Ξενοδοχεία: Υψηλότερες πληρότητες και τιμές τον Μάιο, με «σήμα» ανθεκτικής ζήτησης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε ουσιαστικά η φετινή τουριστική περίοδος για τα ελληνικά ξενοδοχεία, καθώς ο Μάιος του 2026 κατέγραψε υψηλότερη πληρότητα και αυξημένες τιμές σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρά την αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις κυρίως στον Περσικό Κόλπο.

Τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων δείχνουν ότι η αγορά κινήθηκε ανοδικά, χωρίς όμως ακραίες μεταβολές, επιβεβαιώνοντας μια εικόνα σταδιακής ενίσχυσης της ζήτησης στην αρχή της σεζόν, σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο για τον τουρισμό διεθνώς.

Αύξηση στην πληρότητα στα ξενοδοχεία

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΤΕΠ για τη «Λειτουργία και Επιδόσεις Ξενοδοχείων» τον Μάιο του 2026, ανοιχτό ήταν το 88% του συνόλου των ξενοδοχείων της χώρας, ενώ το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε 357 ξενοδοχειακές μονάδες. Η μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στο 63,2%, έναντι 61,9% τον Μάιο του 2025, καταγράφοντας μικρή αλλά ουσιαστική βελτίωση.

Η μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στο 63,2%

Η άνοδος της πληρότητας συνοδεύτηκε και από αύξηση των τιμών. Σε επίπεδο δωματίου, η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου διαμορφώθηκε στα 117 ευρώ, από 112 ευρώ τον Μάιο του 2025.

Τα μισά από τα περίπου 450.000 δωμάτια της χώρας είχαν τιμή έως 96 ευρώ

Παράλληλα, η διάμεση τιμή ανήλθε στα 96 ευρώ, από 90 ευρώ πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση της έρευνας, τα μισά από τα περίπου 450.000 δωμάτια της χώρας είχαν τιμή έως 96 ευρώ, ενώ η μέση τιμή επηρεάζεται περισσότερο από τις ακριβότερες κατηγορίες καταλυμάτων.

Άνοδος και στις τιμές

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και σε επίπεδο ξενοδοχειακής μονάδας. Η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου ανά ξενοδοχείο ανήλθε στα 94 ευρώ, έναντι 91 ευρώ τον Μάιο του 2025. Η διάμεση τιμή ανά ξενοδοχείο αυξήθηκε στα 70 ευρώ, από 67 ευρώ πέρυσι, στοιχείο που δείχνει ότι η αύξηση των τιμών δεν περιορίζεται μόνο στα υψηλότερα τιμολογιακά τμήματα της αγοράς, αλλά διαχέεται και στη «μεσαία» εικόνα του ξενοδοχειακού κλάδου.

Σημειώνεται ότι η μέση τιμή σε επίπεδο ξενοδοχείου αναφέρεται στο μέσο κόστος μιας διανυκτέρευσης σε ένα ξενοδοχείο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και προκύπτει ως σταθμισμένος μέσος όρος της μέσης τιμής δωματίου που δηλώνουν τα ξενοδοχεία. Η διάμεση τιμή σε επίπεδο ξενοδοχείου είναι η τιμή εκείνη που χωρίζει το σύνολο των ξενοδοχείων σε δύο ίσα μέρη. Δηλαδή, το 50% των ξενοδοχείων έχουν μέση τιμή δωματίου λιγότερο από τη διάμεση τιμή και το άλλο 50% περισσότερο από αυτήν.

Τα στοιχεία του Μαΐου δείχνουν ότι η ξενοδοχειακή αγορά μπήκε στη σεζόν του 2026 με καλύτερες επιδόσεις από πέρυσι, τόσο σε πληρότητα όσο και σε τιμές

Αντίστοιχα σε επίπεδο δωματίου, η μέση τιμή δωματίου ή Average Room Rate (ARR), είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για να υπολογίσει το μέσο κόστος κάθε δωματίου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η μέση τιμή δωματίου προκύπτει ως σταθμισμένος μέσος όρος της μέσης τιμής δωματίου για όλα τα δωμάτια των ξενοδοχείων. Η διάμεση τιμή σε επίπεδο δωματίων είναι η τιμή εκείνη που χωρίζει το σύνολο των δωματίων σε δύο ίσα μέρη. Δηλαδή, το 50% των δωματίων έχουν τιμή μικρότερη από τη διάμεσο και το υπόλοιπο 50% μεγαλύτερη από αυτήν.

Καλύτερες επιδόσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η απόσταση μεταξύ μέσης και διάμεσης τιμής. Η μέση τιμή δωματίου στα 117 ευρώ είναι αισθητά υψηλότερη από τη διάμεση των 96 ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα ακριβότερα ξενοδοχεία και δωμάτια ανεβάζουν τον συνολικό μέσο όρο. Αντίστοιχα, σε επίπεδο ξενοδοχείων, η μέση τιμή των 94 ευρώ απέχει σημαντικά από τη διάμεση των 70 ευρώ. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια αγορά πολλών ταχυτήτων, όπου η ζήτηση στηρίζει τις τιμές, αλλά οι διαφοροποιήσεις μεταξύ κατηγοριών και προορισμών παραμένουν έντονες.

Συνολικά, τα στοιχεία του Μαΐου δείχνουν ότι η ξενοδοχειακή αγορά μπήκε στη σεζόν του 2026 με καλύτερες επιδόσεις από πέρυσι, τόσο σε πληρότητα όσο και σε τιμές. Το ζητούμενο πλέον είναι αν η θετική αυτή εκκίνηση θα διατηρηθεί στους μήνες αιχμής, σε ένα περιβάλλον όπου η διεθνής ζήτηση παραμένει ισχυρή, αλλά οι ταξιδιώτες εμφανίζονται πιο προσεκτικοί απέναντι στο συνολικό κόστος των διακοπών.