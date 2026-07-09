 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Consumer Issues"
    [1]=>
    string(13) "Food Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(39) "Negative News: Food & Beverage Products"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί γνωστά χούμους λόγω σαλμονέλας

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γνωστά χούμους λόγω σαλμονέλας, η οποία εντοπίστηκε σε παρτίδα ταχινιού.

Κοινωνία 09.07.2026, 12:56
Σχολιάστε
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί γνωστά χούμους λόγω σαλμονέλας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε επείγουσα ανάκληση γνωστών προϊόντων «ΧΟΥΜΟΥΣ» προχωρά ο ΕΦΕΤ, μετά τον εντοπισμό του παθογόνου μικροοργανισμού σαλμονέλα (Salmonella spp.), σε παρτίδα πρώτης ύλης (ταχίνι) που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της.

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ενημερώθηκε από την εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α.Ε. ότι στο πλαίσιο αυτοελέγχου της εντοπίστηκε ο εν λόγω παθογόνος μικροοργανισμός.

Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ προχώρησε ήδη σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά. Πρόκειται για τα προϊόντα με ονομασία πώλησης «ΧΟΥΜΟΥΣ» με την επωνυμία της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ιδιωτική ετικέτα της εταιρείας ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ και ΧΟΥΜΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ιδιωτική ετικέτα της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ -DISCOUNT MARKT).

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ενημερώθηκε από την εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α.Ε. ότι στο πλαίσιο αυτοελέγχου της, διαπιστώθηκε, μετά από μικροβιολογική ανάλυση, η παρουσία Salmonella spp σε παρτίδα πρώτης ύλης (ταχίνι) που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή παρτίδων προϊόντων «ΧΟΥΜΟΥΣ» και προχώρησε σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων.

Πρόκειται για τα προϊόντα με ονομασία πώλησης «ΧΟΥΜΟΥΣ» με την επωνυμία της εταιρείας αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες, τις συσκευασίες, τους αριθμούς παρτίδας και τις ημερομηνίες «ανάλωσης έως».

Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων από τους πελάτες της.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα (φωτογραφίες κάτωθι), να μην τα καταναλώσουν.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Alpha Bank: Πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με φωνητικό βοηθό της ElevenLabs
Τράπεζες

Φωνητική εξυπηρέτηση με AI από την Alpha Bank και την ElevenLabs
AKTOR: Συμφωνία με τη Motor Oil για το 50% του FSRU «Διώρυγα GAS»
Business

Έδωσαν τα χέρια AKTOR - Motor Oil για το FSRU της Κορίνθου
ΕΚΤ: Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση – Τι δείχνουν τα πρακτικά
World

Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ
EEA: Ζητά παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Economy

Παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ζητά το ΕΕΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη της αβεβαιότητας η αντίδραση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στη μέγγενη της αβεβαιότητας η αντίδραση στο ΧΑ
ΟΠΑ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «AUEB Events»
Academia

ΟΠΑ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «AUEB Events»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικό: Πότε ανοίγουν Riviera Galleria και Ellinikon Mall – Πότε μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι
Business

Ελληνικό: Τα 1,7 δισ., οι πρώτοι κάτοικοι και το στοίχημα των malls

Η διοίκηση της Lamda Development μιλώντας σε αναλυτές αναφέρθηκε στην πορεία των έργων στο Ελληνικό - Τα έσοδα από τις κατοικίες, το CAPEX και ο ΦΠΑ

Γιώργος Μανέττας
Fitch: Ανάπτυξη, δάνεια και προμήθειες στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Fitch: Δάνεια και προμήθειες στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες

H Fitch επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ποντάραμε… 1,8 δισ. ευρώ στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Economy

Ποντάραμε... 1,8 δισ. στα παράνομα τυχερά παιχνίδια

Στην παράνομη αγορά με τυχερά παιχνίδια έπαιξαν 894.000 Έλληνες - Στα 2.000 ευρώ η μέση ετήσια δαπάνη - Στο μικροσκόπιο της ΕΕΕΠ influencers και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες

Χρήστος Κολώνας
Optima: Οι 5 + 2 μετοχές που ξεχωρίζει για το β’ 6μηνο του 2025
Markets

Οι 5 + 2 μετοχές που ξεχωρίζει η Optima για το β' 6μηνο του 2025

Από την ορμή στην επιλεκτικότητα το Χρηματιστήριο Αθηνών στο β΄ εξάμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Φοιτητική στέγη: Πού είναι τα ακριβότερα ενοίκια γύρω από τα πανεπιστήμια
Ακίνητα

