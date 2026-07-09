Στα 4 δισ. η «ζημιά», το σήμα της Motor Oil, η ευκαιρία της Metlen, αντοχές από AKTOR, ανεβάζει τον πήχη ο Σαράντης

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Μία μόνο συνεδρίαση ήταν αρκετή για να χαθούν περίπου 4 δισ. ευρώ από τη χρηματιστηριακή αξία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η κεφαλαιοποίηση υποχώρησε στα 184,1 δισ. ευρώ, από 188,2 δισ. ευρώ στις 7 Ιουλίου, με τις ρευστοποιήσεις να κυριαρχούν σχεδόν σε ολόκληρο το ταμπλό.

Η διόρθωση, βέβαια, δεν ήταν ελληνικό φαινόμενο.

Το κύμα αποστροφής του ρίσκου σάρωσε τις διεθνείς αγορές, δια χειρός για ακόμη μία φορά φυσικά Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πάλι άλλαξε ότι γνωρίζαμε τις… τελευταίες τρεις εβδομάδες στη Μέση Ανατολή.

Άμυνες

Παρά το αρνητικό κλίμα, η εικόνα της αγοράς προς το τέλος της συνεδρίασης ήταν αισθητά καλύτερη από εκείνη των πρώτων ωρών.

Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε να υποχωρεί έως και 3,33%, αγγίζοντας τις 2.457 μονάδες, όμως στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν επιλεκτικές αγορές σε δεικτοβαρείς τίτλους, με τη Motor Oil να πρωταγωνιστεί στην αντίδραση και άλλες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης να ακολουθούν.

Έτσι, ο δείκτης περιόρισε σημαντικά τις απώλειες, κλείνοντας στις 2.487,6 μονάδες (-2,14%) και, κυρίως, διατηρώντας τη στήριξη των 2.484 μονάδων.

Καθόλου διπλωμάτης…

Πίσω από την αλλαγή κλίματος βρέθηκε η νέα όξυνση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν.

Τα αμερικανικά πλήγματα και τα αντίποινα της Τεχεράνης επανέφεραν στο προσκήνιο το σενάριο μιας ευρύτερης αποσταθεροποίησης στην περιοχή, ενώ οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν υφίσταται πλέον το πλαίσιο συνεννόησης με το Ιράν έβαλαν τέλος στις προσδοκίες για αποκλιμάκωση.

Μάλιστα χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν ως «τρελή» (σ.σ. χρησιμοποίησε τη λέξη «cuckoo»)…

Το αποτέλεσμα ήταν οι διεθνείς αγορές να στραφούν ξανά στα ασφαλή καταφύγια, με τις ανησυχίες για τα Στενά του Ορμούζ να επιστρέφουν.

Κεφαλαιοποίηση κοντά στα 6 δισ.

Στο δικό μας ταμπλό όμως, μία από τις μετοχές που έκλεψε την παράσταση χτες ήταν αυτή της Motor Oil.

Από το -2,60% ενδοσυνεδριακά, έκλεισε στο +0,6%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που βλέπει και η Optima Bank και ανέβασε την τιμή στόχο της 54,1 ευρώ από 40,6 ευρώ προηγουμένως.

Η αναθεώρηση φυσικά βασίστηκε στις υψηλότερες εκτιμήσεις για την κερδοφορία των βασικών δραστηριοτήτων του ομίλου κατά την περίοδο 2026-2029 και συνεπάγεται ανοδικό περιθώριο της τάξεως του 27%.

Εάν επιβεβαιωθεί όμως το συγκεκριμένο σενάριο, η χρηματιστηριακή αξία της εισηγμένης θα προσεγγίσει τα 6 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για επίπεδο που ενισχύει αισθητά τις πιθανότητες ένταξης της Motor Oil στον δείκτη MSCI Greece Standard, καθώς το free float της εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 3,9 δισ. ευρώ.

Μπετόν… στα 40

Αντοχές έδειξε και η Metlen, η οποία μπορεί στη χθεσινή συνεδρίαση να βρέθηκε στιγμιαία στα 39,8 ευρώ, ωστόσο η αντίδραση ήταν άμεση και η μετοχή έκλεισε γρήγορα πάνω από τη βάση, όπως όλα δείχνουν, των 40 ευρώ.

Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχουν αρκετά χαρτοφυλάκια που εξακολουθούν να ποντάρουν σε χαμηλότερες τιμές, έχοντας ανοίξει short θέσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων εκτιμάται ότι έχουν χτιστεί στην περιοχή των 37-39 ευρώ.

Η νέα γεωπολιτική αναταραχή, που πυροδότησαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τους έδωσε μια προσωρινή ευκαιρία να πιέσουν τη μετοχή, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να πετύχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Σκούρα…

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις 6 Αυγούστου, όταν η Metlen θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Όσο πλησιάζει η συγκεκριμένη ημερομηνία, τόσο δυσκολεύει η διατήρηση των short θέσεων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο ξεκίνησε στις 23 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως το 2031.

Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η Citi όσο και η Morgan Stanley, στις τελευταίες τους αναλύσεις, εκτιμούν πως το buyback θα λειτουργήσει υποστηρικτικά για τη μετοχή, χωρίς να επηρεάσει τις επενδυτικές προτεραιότητες του ομίλου.

