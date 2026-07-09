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ΕΛΕΤΑΕΝ: «Σπάει το φράγμα» των 6 GW η αιολική ενέργεια στην Ελλάδα

Αιολικές επενδύσεις συνολικού ύψους 400 εκατ. συνδέθηκαν στο δίκτυο το πρώτο εξάμηνο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ 09.07.2026, 08:40
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ΕΛΕΤΑΕΝ: «Σπάει το φράγμα» των 6 GW η αιολική ενέργεια στην Ελλάδα
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Ξεπέρασε το ορόσημο των 6 GW η αιολική ισχύς που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα, 6.017 MW ήταν η συνολική αιολική ισχύς στην Ελλάδα στο τέλος του Α’ εξαμήνου 2026. Αυτό προκύπτει από την εξαμηνιαία Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα που ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Με βάση τη Στατιστική, κατά το Α’ εξάμηνο 2026 συνδέθηκαν στο δίκτυο 65 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 320,6 MW που αντιστοιχούν σε επενδύσεις συνολικού ύψος 400 εκατ. ευρώ περίπου. Αυτό αποτελεί αύξηση 5,6% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Αυτό επίσης σημαίνει ότι τους πρώτους έξι μήνες του 2026, συνδέθηκαν όσα σχεδόν αιολικά πάρκα συνδέθηκαν καθ’ όλο το 2025. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που δείχνει την ανθεκτικότητα του κλάδου. Οφείλεται στις προσπάθειες των αιολικών επιχειρήσεων, των στελεχών τους και του επιστημονικού κόσμου που μελετούν και υλοποιούν έργα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον με πολλά εμπόδια και γραφειοκρατία.

Οι δρομολογημένες επενδύσεις

Κατά το τέλος του Α’ εξαμήνου 2026 ήταν υπό κατασκευή περίπου 700 MW νέων αιολικών πάρκων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αναμένεται να συνδεθούν στο δίκτυο εντός των επόμενων 18 μηνών. Ως αποτέλεσμα η συνολική αιολική ισχύς θα ξεπεράσει σαφώς τα 6,5 GW εντός του επόμενου 1,5 έτους.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο παρατηρείται κάμψη στις νέες κατασκευές, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο μηχανισμός ανάπτυξης και αδειοδότησης έργων χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις.

Η γεωγραφική κατανομή

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί 2.603 MW (43,3%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 819 ΜW (13,6%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 535 MW (8,9%).

Οι επενδυτές

Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στο Top-5 κατατάσσονται:

• η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 1040,3 MW (17,3%)

• η ΜORE με 796,4 MW (13,2%)

• η Principia με 514,1 MW (8,5%)

• η Iberdrola Rokas με 409,2 MW (6,8%) και

• η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με 319,2 MW (5,3%)

Ακολουθούν η Quantum Energy Partners, η EDF, η Total Energies, η METLEN, η Jasper Energy, η Cubico κ.α.

Οι κατασκευαστές

H εικόνα για τους κατασκευαστές των ανεμογεννητριών είναι η εξής: H Vestas έχει προμηθεύσει το 43,1% της συνολικής αποδιδόμενης αιολικής ισχύος στην Ελλάδα. Ακολουθούν η Enercon με 23,6%, η Siemens Gamesa με 15,0%, η Nordex με 12,2% και η GE Renewable Energy με 4,1%. Μικρότερα μερίδια κατέχουν οι Goldwind, EWT, Leitwind και Vensys.

To Α’ εξάμηνο 2026 τις νέες ανεμογεννήτριες προμήθευσαν: η Nordex (207,2ΜW – 64,6%), η Vestas (88,2MW – 27,5%) και η Goldwind (25,2MW – 7,9%).

Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω αναφερόμενα μεγέθη αφορούν αιολική ισχύ που αποδίδεται στο δίκτυο.

Τα έργα των διαγωνισμών

Κατά την περίοδο 2018-2022 έχουν επιλεγεί μέσω των διαγωνισμών της ΡΑΕ αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 1.592MW, δηλαδή ώριμα έργα που θα έπρεπε ήδη να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία.

Όμως εξαιτίας κυρίως των καθυστερήσεων που προκαλούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, μόλις τα 1.191 MW, δηλ. το 75%, είχαν κατορθώσει να λειτουργούν κατά το τέλος του Α’ εξαμήνου 2026.

Οι καθυστερήσεις αυτές δεν είναι χωρίς συνέπειες. Η τιμή αποζημίωσης των αιολικών πάρκων που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα είναι πολύ μικρότερη από το κόστος παραγωγής από φυσικό αέριο.

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