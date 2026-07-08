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Optima Bank για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο

Η Optima Bank διατηρεί τη Motor Oil στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026

Business 08.07.2026, 10:46
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Optima Bank για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο
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Τη σύσταση «Αγορά» (Buy) διατηρεί η Optima Bank για τη Motor Oil, αναβαθμίζοντας σημαντικά την τιμή-στόχο της στα 54,1 ευρώ από 40,6 ευρώ προηγουμένως, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου περίπου 27,1% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η Optima Bank εξακολουθεί να κατατάσσει τη Motor Oil μεταξύ των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών της για το 2026, στηριζόμενη κυρίως στις ισχυρότερες προοπτικές κερδοφορίας του διυλιστηριακού κλάδου.

Η Optima Bank εκτιμά ότι η χαμηλότερη παγκόσμια επεξεργασία αργού πετρελαίου μέσα στο 2026

Τα περιθώρια διύλισης παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα

Σύμφωνα με την Optima Bank, το δεύτερο εξάμηνο του 2025 ήταν ιδιαίτερα ισχυρό για τον κλάδο της διύλισης, καθώς τα περιθώρια και η κερδοφορία ενισχύθηκαν σημαντικά λόγω της περιορισμένης παραγωγικής δυναμικότητας και των γεωπολιτικών εξελίξεων που επηρέασαν την προσφορά.

Η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν επιδείνωσε περαιτέρω την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, οδηγώντας σε εκρηκτική άνοδο των περιθωρίων (cracks) στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) και στα αεροπορικά καύσιμα (jet fuel). Αν και μετά την εκεχειρία οι τιμές του αργού επέστρεψαν γρήγορα στα προ της κρίσης επίπεδα και τα περιθώρια διόρθωσαν μερικώς, εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Η Optima Bank εκτιμά ότι η χαμηλότερη παγκόσμια επεξεργασία αργού πετρελαίου μέσα στο 2026, σε συνδυασμό με τη μείωση των αποθεμάτων, τα οποία θα χρειαστούν χρόνο για να αναπληρωθούν, θα συνεχίσουν να στηρίζουν τα περιθώρια διύλισης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

H Motor Oil συνεχίζει να αναδιοργανώνει τον τομέα εμπορίας καυσίμων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις πωλήσεις προϊόντων εκτός καυσίμων

Παράλληλα, η επαναλειτουργία των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ομαλής προμήθειας αργού επιτρέπουν πλέον την αγορά πρώτης ύλης με μεγαλύτερες εκπτώσεις, καθώς κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο οι προμήθειες πραγματοποιούνταν με σημαντικά ασφάλιστρα (premiums). Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τα διεθνή περιθώρια αναφοράς.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 1,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026, ενώ η προσφορά προβλέπεται να υποχωρήσει κατά 3,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Για το 2027, η ζήτηση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η προσφορά αναμένεται να ενισχυθεί κατά 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Optima Bank ενσωματώνει στις εκτιμήσεις της υψηλότερα περιθώρια διύλισης κατά 2 έως 4 δολάρια ανά βαρέλι για την περίοδο 2026-2029, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική αναβάθμιση των προβλέψεων κερδοφορίας.

Συνεχίζεται η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων

Πέρα από τη διύλιση, η Motor Oil συνεχίζει να αναδιοργανώνει τον τομέα εμπορίας καυσίμων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις πωλήσεις προϊόντων εκτός καυσίμων μέσω του δικτύου περίπου 1.540 πρατηρίων, καθώς και στην προσθήκη νέων καταστημάτων.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο όμιλος επανεξετάζει τη στρατηγική ανάπτυξής του, δίνοντας προτεραιότητα σε επενδύσεις υψηλότερης απόδοσης, όπως τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), επεκτεινόμενος σε αγορές με μικρότερη διείσδυση, όπως η Ρουμανία, ενώ παράλληλα προχωρά στην αποεπένδυση από ώριμα περιουσιακά στοιχεία, όπως μέρος του χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων και η συμμετοχή στην Unagi. Ωστόσο, διατηρεί αμετάβλητο τον στόχο εγκατεστημένης ισχύος 2 GW έως το 2030.

Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προχωρά η σύσταση της κοινής εταιρείας (Joint Venture) με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας εταιρείας κοινής ωφέλειας να αναμένεται έως το τέλος του 2026.

Όσον αφορά την κυκλική οικονομία, δραστηριότητα που ήδη αποφέρει πάνω από 50 εκατ. ευρώ EBITDA, η Motor Oil βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Aktor για την πώληση του 75% των εταιρειών Ηλέκτωρ και Thalis.

Παράλληλα, η διοίκηση αναζητά στρατηγικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Aktor, προκειμένου να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση (FID) για την ανάπτυξη της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU).

Σημαντική αναβάθμιση των προβλέψεων κερδοφορίας

Η Optima Bank αναθεωρεί σημαντικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για τα οικονομικά μεγέθη της Motor Oil.

Ειδικότερα, προβλέπει EBITDA ύψους 1,412 δισ. ευρώ για το 2026 και 1,295 δισ. ευρώ για το 2027, αυξημένα κατά 30% και 14%, αντίστοιχα, σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις, με τη δραστηριότητα διύλισης να αποτελεί τον βασικό μοχλό της αναβάθμισης.

Η πρόβλεψη για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του 2026 αυξάνεται κατά 39%, στα 834 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 54 εκατ. ευρώ από συγγενείς εταιρείες, ενώ για το 2027 η εκτίμηση ενισχύεται κατά 18%, στα 751 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ετήσια μείωση περίπου 10%.

Η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, στα 1,28 δισ. ευρώ το 2026, χάρη στην ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και στις αναμενόμενες εισροές 237 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή των ΑΠΕ με τη ΔΕΗ, οι οποίες αναμένεται να υπερκαλύψουν τις επενδύσεις ύψους 560 εκατ. ευρώ και τη διανομή μερισμάτων περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει ακόμη συνολικό μέρισμα 2,10 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2026, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 4,9%, με καταβολή σε δύο δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη, ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή, εκτιμάται ότι θα διανεμηθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Αναβάθμιση της αποτίμησης

Η Optima Bank διατηρεί τη σύσταση «Αγορά», αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 54,1 ευρώ ανά μετοχή από 40,6 ευρώ, λόγω της σημαντικής αναβάθμισης των εκτιμήσεων για την κερδοφορία του βασικού επιχειρηματικού τομέα της εταιρείας κατά την περίοδο 2026-2029.

Όπως επισημαίνει, η Motor Oil διαπραγματεύεται σήμερα με εκτιμώμενο δείκτη EV/EBITDA 4 φορές για το 2026, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο του κύκλου της περιόδου 2016-2025, που διαμορφώνεται στις 6,1 φορές, ενώ παράλληλα εμφανίζει και χαμηλότερο δείκτη P/E σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου.

Η μετοχή έχει ήδη καταγράψει άνοδο 38% από την αρχή του έτους και 43% σε ετήσια βάση, με την Optima Bank να τονίζει ότι η Motor Oil εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της για το 2026.

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