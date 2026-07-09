Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» Α’ Τόμος, «Σαλάτες και ελαφριά γεύματα» από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου & ΒΗΜΑGAZINO

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Την Κυριακή 12 Ιουλίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο πρώτος τόμος του ιστορικού μυθιστορήματος «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ», το νέο τεύχος ΑΡΓΥΡΩ και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Η Κλασική Βιβλιοθήκη της ελληνικής Λογοτεχνίας «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ», ο πρώτος τόμος

Ένα από τα κορυφαία ιστορικά μυθιστορήματα της ελληνικής γραμματείας, η «Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» αποτελεί μια μοναδική λογοτεχνική ανασύνθεση της εποχής της Φραγκοκρατίας, όπου η ιστορία, ο έρωτας, η περιπέτεια και η ανθρώπινη μοίρα συνυφαίνονται σε μια αφήγηση υψηλής αισθητικής.

Με κεντρική ηρωίδα την ιστορική Ισαβέλλα –ή Ιζαμπώ– των Βιλλαρδουίνων και με φόντο την κατάληψη του φραγκικού κάστρου της Καλαμάτας το 1293 από Έλληνες και Σλάβους χωρικούς, ο Άγγελος Τερζάκης ζωντανεύει έναν κόσμο γεμάτο τροβαδούρους, σταυροφόρους, ιππότες και κουρσάρους. Μέσα από τη μεγάλη τοιχογραφία μιας ταραγμένης εποχής αναδεικνύεται το πρώτο ξύπνημα της ψυχής του νέου ελληνισμού, σε ένα έργο που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ιστορική ακρίβεια και τη λογοτεχνική δημιουργία.

Θεωρούμενο ως το αρτιότερα δομημένο μυθιστόρημα του Άγγελου Τερζάκη, το έργο ξεχωρίζει για την εξαιρετική αφηγηματική του οργάνωση, τη ζωντάνια των χαρακτήρων, τη δύναμη της γλώσσας και τον πλούτο των εικόνων του.

ΑΡΓΥΡΩ – «Σαλάτες και ελαφριά γεύματα»

Με έμπνευση από τα πιο φρέσκα υλικά της ελληνικής εποχικότητας, η Αργυρώ προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να μαγειρεύουμε τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου. Πριν ακόμη φτάσουμε στις συνταγές, μοιράζεται χρήσιμα μυστικά και πρακτικά tips για να πετυχαίνουμε κάθε φορά δροσερές, τραγανές και γευστικές σαλάτες, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα πιο απλά υλικά μπορούν να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο γεύμα.

Στις σελίδες του βιβλίου θα βρείτε 35 συνταγές για σαλάτες και ελαφριά πιάτα που αξιοποιούν ό,τι καλύτερο προσφέρει το ελληνικό καλοκαίρι. Από σαλάτα με ψητά ροδάκινα και φέτα, καρπάτσιο ντομάτας και δροσερές ριζοσαλάτες, μέχρι μπουράτα με αρωματικό ελαιόλαδο, καραβίδες καταλάνα, ψητές μελιτζάνες, καλοκαιρινές τάρτες, λαβράκι σοτέ με μεσογειακή σαλάτα και πολλές ακόμη εύκολες, δημιουργικές συνταγές για κάθε περίσταση.

ΒΗΜΑGAZINO

Το νέο τεύχος φιλοξενεί στο εξώφυλλό του το υπέροχο “Fouquet’s Mykonos”. Το εμβληματικό brand που άνοιξε τις πύλες του πριν μερικές ημέρες, επαναπροσδιορίζει την έννοια του ultra luxury και επαναφέρει τον αυθεντικό κοσμοπολιτισμό στο Νησί των Ανέμων. Ένα exclusive, υπερπολυτελές retreat στην καρδιά του Αιγαίου, δημιουργεί ένα μοναδικό προορισμό-εμπειρία που ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και τον κοσμοπολιτισμό.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ», ο πρώτος τόμος: €1,60)