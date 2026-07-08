 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(22) "Manufacturing Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Apple: Συμφωνία 30 δισ. δολαρίων με την Broadcom

Η συμφωνία της Apple αναμένεται να οδηγήσει στην παραγωγή περισσότερων από 15 δισεκατομμυρίων μικροτσίπ κατασκευασμένων στις ΗΠΑ - Τι είπε ο απερχόμενος CEO Τιμ Κουκ

Τεχνολογία 08.07.2026, 14:33
Σχολιάστε
Apple: Συμφωνία 30 δισ. δολαρίων με την Broadcom
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την επέκταση της συνεργασία της με τον κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών Broadcom ανακοίνωσε η Apple, στο πλαίσιο μιας πολυετούς συμφωνίας που αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δέσμευση της εταιρείας κατασκευής iPhone στον τομέα της παραγωγής στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε από την Apple την Τετάρτη, θα οδηγήσει στην παραγωγή περισσότερων από 15 δισεκατομμυρίων τσιπ κατασκευασμένων στις ΗΠΑ και περιλαμβάνει επέκταση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων των εγκαταστάσεων της Broadcom στο Φορτ Κόλινς του Κολοράντο. Η Apple δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η νέα παραγωγική μονάδα.

Η συνεργασία της Apple με την Broadcom

Η Broadcom προμηθεύει εδώ και καιρό την Apple με εξαρτήματα συνδεσιμότητας, αλλά η νέα συμφωνία εμβαθύνει αυτή τη σχέση στον τομέα των εξατομικευμένων τσιπ που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Η Apple ανέφερε ότι η Broadcom θα κατασκευάζει ασύρματα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση συσκευών σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi και Bluetooth.

Η Broadcom ανακοίνωσε τη Δευτέρα, σε έγγραφο που υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), ότι έκλεισε νέες μακροπρόθεσμες συμφωνίες με την Apple για την ανάπτυξη και την προμήθεια «προσαρμοσμένων προϊόντων ASIC» για πολλές γενιές προϊόντων της Apple έως το 2031. Τα ASIC είναι ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικής εφαρμογής και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης.

Τι είπε ο Τιμ Κουκ

Για τον Τιμ Κουκ, τον απερχόμενο διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία του για επενδύσεις στην αμερικανική βιομηχανία, ένα θέμα στο οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση η κυβέρνηση Τραμπ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέρος του τετραετούς επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας του στις ΗΠΑ, ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ανακοινώθηκε το 2025 και αποτελεί τη μεγαλύτερη δέσμευση μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Προγράμματος Αμερικανικής Βιομηχανίας (American Manufacturing Program, AMP), το οποίο ξεκίνησε με στόχο την επέκταση της εγχώριας παραγωγής σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της.

«Η Apple συνεργάζεται με την Κυβέρνηση και επιχειρήσεις σε όλες τις ΗΠΑ για να συμβάλει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών στην Αμερική, και η σημερινή ανακοίνωση προωθεί αυτές τις προσπάθειες», ανέφερε η Apple στο δελτίο Τύπου.

Ο Κουκ δήλωσε ότι τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται στο Φορτ Κόλινς είναι «απαραίτητα» για την απόδοση και τη συνδεσιμότητα που αναμένουν οι πελάτες της Apple και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του για την υποστήριξη του έργου αυτού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Broadcom, Χοκ Ταν, δήλωσε ότι η δέσμευση της Apple θα βοηθήσει τον κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών να επεκτείνει τις παραγωγικές του εγκαταστάσεις στο Φορτ Κόλινς.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ντόναλντ Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν «σκληρά ξανά απόψε»
Κόσμος

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν «σκληρά ξανά απόψε»
Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία
Ενέργεια

Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία
Κωτσόβολος: Επεκτείνει το δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη
Business

Κωτσόβολος: Επεκτείνει το δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη
Ελληνικές εξαγωγές: Άνοδος 20,9% το Μάιο και 13,5% το πεντάμηνο του 2026
Economy

Άλμα 20,9% για τις ελληνικές εξαγωγές- Ποια προϊόντα ξεχώρισαν
ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων
Κοινωνία

Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων
UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Η συμφωνία με τη Τεχεράνη «τελείωσε» μετά τις επιθέσεις στον Κόλπο
World

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε»

 Ο Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν «βρώμικο παίκτη» και την ηγεσία της χώρας «αρρωστημένη», μιλώντας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Optima Bank για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο
Business