Αμφότερες διατηρούν τιμές-στόχους άνω των 52 ευρώ, όταν ο τίτλος κινείται σήμερα κοντά στα 42 ευρώ, ενώ η Citi, στο αισιόδοξο σενάριό της, αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο η μετοχή να φτάσει τα 80 ευρώ.

Παίρνουν θέσεις…

Ανθεκτική αποδείχθηκε και η μετοχή της AKTOR.

Παρότι στη διάρκεια της συνεδρίασης υποχώρησε έως τα 13,70 ευρώ, οι αγοραστές επανήλθαν, με αποτέλεσμα να κλείσει στα 14,26 ευρώ και με μικρές απώλειες.

Η αγορά έχει στρέψει πλέον το βλέμμα της στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ, η οποία θα τεθεί προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση της 16ης Ιουλίου και θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραμμα των περίπου 3 δισ. ευρώ που έχει παρουσιάσει η διοίκηση.

Στο παρασκήνιο, πάντως, το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Motor Oil για την εξαγορά του 75% της Ηλέκτωρ και της Thalis, δύο εταιρειών που αποτελούν το «εισιτήριο» του ομίλου στην αγορά της κυκλικής οικονομίας και στους μεγάλους διαγωνισμούς που έρχονται για απορρίμματα και ύδατα.

Τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι οι σχετικές ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν και τοποθετούν χρονικά την κατάληξη των διαπραγματεύσεων είτε λίγο πριν από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου, στις 21 Ιουλίου, είτε αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

Τι αναζητούν Alpha Bank και UniCredit στη Βουλγαρία

Μπορεί η UniCredit να έχει πολλή «δουλειά» επί γερμανικού εδάφους με την Commerzbank και την προσπάθειά της να αναλάβει τον έλεγχο, αλλά η στρατηγική συνεργασία της με την Alpha Bank πηγαίνει εξαιρετικά.

Πρόσφατα, ανώτερα στελέχη των δύο ομίλων συναντήθηκαν στα κεντρικά γραφεία της UniCredit Bulbank στη Σόφια, εξετάζοντας τρόπους αξιοποίησης της τοπικής τεχνογνωσίας και του κοινού δικτύου τους.

Στόχος είναι η παροχή ενοποιημένων τραπεζικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, αλλά και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε ευρύτερες ευρωπαϊκές αγορές.

Άλλωστε, και οι δύο χώρες διατηρούν στενούς οικονομικούς δεσμούς εδώ και δεκαετίες, ενώ η περιοχή εξελίσσεται σε σημαντικό κόμβο εμπορίου και επενδύσεων.

Το επόμενο βήμα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η συνεργασία θα επεκταθεί σταδιακά ώστε να καλύπτει το σύνολο των τραπεζικών αναγκών των επιχειρήσεων, από τις καθημερινές συναλλαγές και τη διασυνοριακή χρηματοδότηση έως τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Κατά την παρουσία τους στη Σόφια, τα στελέχη των δύο τραπεζών είχαν επίσης επαφές με ελληνικές και βουλγαρικές επιχειρήσεις, καταγράφοντας τις ανάγκες και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στην περιοχή.

Ανεβάζει τον πήχη ο Σαράντης

Μπορεί η διοίκηση του Ομίλου Σαράντη να εμφανίζεται πιο συγκρατημένη ως προς τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων έως το 2026, ωστόσο δεν έκανε πίσω στους στόχους κερδοφορίας.

Αντίθετα, επιμένει στον στόχο για EBITDA ύψους 120 εκατ. ευρώ το 2028, στέλνοντας μήνυμα ότι η βελτίωση του προϊοντικού μείγματος και η λειτουργική αποδοτικότητα θα συνεχίσουν να στηρίζουν τα περιθώρια.

Η NBG Securities, μετά την επικαιροποίηση των εκτιμήσεών της, προβλέπει πωλήσεις 621,4 εκατ. ευρώ το 2026 και EBITDA 96,1 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 15,5%.

Για το 2028 εκτιμά ότι τα EBITDA θα προσεγγίσουν τα 117 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη θα φθάσουν τα 73,6 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, βλέπει συνέχιση της ισχυρής δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών, στοιχείο που επιτρέπει τη διατήρηση ελκυστικής μερισματικής πολιτικής και ενισχύει την επενδυτική εικόνα του ομίλου.

Διπλή προσφορά

Θετικά υποδέχτηκαν οι επενδυτές το πενταετές ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ της Seanergy, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να αναζητά ελκυστικές αποδόσεις.

Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε περισσότερες από δύο φορές, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης.

Η εικόνα αυτή οδηγεί σχεδόν με βεβαιότητα στην τιμολόγηση του ομολόγου στο κατώτατο όριο του εύρους, δηλαδή με απόδοση 4,90%.

Πρόκειται για ακόμη μία ένδειξη ότι, παρά τη μεταβλητότητα στις αγορές, το ενδιαφέρον για εταιρικά ομόλογα με ισχυρό επενδυτικό αφήγημα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.