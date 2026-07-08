Apple: Συμφωνία 30 δισ. δολαρίων με την Broadcom

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Την επέκταση της συνεργασία της με τον κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών Broadcom ανακοίνωσε η Apple, στο πλαίσιο μιας πολυετούς συμφωνίας που αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δέσμευση της εταιρείας κατασκευής iPhone στον τομέα της παραγωγής στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε από την Apple την Τετάρτη, θα οδηγήσει στην παραγωγή περισσότερων από 15 δισεκατομμυρίων τσιπ κατασκευασμένων στις ΗΠΑ και περιλαμβάνει επέκταση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων των εγκαταστάσεων της Broadcom στο Φορτ Κόλινς του Κολοράντο. Η Apple δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η νέα παραγωγική μονάδα.

Η συνεργασία της Apple με την Broadcom

Η Broadcom προμηθεύει εδώ και καιρό την Apple με εξαρτήματα συνδεσιμότητας, αλλά η νέα συμφωνία εμβαθύνει αυτή τη σχέση στον τομέα των εξατομικευμένων τσιπ που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Η Apple ανέφερε ότι η Broadcom θα κατασκευάζει ασύρματα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση συσκευών σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi και Bluetooth.

Η Broadcom ανακοίνωσε τη Δευτέρα, σε έγγραφο που υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), ότι έκλεισε νέες μακροπρόθεσμες συμφωνίες με την Apple για την ανάπτυξη και την προμήθεια «προσαρμοσμένων προϊόντων ASIC» για πολλές γενιές προϊόντων της Apple έως το 2031. Τα ASIC είναι ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικής εφαρμογής και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης.

Τι είπε ο Τιμ Κουκ

Για τον Τιμ Κουκ, τον απερχόμενο διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία του για επενδύσεις στην αμερικανική βιομηχανία, ένα θέμα στο οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση η κυβέρνηση Τραμπ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέρος του τετραετούς επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας του στις ΗΠΑ, ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ανακοινώθηκε το 2025 και αποτελεί τη μεγαλύτερη δέσμευση μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Προγράμματος Αμερικανικής Βιομηχανίας (American Manufacturing Program, AMP), το οποίο ξεκίνησε με στόχο την επέκταση της εγχώριας παραγωγής σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της.

«Η Apple συνεργάζεται με την Κυβέρνηση και επιχειρήσεις σε όλες τις ΗΠΑ για να συμβάλει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών στην Αμερική, και η σημερινή ανακοίνωση προωθεί αυτές τις προσπάθειες», ανέφερε η Apple στο δελτίο Τύπου.

Ο Κουκ δήλωσε ότι τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται στο Φορτ Κόλινς είναι «απαραίτητα» για την απόδοση και τη συνδεσιμότητα που αναμένουν οι πελάτες της Apple και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του για την υποστήριξη του έργου αυτού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Broadcom, Χοκ Ταν, δήλωσε ότι η δέσμευση της Apple θα βοηθήσει τον κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών να επεκτείνει τις παραγωγικές του εγκαταστάσεις στο Φορτ Κόλινς.