχουν οι μεσαίες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν την επιθετικότητα των κυρίαρχων κρατών είναι να προχωρούν στις σωστές συμμαχίες προς το συμφέρον της ΕΕ. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να σχηματιστούν ευρωπαϊκοί πρωταθλητές στο επιχειρείν που θα επιτρέψουν στην ευρωπαϊκή οικονομία να είναι επαρκώς ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον.

«Για την Ελλάδα η AKTOR είναι μεγάλη αλλά για τη διεθνή οικονομία τα μεγέθη είναι ασήμαντα. Πρέπει να μιλάμε αντί για εθνικούς για ευρωπαϊκούς πρωταθλητές και αυτό θα κάνει τη διαφορά. Αν δεν αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της ΕΕ για να ισχυροποιήσουμε τις επιχειρήσεις διά της ενώσεως, δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να είμαστε στην Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ελληνική οικονομία

«Η ελληνική οικονομία ζει σήμερα ιστορικές στιγμές. Από την αποστροφή των επενδυτών κάποτε, τον τελευταίο ένα χρόνο διαπιστώνω ένα συγκλονιστικά μεγάλο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις. Στα 62 μου χρόνια, δεν έχω δει ξανά κάτι τέτοιο. Όλα όσα έχουμε επιτύχει απλό πλευράς οικονομίας, αρχίζουν να αποδίδουν τώρα. Ας δούμε τη ΔΕΗ, την ΑΜΚ της CrediaBank, τον ΑΔΜΗΕ. Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα αντικαταστήσουν συστήματα οπως το RRF. Ο AKTOR είναι ουσιαστικά ένα φαινόμενο της ελληνικής οικονομίας γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για τομέα ενεργειας, ΑΠΕ, φυσικά παραχωρήσεις και κατασκευές».

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε πως παραμένει πιο αισιόδοξος από ποτέ: «Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα αλλά κυρίως ιδιωτική πρωτοβουλία για την επόμενη γενιά του RRF. Για την εθνική οικονομία που να στηρίζεται στα δικά της πόδια και όχι στα ξένα».

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