Ο νέος χάρτης με τα φοιτητικά ενοίκια [γραφήματα]

Τι δείχνει νέα έρευνα της ReDataset για τη φοιτητική στέγη και τα ενοίκια που ζητούνται σε 8 περιοχές με μεγάλα πανεπιστήμια – Πού υπάρχει αύξηση και που παρατηρείται στασιμότητα

Ανδρομάχη Παύλου
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Το ΣτΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων
Ακίνητα

Απαλλοτριώσεις: «Φρένο» του ΣτΕ στην ομηρία των ιδιοκτητών

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ ξεκαθαρίζουν πότε η Διοίκηση οφείλει να αποδεσμεύσει ακίνητα που παραμένουν παγωμένα για χρόνια

Μάχη Τράτσα
Ξενοδοχεία: Υψηλότερες πληρότητες και τιμές τον Μάιο, με «σήμα» ανθεκτικής ζήτησης
Τουρισμός

«Σήμα» ανθεκτικής ζήτησης για τα ξενοδοχεία

Υψηλότερη πληρότητα και αυξημένες τιμές στα ξενοδοχεία τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι

Λάμπρος Καραγεώργος
Κυκλάδες: Ζητούν δεύτερη άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή
Ακτοπλοΐα

Κυκλάδες: Ζητούν δεύτερη άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη δεύτερης ενδοκυκλαδικής άγονης γραμμής, η οποία αφορά κυρίως τις Ανατολικές και Νότιες Κυκλάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Κοινωνία
Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» Α’ Τόμος, «Σαλάτες και ελαφριά γεύματα» από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου & ΒΗΜΑGAZINO
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» Α’ Τόμος, «Σαλάτες και ελαφριά γεύματα» από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου & ΒΗΜΑGAZINO

Κυκλοφορούν την Κυριακή 12 Ιουλίου αποκλειστικά με το «Βήμα της Κυριακής».

Μπόνι Τάιλερ: Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια του Total Eclipse of the Heart
Κόσμος

Μπόνι Τάιλερ: Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια του Total Eclipse of the Heart

H Μπόνι Τάιλερ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου
Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου

Aσθενοφόρα έχουν μεταφέρει ανθρώπους στα νοσοκομεία «Θριάσιο» και «Αττικόν»

F-35: Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε – Αναμένονται κινήσεις μέχρι το Νοέμβριο
Κόσμος

F-35: Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε – Αναμένονται κινήσεις μέχρι το Νοέμβριο

Διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει συγκεκριμένες κινήσεις πριν αλλάξει η σύνθεση του Κογκρέσου, προκειμένου να προλάβει εξελίξεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ λένε ότι έπληξαν «90 στόχους» στο Ιράν
Κόσμος

Νέα ανάφλεξη - Οι ΗΠΑ λένε ότι έπληξαν «90 στόχους» στο Ιράν

Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ - «Δεν ξέρω αν αξίζει συμφωνία το Ιράν» ανέφερε ο Τραμπ

Έρευνα: 7 στους 10 πιστεύουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν υλοποίησε τις δεσμεύσεις της
Κοινωνία

Έρευνα: 7 στους 10 πιστεύουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν υλοποίησε τις δεσμεύσεις της

Τρεις ειδικοί εξηγούν τα ευρήματα έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου και του Politikometro για την συνέπεια της κυβέρνησης, όσο και τη διαδεδομένη αίσθηση περί πολιτικής ατιμωρησίας και έλλειψης λογοδοσίας αξιωματούχων στη χώρα μας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Το Ιράν επιτίθεται σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ και Ιορδανία
Κόσμος

Το Ιράν επιτίθεται σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ και Ιορδανία

Λίγη ώρα αφού οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα ανταποδώσουν τα πλήγματα των ΗΠΑ, ισχυρές εκρήξεις και σειρήνες ακούγονται στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και την Ιορδανία.

Latest News
Alpha Bank: Πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με φωνητικό βοηθό της ElevenLabs
Τράπεζες

Φωνητική εξυπηρέτηση με AI από την Alpha Bank και την ElevenLabs

Η Alpha Bank γίνεται η πρώτη στην Ελλάδα που αξιοποιεί σε ευρεία κλίμακα την τεχνολογία της ElevenLabs στην εξυπηρέτηση πελατών

AKTOR: Συμφωνία με τη Motor Oil για το 50% του FSRU «Διώρυγα GAS»
Business

Έδωσαν τα χέρια AKTOR - Motor Oil για το FSRU της Κορίνθου

Ο Όμιλος AKTOR υπέγραψε με τη Motor Oil πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής για την απόκτηση του 50% του FSRU «Διώρυγα GAS

ΕΚΤ: Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση – Τι δείχνουν τα πρακτικά
World

Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το στόχο και το 2027

Τζούλη Καλημέρη
EEA: Ζητά παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Economy

Παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ζητά το ΕΕΑ

Τι αναφέρει το ΕΕΑ στην επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κοινοποιήθηκε στην ΑΑΔΕ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη της αβεβαιότητας η αντίδραση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στη μέγγενη της αβεβαιότητας η αντίδραση στο ΧΑ

Με συγκρατημένες και επιλεκτικές κινήσεις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΟΠΑ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «AUEB Events»
Academia

ΟΠΑ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «AUEB Events»

Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία της ΕΑΔΠ ΟΠΑ για την προβολή εκδηλώσεων με εισιτήριο, την ηλεκτρονική υποβολή συμμετοχών και την αγορά εισιτηρίων

Παπαθανάσης: Κρίσιμη ευκαιρία για την Ελλάδα η προγραμματική περίοδος 2028-2034
Economy

Παπαθανάσης: Κρίσιμη ευκαιρία για την Ελλάδα η προγραμματική περίοδος 2028-2034

Επιτακτική ανάγκη ο στρατηγικός σχεδιασμός που θα διασφαλίζει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας

Μπρατάκος: Σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης συνεργασίας Ελλάδας – Πορτογαλίας
Business

Μπρατάκος: Σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης συνεργασίας Ελλάδας - Πορτογαλίας

Τι συζήτησαν ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος με τον πρέσβη της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, κ. Rui Macieira

Wall Street: Σε αναζήτηση κατεύθυνσης
Wall Street

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street

Με μικτές τάσεις κινούνται οι δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος των πρόσφατων απωλειών

Πετρελαϊκές: Τα αναπάντεχα κέρδη από τον πόλεμο τις θέτουν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ
World

Οι Big Oil σε τροχιά σύγκρουσης με Τραμπ

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων που προκλήθηκε από τη σύγκρουση φέρνει πόνο στους καταναλωτές, αλλά άντληση κερδών για τις αμερικανικές πετρελαϊκές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καστοριά – Θεσσαλονίκη: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για το μέλλον των ΜΜΕ
Academia

Καστοριά - Θεσσαλονίκη: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για το μέλλον των ΜΜΕ

Από το 4th Global Media and Culture Conference στη 10η Διεθνή Θερινή Ακαδημία Δημοσιογραφίας THISAM 2026

Ξενοδοχεία: Δεύτερη ευκαιρία για διεκδίκηση αποζημιώσεων από την Booking.com
Τουρισμός

Ξενοδοχεία: Δεύτερη ευκαιρία για αποζημιώσεις από την Booking

Η προθεσμία συμμετοχής και για άλλα ξενοδοχεία παρατείνεται έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026

Ψηφιακό ευρώ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε για τη δημιουργία του
Blockchain

Το Ευρωκοινοβούλιο άναψε πράσινο για το ψηφιακό ευρώ

Ξεκινάει ο πρώτος γύρος διαπραγμάτευσης για το ψηφιακό ευρώ με την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου

Παπασταύρου: Η Ελλάδα διαμορφώνει τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική
Ενέργεια

Παπασταύρου: Η Ελλάδα χτίζει τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική

Δημιουργούμε μια περιοχή στην οποία κυριαρχούν οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, το εμπόριο, η ευημερία και η ανάπτυξη, δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου

Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας: Νέος πρόεδρος ο Σέργιος Σαραφόπουλος
Business

Νέος πρόεδρος της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών ο Σ. Σαραφόπουλος

Ο νέος πρόεδρος στην Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας είναι Γενικός Διευθυντής της ΤΙΤΑΝ Ελλάδας

Neptune Pireas: Η πρώτη προσέγγιση του νεότευκτου πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά
Ποντοπόρος

Στον Πειραιά «έπιασε» το Neptune Pireas - Ορόσημο για τον όμιλο

Το Neptune Pireas είναι το πρώτο πλοίο του Genesis Project του Ομίλου Neptune

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies