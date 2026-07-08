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Ανδρουλάκης: Επτά παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τις ΜμΕ παρουσιάζει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης - Τι θα πει στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Πολιτική 08.07.2026, 07:00
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Ανδρουλάκης: Επτά παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

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Επτά παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που θα θέσουν τις βάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, παρουσιάζει σήμερα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ο πρόεδρός του, κ. Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της ακολουθούμενης στρατηγικής για αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής στο οικονομικό πεδίο.

Άλλωστε, ειδικά, ο κλάδος των ΜμΕ βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, καθώς η ραχοκοκαλιά της οικονομίας όπως συνηθίζεται να τον αποκαλούν, πλήττεται από το υψηλό λειτουργικό κόστος, τη δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, τη γραφειοκρατία, αλλά και τις διογκωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς τους κρούουν συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούν κατ΄επανάληψη από την κυβέρνηση τη λήψη ουσιαστικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί πρωτίστως η βιωσιμότητά τους και να αφήνουν περιθώρια ανάπτυξης.

Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις ΜμΕ

Ο κ. Νικος Ανδρουλάκης, λοιπόν, θα παραβρεθεί στις 7 το απόγευμα στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ως πρώτος προσκεκλημένος στον κύκλο του διαλόγου που ανοίγει το Επιμελητήριο με τους πολιτικούς αρχηγούς για το παρόν και το μέλλον των ΜμΕ, και θα επισημάνει πως οι επτά προτάσεις του ΠΑΣΟΚ δεν αποτελούν αποσπασματικά μέτρα, αλλά μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο δίκαιη.

Ρύθμιση 120 δόσεων για όλες τις οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία

Ειδικότερα, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης στην τοποθέτησή του θα σημειώσει ότι δεν μπορεί να είναι βιώσιμη μία επιχείρηση που παράγει, που απασχολεί εργαζόμενους και θέλει να επενδύσει, να παραμένει εγκλωβισμένη στα βάρη που δημιούργησε η δεκαπενταετής κρίση.

Προς τούτο το ΠΑΣΟΚ προτείνει νέα ρύθμιση 120 δόσεων για όλες τις οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με γενναία διαγραφή προσαυξήσεων για όσους τηρούν τη ρύθμιση έως το τέλος της. «Η κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας με τις 72 δόσεις δεν δίνει ανάσα ανακούφισης», θα επισημάνει.

Παράλληλα, θα αναφερθεί στο ολοκληρωμένο, όπως το θα χαρακτηρίσει, σχέδιο που έχει το ΠΑΣΟΚ καταθέσει για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο περιλαμβάνει άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010 του ΠΑΣΟΚ, κατοχύρωση των δανειοληπτών να αποκτούν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά του δανείου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, υποχρεωτική υποβολή πρότασης ρύθμισης από τον πιστωτή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, -για να μπει «τέλος τα παιχνίδια αδιαφάνειας κάτω από το τραπέζι» όπως θα πει –  και πρόβλεψη αυστηρών ποινών σε funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν απαντούν στα αιτήματα των δανειοληπτών.

Ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δεσμευτεί για τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και θα θυμίσει ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σχετική τροπολογία στη Βουλή την οποία απέρριψε η Νέα Δημοκρατία.

«Δεν είναι δυνατόν μια επιχείρηση να είναι αποκλεισμένη από το δικό της κεφάλαιο κίνησης. Να μην μπορεί να πληρώσει τους εργαζομένους της, τους προμηθευτές της ή τους λογαριασμούς της», θα πει.

Δημιουργία ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας

Η τρίτη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι η δημιουργία ενός ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας, με μια αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που θα χρηματοδοτεί σταθερά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου που θα στηρίζει τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις της χώρας.

«Μια Αναπτυξιακή Τράπεζα που δεν θα λειτουργεί ως ταμείο όπου παρκάρουν ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά θα αποτελεί μόνιμο θεσμό αναπτυξιακής πολιτικής, όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες», θα σημειώσει.

Αύξηση ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προτείνει την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, ώστε να δοθεί πραγματική ανάσα στους μικρούς επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.

Διότι, όπως θα εξηγήσει, για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ζήτημα φορολόγησης, αλλά απλοποίησης της καθημερινής λειτουργίας χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων.

Κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης

Πέμπτη παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι η άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και η επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, καθώς το κράτος οφείλει να αξιοποιεί τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για να αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή και «όχι να επιβάλλει οριζόντια μέτρα που αδικούν τους συνεπείς και νομιμοποιούν τους μεγάλους φοροφυγάδες».

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Η έκτη πρόταση του, είναι η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, με απόλυτο σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε ο κατώτατος μισθός να αποτελεί προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και όχι μονομερή κυβερνητική απόφαση. Παράλληλα, δεσμεύεται για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με σταδιακή αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών και λοιπών επιβαρύνσεων στην εργασία, ώστε να στηριχθούν ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

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