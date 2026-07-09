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Έτοιμο φαγητό: Στροφή των Ελλήνων λόγω έλλειψης χρόνου [γραφήματα]

Στα 770 ευρώ η ετήσια δαπάνη ανά νοικοκυριό για έτοιμο φαγητό, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ -Τα σούπερ μάρκετ σχεδόν διπλασίασαν μέσα σε μία δεκαετία το μερίδιό τους στην αγορά έτοιμων γευμάτων

Τρόφιμα – ποτά 09.07.2026, 13:10
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Έτοιμο φαγητό: Στροφή των Ελλήνων λόγω έλλειψης χρόνου [γραφήματα]
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Η έλλειψη χρόνου αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες, με τέσσερις στους δέκα να επιλέγουν έτοιμο φαγητό επειδή δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ.

Το έτοιμο φαγητό αποτελεί πλέον σταθερό μέρος της καθημερινότητας των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς η πίεση του χρόνου και οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής οδηγούν ολοένα και περισσότερους καταναλωτές σε έτοιμες λύσεις. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, κάθε νοικοκυριό δαπανά κατά μέσο όρο 770 ευρώ τον χρόνο για την αγορά έτοιμου μαγειρεμένου φαγητού.

Την ίδια ώρα, τα σούπερ μάρκετ ενισχύουν σημαντικά τη θέση τους στη συγκεκριμένη αγορά. Μέσα σε μία δεκαετία έχουν σχεδόν διπλασιάσει το μερίδιό τους, καλύπτοντας πλέον το 29% των επιλογών των καταναλωτών για έτοιμο φαγητό, έναντι μόλις 16% πριν από δέκα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική επένδυση των μεγάλων αλυσίδων σε τμήματα έτοιμων γευμάτων και μαγειρευτών φαγητών, ανταγωνιζόμενες πλέον ευθέως τα εστιατόρια και τα καταστήματα εστίασης.

Βασικός λόγος για την αυξανόμενη κατανάλωση έτοιμου φαγητού είναι η έλλειψη χρόνου. Τέσσερις στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι επιλέγουν έτοιμα γεύματα κυρίως επειδή δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν, επιβεβαιώνοντας ότι οι απαιτητικοί ρυθμοί της καθημερινότητας επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις διατροφικές συνήθειες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας του ΙΕΛΚΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 σε δείγμα 800 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα, η αγορά έτοιμου φαγητού αποτελεί πλέον μία σταθερή καταναλωτική συνήθεια για σημαντικό μέρος των
ελληνικών νοικοκυριών, χωρίς όμως να υποκαθιστά τον κεντρικό ρόλο του σπιτικού γεύματος.

Η έρευνα εξετάζει τη δαπάνη, τα κανάλια αγοράς, τα κίνητρα κατανάλωσης, τις στάσεις των καταναλωτών και την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών έτοιμου φαγητού από τα σούπερ μάρκετ.

Τα ευρήματα για το έτοιμο φαγητό

Βασικά ευρήματα της έρευνας:

• Η μέση δαπάνη για έτοιμο φαγητό ανέρχεται σε 14,79€ την εβδομάδα, δηλαδή περίπου 770€ ετησίως ανά νοικοκυριό.

• Τα σούπερ μάρκετ σχεδόν διπλασίασαν το ποσοστό των καταναλωτών που τα επιλέγουν για αγορά έτοιμου φαγητού σε σχέση με το 2016.

• Το 39% των καταναλωτών δηλώνει ότι δεν αγοράζει ποτέ έτοιμο φαγητό, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια.

• Για το 41% των καταναλωτών ο σημαντικότερος λόγος αγοράς είναι η έλλειψη χρόνου για μαγείρεμα.

• Οι καταναλωτές εμφανίζονται ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις λύσεις έτοιμου φαγητού των σούπερ μάρκετ, χωρίς όμως να θεωρούν ότι μπορούν να αντικαταστήσουν το σπιτικό φαγητό.