Optima για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο

Η Optima Bank διατηρεί τη Motor Oil στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καύσιμα: Μύθοι και αλήθειες με τις τιμές μετά τον πόλεμο
Πετρέλαιο

Μύθοι και αλήθειες με τις τιμές στα καύσιμα μετά τον πόλεμο

Πώς κινούνται οι τιμές στα καύσιμα στην Ελλάδα - Ακολουθούν την πορεία του Μπρεντ και του Platts; - Το νέο τοπίο στη διεθνή και ευρωπαϊκή αγορά - Η εποχή μετά το πλαφόν

Χρήστος Κολώνας
Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers
Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν στις παραγγελίες στα bulk carriers

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου

Λάμπρος Καραγεώργος
UniCredit: Αναφέρει ότι ελέγχει σχεδόν το ήμισυ της Commerzbank
World

UniCredit: Ολο και πιο κοντά στην πλήρη εξαγορά της Commerzbank

Με 47,59% στη γερμανική τράπεζα, η UniCredit αποκτά de facto έλεγχο του δεύτερου μεγαλύτερου δανειστή της Γερμανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καταθέσεις: Ποιοι «έβαλαν» 5 δισ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες;
Economy

Ποιοι κατέθεσαν 5 δισ. στις ελληνικές τράπεζες

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αποταμίευση των νοικοκυριών, με αυξημένο ιδιωτικό χρέος και πίεση από την ακρίβεια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακίνητα: Στον «πάγο» και το 2027 ΦΠΑ 24% και φόρος υπεραξίας – Οι τυχεροί
Ακίνητα

Στον «πάγο» και το 2027 δύο φόροι για τα ακίνητα - Οι τυχεροί

Τι θα ισχύει για τα ακίνητα - Πώς θα επηρεαστούν οι μεταβιβάσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρουλάκης: Επτά παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Πολιτική

Επτά παρεμβάσεις Ανδρουλάκη για τη στήριξη των μικρομεσαίων

Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τις ΜμΕ παρουσιάζει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης - Τι θα πει στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από Τεχνολογία
Apple: Συμφωνία 30 δισ. δολαρίων με την Broadcom
Τεχνολογία

Apple: Βάζει πάνω από 30 δισ. στα αμερικανικά μικροτσιπ

Η συμφωνία της Apple αναμένεται να οδηγήσει στην παραγωγή περισσότερων από 15 δισεκατομμυρίων μικροτσίπ κατασκευασμένων στις ΗΠΑ - Τι είπε ο απερχόμενος CEO Τιμ Κουκ

Ευρώπη και AI: Το Mythos φέρνει στο προσκήνιο το πρόβλημα εξάρτησης της ΕΕ
Tεχνητή νοημοσύνη

Mythos και ευρωπαϊκή εξάρτηση: Η δύσκολη εξίσωση της ΕΕ στην AI

Το νέο αμερικανικό frontier μοντέλο ανέδειξε το τεχνολογικό και γεωπολιτικό έλλειμμα που έχει η Ευρώπη σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα - Επιχειρεί να απαντήσει με νέο σχέδιο δράσης

Γιώργος Πολύζος
Προειδοποίηση ESRB για την AI: Νέοι κίνδυνοι για τις τράπεζες
Tεχνητή νοημοσύνη

Κώδωνας κινδύνου για AI και κυβερνοασφάλεια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) τονίζει ότι τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αυξήσουν την ταχύτητα, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιθέσεων

DeepSeek: Η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας αναπτύσσει το δικό της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

H κινεζική DeepSeek αναπτύσσει το δικό της τσιπ ΑΙ

Η DeepSeek έχει αυξήσει τις προσλήψεις μηχανικών σχεδιασμού τσιπ τους τελευταίους μήνες

Πισσαρίδης στο Bloomberg: Η ΑΙ δεν θα επαναφέρει την ταχεία ανάπτυξη στη Δύση
Tεχνητή νοημοσύνη

Πισσαρίδης στο Bloomberg: Η ΑΙ δεν θα επαναφέρει την ταχεία ανάπτυξη στη Δύση

Αμφιβάλλω αν θα υπάρξει μια νέα έκρηξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών αντίστοιχη με εκείνη που είχαμε στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 δηλώνει ο Χριστόφορος Πισσαρίδης

Samsung: Βουτιά 9,6% στη μετοχή παρά την εκτόξευση κερδών
World

Βουτιά στη μετοχή της Samsung παρά την εκτόξευση κερδών

Οι ανησυχίες των επενδυτών για το κατά πόσον θα συνεχιστεί το ράλι ζήτησης τσιπ έριξαν σκιά στα κέρδη της Samsung

