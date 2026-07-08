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Ελληνικές εξαγωγές: Άνοδος 20,9% το Μάιο και 13,5% το πεντάμηνο του 2026

Ποια προϊόντα οδήγησαν σε άνοδο τις ελληνικές εξαγωγές - Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια του έτους

Economy 08.07.2026, 15:56
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Ελληνικές εξαγωγές: Άνοδος 20,9% το Μάιο και 13,5% το πεντάμηνο του 2026
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Χαρακτηριστικά σταθερής τάσης αποκτά πλέον η ανοδική πορεία για τις ελληνικές εξαγωγές όπως επιβεβαιώνει η πορεία τους κατά τον Μάιο του 2026, καθώς αυξήθηκαν κατά 20,9% συνολικά και κατά 5,1% χωρίς τα πετρελαιοειδή, καταγράφοντας τον τρίτο συνεχόμενο μήνα ισχυρής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα θετική είναι και η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά -15,7%, καθώς και η εντυπωσιακή διεύρυνση των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες (+29,8%), γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ενισχύουν διαρκώς την παρουσία τους σε νέες και απαιτητικές διεθνείς αγορές.

Πού στηρίζεται η ανάπτυξη στις ελληνικές εξαγωγές

Παράλληλα, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη των εξαγωγών στηρίζεται σε ένα ευρύ παραγωγικό φάσμα. Εκτός από την έντονη συμβολή των πετρελαιοειδών, σημαντική αύξηση καταγράφουν τα τρόφιμα, τα βιομηχανικά προϊόντα, τα χημικά, τα μηχανήματα και οι πρώτες ύλες. Πρόκειται για κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία και ισχυρή συμβολή στην παραγωγική βάση της χώρας, γεγονός που ενισχύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εξαγωγικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές διογκώθηκαν σημαντικότατα κατά 875,8 εκ. ευρώ, το μήνα Μάιο του 2026 ή κατά 20,9% και «σκαρφάλωσαν» στα 5,07 δισ. ευρώ έναντι 4,20 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν σημαντικά (5,1%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,41 δισ. ευρώ από 3,25 δισ. ευρώ, δηλαδή διευρύνθηκαν κατά 164,1 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές, αυξήθηκαν τον Μάιο του 2026 (7,8% ή 511,1 εκ. €) και άγγιξαν τα 7,04 δισ. ευρώ έναντι 6,52 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 5,61 δισ. ευρώ από 5,60 δισ. ευρώ, δηλαδή παρέμειναν πρακτικώς στάσιμες (0,2%).

Η συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2026 κατά 364,7 εκ. ευρώ ή κατά -15,7%, στα 1,96 δισ. ευρώ από 2,33 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό ισοζύγιο περιορίστηκε κατά 6,5% ή 152,7 εκ. ευρώ και άγγιξε μόλις τα 2,20 εκ. ευρώ από 2,35 εκ. ευρώ που ήταν τον περσυνό Μάιο.

Όσον αφορά τις εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαϊου αυξήθηκαν κατά 13,5% και άγγιξαν τα 22,90 δισ. ευρώ από 20,17 δισ. ευρώ, διευρύνθηκαν δηλαδή κατά 2,7 δισ.€, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 16,4 δισ. ευρώ από 15,7 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 706,9 εκ. ευρώ ή κατά 4,5%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου –Μαϊου 2025 αυξήθηκαν κατά 4,4%, καθώς διευρύνθηκαν κατά 1,5 δισ.€, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 35,35 δισ. ευρώ έναντι 33,85 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν ελαφρώς και άγγιξαν τα 27,56 δισ. ευρώ από 27,11 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 447,8 εκ. ευρώ ή κατά 1,7%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 περιορίστηκε, κατά -9%, στα 12,45 δισ. ευρώ από 13,68 δισ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά -2,3% και άγγιξε τα 11,17 δισ. ευρώ από 11,43 δισ. ευρώ, δηλαδή συρρικνώθηκε κατά 259,1 εκ. ευρώ.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Μάιο του 2025, συνεχίζεται η μεγάλη αύξηση των αποστολών μας προς τις χώρες της Ε.Ε. (14,4%) αλλά και η ακόμη μεγαλύτερη προς τις Τρίτες Χώρες (29,8%). Όταν, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η εικόνα παραμένει οριακά θετική για τις εξαγωγές προς τις Χώρες της ΕΕ (2%), σε αντίθεση με την εικόνα των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, όπου παραμένει όντως θετική και μάλιστα με ρυθμό 11,3%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό περιορίστηκε κατά 3 μονάδες και άγγιξε μόλις το 54,7% έναντι 57,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2025. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 45,3% έναντι 42,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,2% και των Τρίτων Χωρών στο 34,8%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαϊου του 2026, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις Χώρες της ΕΕ (12,6%) όπως και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 14,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα δεν αλλάζει προς τις Χώρες της ΕΕ (6,7%), διαφοροποιείται όμως προς τις Τρίτες Χώρες, όπου οι εξαγωγές κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα (0,2%).

Η πορεία στις ελληνικές εξαγωγές ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Μάιο του 2026 καταγράφονται ανοδικές τάσεις σε 7 από τους 10 κυριότερους προϊοντικούς κλάδους.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία άνοδος καταγράφεται στις κατηγορίες Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (74,9%), Τρόφιμα (6,1%), Βιομηχανικά (11,7%), Χημικά (5,1%), Μηχανήματα (12,3%), Πρώτες Ύλες (9,5%) και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (22,1%).

Παράλληλα όμως, μειωμένες εμφανίζονται εκείνες των Διαφόρων Βιομηχανικών (-12,5%), των Ποτά & Καπνός (-6,3%) και των Λαδιών (-27%), σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025.

Η βελτίωση της εξωστρέφειας

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σε σχόλιό του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι εξαγωγές αυξάνονται με ρυθμό τριπλάσιο από εκείνον των εισαγωγών, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος κατά -9% (1,23 δισ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κατά τον ίδιο, παρουσιάζει και η εξέλιξη των εμπορικών μας σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στην αμερικανική εμπορική πολιτική, οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ εξακολούθησαν να κινούνται ανοδικά (+14,6%). Ωστόσο, η σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ (+39,3%) είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση εμπορικού ελλείμματος ύψους 410,9 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, εξέλιξη που απαιτεί ιδιαίτερη παρακολούθηση και στοχευμένες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά.

Μεταβλήθηκε η εικόνα του έτους

«Τρεις συνεχόμενοι μήνες ισχυρής αύξησης των εξαγωγών έχουν πλέον μεταβάλει ουσιαστικά την εικόνα του έτους. Οι αρνητικές επιδόσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου έχουν όχι μόνο καλυφθεί, αλλά έχουν δώσει τη θέση τους σε ένα πεντάμηνο με διψήφιο ρυθμό αύξησης των εξαγωγών και αισθητή βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου», αναφέρει και συμπληρώνει πως «ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι εξαγωγές αυξάνονται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τις εισαγωγές, στοιχείο που αποτυπώνει την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και συμβάλλει στη σταδιακή μείωση του εμπορικού ελλείμματος».

Ο κ. Καλαμπόκης επισημαίνει ότι «ασφαλώς, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντικές προκλήσεις. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι μεταβολές στην εμπορική πολιτική μεγάλων οικονομιών, οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές εξακολουθούν να επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο. Παρά τις συνθήκες αυτές, οι ελληνικές εξαγωγές επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων ενισχύεται σταθερά».

Αισιοδοξία για τη συνέχεια

«Η εικόνα του πρώτου πενταμήνου επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια του έτους. Η μέχρι σήμερα πορεία αποδεικνύει ότι όταν η ελληνική παραγωγή επενδύει στην ποιότητα, στην καινοτομία, στη συνέπεια και στη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών, μπορεί να ανταγωνίζεται με επιτυχία στις πλέον απαιτητικές αγορές του κόσμου. Η διατήρηση αυτής της δυναμικής προϋποθέτει συνέχιση των επενδύσεων στην εξωστρέφεια, σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και συντονισμένες πρωτοβουλίες πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας, ώστε οι εξαγωγές να εξακολουθήσουν να αποτελούν έναν από τους βασικότερους μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», καταλήγει στο σχόλιό του.

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Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

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ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μέλος

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ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

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