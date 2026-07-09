ΕΦΕΤ: Ανακαλεί γνωστά χούμους λόγω σαλμονέλας

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Σε επείγουσα ανάκληση γνωστών προϊόντων «ΧΟΥΜΟΥΣ» προχωρά ο ΕΦΕΤ, μετά τον εντοπισμό του παθογόνου μικροοργανισμού σαλμονέλα (Salmonella spp.), σε παρτίδα πρώτης ύλης (ταχίνι) που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της.

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ενημερώθηκε από την εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α.Ε. ότι στο πλαίσιο αυτοελέγχου της εντοπίστηκε ο εν λόγω παθογόνος μικροοργανισμός.

Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ προχώρησε ήδη σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά. Πρόκειται για τα προϊόντα με ονομασία πώλησης «ΧΟΥΜΟΥΣ» με την επωνυμία της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ιδιωτική ετικέτα της εταιρείας ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ και ΧΟΥΜΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ιδιωτική ετικέτα της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ -DISCOUNT MARKT).

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ενημερώθηκε από την εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α.Ε. ότι στο πλαίσιο αυτοελέγχου της, διαπιστώθηκε, μετά από μικροβιολογική ανάλυση, η παρουσία Salmonella spp σε παρτίδα πρώτης ύλης (ταχίνι) που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή παρτίδων προϊόντων «ΧΟΥΜΟΥΣ» και προχώρησε σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων.

Πρόκειται για τα προϊόντα με ονομασία πώλησης «ΧΟΥΜΟΥΣ» με την επωνυμία της εταιρείας αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες, τις συσκευασίες, τους αριθμούς παρτίδας και τις ημερομηνίες «ανάλωσης έως».

Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων από τους πελάτες της.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα (φωτογραφίες κάτωθι), να μην τα καταναλώσουν.