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης

Ο ρόλος της επιστήμης της Φιλοσοφίας στον κλάδο του AI ως προς την ασφάλεια, τη δεοντολογία και την ισορροπία αλήθειας και κολακείας στις απαντήσεις των γλωσσικών μοντέλων προς τους χρήστες

Νατάσα Μπαστέα
Latest News
Ντόναλντ Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν «σκληρά ξανά απόψε»
Κόσμος

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν «σκληρά ξανά απόψε»

Ο Ντόναλτν Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους προανήγγειλε νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης

Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία
Ενέργεια

Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία

Η Κίνα αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη πυρηνική χώρα στον πλανήτη

Κωτσόβολος: Επεκτείνει το δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη
Business

Κωτσόβολος: Επεκτείνει το δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη

Με νέο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos

Ελληνικές εξαγωγές: Άνοδος 20,9% το Μάιο και 13,5% το πεντάμηνο του 2026
Economy

Άλμα 20,9% για τις ελληνικές εξαγωγές- Ποια προϊόντα ξεχώρισαν

Ποια προϊόντα οδήγησαν σε άνοδο τις ελληνικές εξαγωγές - Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια του έτους

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων
Κοινωνία

Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος της ΔΥΠΑ - Τα εισοδηματικά κριτήρια

UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

Η UBS διατηρεί σύσταση «αύξησης θέσεων» για τον κλάδο στην Ευρώπη

Τάσος Μαντικίδης
Αγορές: Συναγερμός μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Τι δείχνουν τα ομόλογα
Markets

Συναγερμός στις αγορές: Βουτιά για ομόλογα, μετοχές και χρυσό

Οι δηλώσεις Τραμπ για λήξη της εκεχειρίας με τον Ιράν έστειλαν στο κόκκινο τις αγορές - Ανοδικά το πετρέλαιο και το δολάριο

Τζούλη Καλημέρη
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 9% στο εμπορικό έλλειμμα στο πεντάμηνο
Economy

Μείωση 9% στο εμπορικό έλλειμμα στο πεντάμηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Alpha Bank: Ενισχύει τη συνεργασία με UniCredit σε περιφερειακές αγορές
Τράπεζες

UniCredit - Alpha Bank ενισχύουν τη συνεργασία σε περιφερειακές αγορές

Alpha Bank και UniCredit παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη για πελάτες που επιχειρούν σε Ελλάδα και Βουλγαρία, μέσα από ένα ευρύ φάσμα διασυνοριακών υπηρεσιών   

Ψηφιακή κάρτα: Ποιοι νέοι κλάδοι εντάχθηκαν
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι νέοι κλάδοι εντάχθηκαν στην ψηφιακή κάρτα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Ακίνητα: Οι φθηνές και ακριβές περιοχές στην Αττική [πίνακες]
Ακίνητα

Η monopoly των ακινήτων - Φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινούνται οι τιμές στα ακίνητα το δεύτερο τρίμηνο του 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ανδρομάχη Παύλου
Apple: Συμφωνία 30 δισ. δολαρίων με την Broadcom
Τεχνολογία

Apple: Βάζει πάνω από 30 δισ. στα αμερικανικά μικροτσιπ

Η συμφωνία της Apple αναμένεται να οδηγήσει στην παραγωγή περισσότερων από 15 δισεκατομμυρίων μικροτσίπ κατασκευασμένων στις ΗΠΑ - Τι είπε ο απερχόμενος CEO Τιμ Κουκ

METLEN: Πώς ενισχύει την εταιρική διακυβέρνηση – Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009
Business

METLEN: Πώς ενισχύει την εταιρική διακυβέρνηση – Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009

Η METLEN γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία με βεβαίωση συμμόρφωσης στο νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009 για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων

ΟΕΕ: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΟΕΕ για φορολογικές δηλώσεις: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση

Η επιστολή του ΟΕΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΥΠΑΑΤ: 80 εκατ. ευρώ για μικρά αρδευτικά έργα μέσω Δήμων
AGRO

80 εκατ. ευρώ για μικρά αρδευτικά έργα μέσω Δήμων

Στην προδημοσίευση της πρόσκλησης για τα «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», προχώρησε το ΥπΑΑΤ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030
Economy

Θεοδωρικάκος: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

Ο ΥΠΑΝ Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για 930 επενδυτικά σχέδια άνω των 3 δισ. ευρώ και 91 στρατηγικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, μιλώντας στο συνέδριο του Economist

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies