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Μπόνι Τάιλερ: Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια του Total Eclipse of the Heart

H Μπόνι Τάιλερ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών

Κόσμος 09.07.2026, 12:35
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Μπόνι Τάιλερ: Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια του Total Eclipse of the Heart
Ευγενία Κοτρώτσιου

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Θλίψη στον κόσμο της μουσικής προκαλεί η είδηση του θανάτου της Μπόνι Τάιλερ, της τραγουδίστριας που σημάδεψε τη δεκαετία του 1980 με επιτυχίες όπως τα «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» και «It’s a Heartache». Σύμφωνα με το BBC, η Ουαλή ερμηνεύτρια πέθανε σε ηλικία 75 ετών σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου νοσηλευόταν για σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένεια και οι συνεργάτες της μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, αναφέροντας ότι έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης εξαιτίας της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Παράλληλα, ζήτησαν από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας, σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

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Η μάχη με την υγεία της

Η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες. Τον Μάιο υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργική επέμβαση στο έντερο στην Πορτογαλία και οι γιατροί την έθεσαν σε τεχνητό κώμα.

Τον προηγούμενο μήνα ο εκπρόσωπός της είχε ενημερώσει πως είχε πλέον βγει από το κώμα, ωστόσο συνέχιζε να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και παρέμενε, όπως είχε χαρακτηριστικά αναφέρει, «σε πολύ σοβαρή κατάσταση».

Από μια μικρή πόλη της Ουαλίας στη διεθνή αναγνώριση

Η Μπόνι Τάιλερ γεννήθηκε με το όνομα Γκέινορ Χόπκινς και μεγάλωσε στη Νιθ της νότιας Ουαλίας.

Το ταλέντο της ανακαλύφθηκε από τον κυνηγό ταλέντων Ρότζερ Μπελ σε νυχτερινό κέντρο του Σουόνσι και το 1977 κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι, «Lost in France».

Την ίδια χρονιά ήρθε και η πρώτη μεγάλη επιτυχία με το «It’s a Heartache», που έφτασε στο Νο. 4 του βρετανικού chart και στο Νο. 3 του αμερικανικού Billboard Hot 100, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεθνή της καριέρα.

Το 1983 κυκλοφόρησε το «Total Eclipse of the Heart», το οποίο εξελίχθηκε στο πιο εμβληματικό τραγούδι της καριέρας της και βρέθηκε στην κορυφή των charts τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τραγούδι έγραψε ο Τζιμ Στάινμαν, στενός συνεργάτης του Μιτ Λόουφ. Μάλιστα, η αρχική του ονομασία ήταν «Vampires in Love», καθώς είχε γραφτεί για μια μουσική διασκευή του «Nosferatu».

Η ίδια είχε δηλώσει πρόσφατα στο BBC πως δεν κουράστηκε ποτέ να το ερμηνεύει. «Το αγαπώ γιατί όλοι ανυπομονούν να το τραγουδήσουν μαζί μου», είχε πει.

Η τεράστια επιτυχία του της χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, ενώ ακολούθησαν ακόμη δύο υποψηφιότητες, για το άλμπουμ «Faster Than the Speed of Night» και το τραγούδι «Here She Comes».

Οι επιτυχίες που σημάδεψαν τη δεκαετία του ’80

Ο Τζιμ Στάινμαν υπέγραψε και μία ακόμη από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το «Holding Out for a Hero», το οποίο ηχογραφήθηκε για το soundtrack της ταινίας «Footloose» και χρόνια αργότερα γνώρισε νέα επιτυχία όταν χρησιμοποιήθηκε στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Shrek 2».

Η Τάιλερ συνέχισε να δίνει το «παρών» στη μουσική σκηνή και τις επόμενες δεκαετίες. Το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision, όπου κατέλαβε τη 19η θέση ανάμεσα σε 26 συμμετοχές, ενώ το 2023 τιμήθηκε με τον τίτλο MBE για τη συνολική προσφορά της στη μουσική.

Η τελευταία επιτυχία και το ένα δισεκατομμύριο streams

Το 2025 παρουσίασε μια νέα dance εκδοχή του «Total Eclipse of the Heart» με τίτλο «Together», σε παραγωγή των Ντέιβιντ Γκέτα και Hypaton.

Φέτος το αυθεντικό τραγούδι ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο αναπαραγωγές στο Spotify, 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη. Αν το σκεφτεί κανείς, υπάρχουν μόλις 8,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο», είχε σχολιάσει με χιούμορ.

Το 2017 είχε τραγουδήσει το «Total Eclipse of the Heart» πάνω σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική, την ώρα που μια ολική έκλειψη Ηλίου ήταν ορατή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της μακράς καριέρας της.

Η Μπόνι Τάιλερ αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, Ρόμπερτ Σάλιβαν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για περισσότερα από πέντε δεκαετίες.

Πηγή: in.gr

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