Τα σούπερ μάρκετ ενισχύουν σημαντικά τη θέση τους

Η σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2016 (σχήμα 1) καταγράφει σημαντικές μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών ως προς το σημείο αγοράς έτοιμου φαγητού, με βασικό χαρακτηριστικό την αισθητή ενίσχυση του ρόλου των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα, το 29% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ, έναντι μόλις 16% το 2016, γεγονός που δείχνει την ενίσχυση του καναλιού του σουπερμάρκετ στην κατανάλωση έτοιμου φαγητού. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι ένα μέρος της κατανάλωσης έχει μετακινηθεί προς τις οργανωμένες αλυσίδες λιανικής, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη νέων προτάσεων έτοιμου φαγητού.

Παράλληλα, μειώνεται το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι δεν αγοράζει καθόλου έτοιμο φαγητό, από 45% το 2016 σε 39% σήμερα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αγορά αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη διείσδυση στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών.

Υψηλή εξοικείωση με τα έτοιμα γεύματα των σούπερ μάρκετ

Η έρευνα καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή εξοικείωση των καταναλωτών με τις λύσεις έτοιμου φαγητού που προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ.

Προϊόντα όπως το ψητό κοτόπουλο, τα σφολιατοειδή, οι σαλάτες, και κάποια έτοιμο μαγειρευτά παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά δοκιμής, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών τα τελευταία χρόνια.

Η δαπάνη για έτοιμο φαγητό είναι σημαντική

Η έρευνα καταγράφει ότι η μέση εβδομαδιαία δαπάνη των καταναλωτών για έτοιμο φαγητόδιαμορφώνεται στα 14,79 ευρώ ανά νοικοκυριό, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 770 ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, σχεδόν τέσσερις στους δέκα καταναλωτές (39%) δηλώνουν ότι δεν πραγματοποιούν καθόλου αγορές έτοιμου φαγητού. Από όσους αγοράζουν, η πλειονότητα κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα δαπάνης, καθώς το 19% δαπανά από 11 έως 20 ευρώ
εβδομαδιαίως, το 11% από 6 έως 10 ευρώ και το 7% έως 5 ευρώ.

Αντίθετα, μόλις ένα μικρό ποσοστό καταναλωτών πραγματοποιεί υψηλότερες εβδομαδιαίες δαπάνες.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό λειτουργεί κυρίως ως συμπληρωματική επιλογή για τις ανάγκες της καθημερινότητας και όχι ως βασική μορφή διατροφής.

Η έλλειψη χρόνου αποτελεί τον βασικό λόγο αγοράς

Η σημαντικότερη αιτία αγοράς έτοιμου φαγητού είναι η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου για προετοιμασία γευμάτων (σχήμα 4). Συγκεκριμένα, το 41% των καταναλωτών δηλώνει ότι επιλέγει έτοιμο φαγητό όταν δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει, ενώ ένα 19% γιατί θεωρεί
ασύμφορο να μαγειρεύει μόνο για λίγα άτομα.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό καλύπτει κυρίως πρακτικές ανάγκες που συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ενώ
παράλληλα λειτουργεί και ως επιλογή ευχαρίστησης ή κοινωνικής κατανάλωσης.

Το έτοιμο φαγητό αποτελεί λύση ευκολίας και όχι υποκατάστατο του σπιτικού γεύματος.

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη της αγοράς, οι στάσεις των καταναλωτών δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται κυρίως ως λύση ευκολίας και να θεωρείται υποδεέστερο του μαγειρεμένου φαγητού στο σπίτι.

Η μεγάλη πλειονότητα πιστεύει ότι το σπιτικό φαγητό είναι πιο νόστιμο και πιο υγιεινό, από την άλλη όμως πολλές φορές οι καταναλωτές δεν έχουν τον χρόνο να μαγειρέψουν, λόγω των σημερινών ρυθμών της καθημερινότητας.

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