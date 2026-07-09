Το Ιράν επιτίθεται σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ και Ιορδανία

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Επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους έχει εξαπολύσει το Ιράν τη νύχτα σήμερα Πέμπτη κατά του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν, του Κατάρ και της Ιορδανίας.

Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου, λίγη ώρα αφού οι αρχές ενεργοποίησαν τις σειρήνες συναγερμού.

Ισχυρές εκρήξεις και σειρήνες συναγερμού ακούγονται στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία

Confirmed Impacts in Kuwait after interceptors missed missiles from Iran https://t.co/Mdvc7DMKpt pic.twitter.com/N6M0ILYaV6 — Ali (@MerruX) July 9, 2026

Οι εκρήξεις ακούστηκαν αμέσως μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης πως θα ανταποδώσουν τα αμερικανικά πλήγματα, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Iranian ballistic missile impact seen this morning in Bahrain. pic.twitter.com/Svj5de0fSx — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 9, 2026

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν επίσης ότι απωθούν «εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones».

🚨🇧🇭 BREAKING: Interceptors are firing over Bahrain as the Iranian wave arrives. -Footage reportedly shows interception attempts lighting up the sky above the kingdom -Sirens are active in Bahrain AND Qatar simultaneously, the widest alert of the night -Unconfirmed reports… https://t.co/Ryt1hgD46b pic.twitter.com/3qNyoN59gk — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 9, 2026

«Το γενικό επιτελείο στρατού διευκρινίζει ότι αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εχθρικών επιθέσεων», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας χρησιμοποιώντας τυποποιημένες διατυπώσεις μέσω X, χωρίς να δηλώσουν ρητώς ποια είναι η προέλευση των επιθέσεων.

Πτήσεις με προορισμό το Κουβέιτ εκτρέπονται προς άλλες κατευθύνσεις ή ακυρώνονται λόγω των συνεχιζόμενων ιρανικών πληγμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Flights bound for Kuwait (KWI) are holding amid air defense activations there. https://t.co/98oT8bjr4Z pic.twitter.com/8IJ0iUz4ab — Flightradar24 (@flightradar24) July 9, 2026

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σειρήνες συναγερμού ακούγονται και στην Ιορδανία, στο έδαφος της οποίας φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Footage of Iranian Missiles making Impact in Bahrain and Kuwait Iran is UNLOADING Reports of more sirens in JORDAN pic.twitter.com/u5hMwQEw4L — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 9, 2026

Στο στόχαστρο των ιρανικών δυνάμεων βρίσκονται η αμερικανική βάση Μουαφάκ αλ Σάλτι στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας, το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, η αμερικανική αεροπορική βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ.

«Ιρανικές διευθετήσεις»

Ο επικεφαλής ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επανέλαβε σήμερα Πέμπτη ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με «ιρανικές διευθετήσεις».

«Η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά: αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Γαλιμπάφ μέσω X.

Και πρόσθεσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με ‘ιρανικές διευθετήσεις’, όχι με αμερικανικές απειλές».

آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید. دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت: تنگه هرمز، فقط با «ترتیبات ایرانی» باز می‌شود نه با تهدیدات آمریکایی. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 9, 2026

Πηγή: in.gr