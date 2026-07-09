Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ λένε ότι έπληξαν «90 στόχους» στο Ιράν

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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν «κατά προσέγγιση 90 στόχους» στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, στη δεύτερη σειρά βομβαρδισμών τους σε ισάριθμα βράδια στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· στις 06:05 σήμερα ώρα Ελλάδας) το μεικτό διοικητήριο τους το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Δυνάμεις της CENTCOM ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν την 8η Ιουλίου, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στο στενό του Ορμούζ», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Νωρίτερα οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, κι απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.

«Δεν ξέρω αν αξίζει συμφωνία το Ιράν»

Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά δήλωσε ο ίδιος ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη «αξίζει» κάτι τέτοιο.

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών «έχει τελειώσει», μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον πολλών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και τα αμερικανικά αντίποινα που ακολούθησαν.

«Κάθε φορά που μας χτυπούν, τους χτυπάμε 20 φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Πηγή: in.gr