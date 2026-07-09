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Νέοι αγρότες: Τι αλλάζει στις πληρωμές και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις

Οι προθεσμίες για την καταβολή της δεύτερης δόσης στους νέους αγρότες

AGRO 09.07.2026, 10:49
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Νέοι αγρότες: Τι αλλάζει στις πληρωμές και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις
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Νέες ρυθμίσεις για την παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας» (νέοι αγρότες) του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, με έμφαση στις πληρωμές και στις ανειλημμένες υποχρεώσεις της προηγούμενης περιόδου, περιλαμβάνονται σε τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εδόσων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της απόφασης του ΥπΑΑΤ και της ΑΑΔΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δείτε ΕΔΩτην απόφαση) ρυθμίζονται κυρίως ζητήματα που αφορούν τη συνέχιση, την πληρωμή και την ολοκλήρωση έργων της 3ης Πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2022 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, τα οποία μεταφέρονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο νέο πλαίσιο της ΚΑΠ.

Η τελική πληρωμή πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέσα σε πέντε έτη από την ημερομηνία ένταξης

Επίσης, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ορίζεται ως αρμόδιος Οργανισμός Πληρωμών για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών.

Νέοι αγρότες: Η καταβολή της δεύτερης δόσης

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ρύθμιση για τη δεύτερη δόση, δηλαδή την τελική πληρωμή των δικαιούχων της προηγούμενης πρόσκλησης. Το αίτημα πληρωμής υποβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την απόφαση ένταξης και έως τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών και οκτώ μηνών. Η τελική πληρωμή πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέσα σε πέντε έτη από την ημερομηνία ένταξης.

Η διαχείριση των αιτήσεων πληρωμής θα γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ, ενώ ως φορείς εφαρμογής ορίζονται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών, με τη συνδρομή των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τους όρους, τις προϋποθέσεις στήριξης, καθώς και τα ποσά και τα ποσοστά στήριξης, όπως διευκρινίζεται στην τροποποιητική απόφαση «ισχύουν όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αρ. 3764/24.9.2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 4456) και στις οικείες αποφάσεις καθορισμού των συνεχιζόμενων πράξεων της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2022, οι οποίες μεταφέρονται στην Παρέμβαση Π3-73-75.1 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027».

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