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Το Ιράν επιτίθεται σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ και Ιορδανία

Λίγη ώρα αφού οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα ανταποδώσουν τα πλήγματα των ΗΠΑ, ισχυρές εκρήξεις και σειρήνες ακούγονται στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και την Ιορδανία.

Κόσμος 09.07.2026, 07:25
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Το Ιράν επιτίθεται σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ και Ιορδανία
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Επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους έχει εξαπολύσει το Ιράν τη νύχτα σήμερα Πέμπτη κατά του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν, του Κατάρ και της Ιορδανίας.

Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου, λίγη ώρα αφού οι αρχές ενεργοποίησαν τις σειρήνες συναγερμού.

Ισχυρές εκρήξεις και σειρήνες συναγερμού ακούγονται στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία

Οι εκρήξεις ακούστηκαν αμέσως μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης πως θα ανταποδώσουν τα αμερικανικά πλήγματα, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν επίσης ότι απωθούν «εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones».

«Το γενικό επιτελείο στρατού διευκρινίζει ότι αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εχθρικών επιθέσεων», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας χρησιμοποιώντας τυποποιημένες διατυπώσεις μέσω X, χωρίς να δηλώσουν ρητώς ποια είναι η προέλευση των επιθέσεων.

Πτήσεις με προορισμό το Κουβέιτ εκτρέπονται προς άλλες κατευθύνσεις ή ακυρώνονται λόγω των συνεχιζόμενων ιρανικών πληγμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σειρήνες συναγερμού ακούγονται και στην Ιορδανία, στο έδαφος της οποίας φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Στο στόχαστρο των ιρανικών δυνάμεων βρίσκονται η αμερικανική βάση Μουαφάκ αλ Σάλτι στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας, το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, η αμερικανική αεροπορική βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ.

«Ιρανικές διευθετήσεις»

Ο επικεφαλής ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επανέλαβε σήμερα Πέμπτη ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με «ιρανικές διευθετήσεις».

«Η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά: αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Γαλιμπάφ μέσω X.

Και πρόσθεσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με ‘ιρανικές διευθετήσεις’, όχι με αμερικανικές απειλές».

Πηγή: in.gr

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