Eurostar: Παραγγέλνει τρένα που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε καλοκαίρια 55°C

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Τρένα που μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως και 55°C παρήγγειλε η Eurostar, καθώς προετοιμάζεται για την προοπτική καλοκαιριών τύπου Σαουδικής Αραβίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε μέρη της Ευρώπης μέχρι τα μέσα του αιώνα.

Η εταιρεία ενημέρωσε τις προδιαγραφές της την περασμένη εβδομάδα από ένα μοντέλο που θα μπορούσε να λειτουργήσει έως και 45°C, σύμφωνα με την διευθύνουσα σύμβουλο Γκουέντολιν Καζενάβε, μετά από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την δυτική Ευρώπη.

«Φέτος, ο καύσωνας ήρθε νωρίτερα, μεγαλύτερος σε διάρκεια, πιο ζεστός από ποτέ», δήλωσε στους Financial Times. Καθώς η Eurostar αγοράζει τρένα που αναμένεται να είναι σε χρήση μέχρι τη δεκαετία του 2060, «αποφασίσαμε να αλλάξουμε την επιλογή και να οδηγήσουμε το τρένο στους 55°C» — τέτοια ζέστη, όπως είπε, συνδέεται συχνότερα με τη Σαουδική Αραβία.

Η εταιρεία πέρυσι έδωσε παραγγελία αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων λιρών για έως και 50 τρένα από την Alstom που θα λειτουργούν στη σήραγγα της Μάγχης, συμπεριλαμβανομένων διώροφων μοντέλων.

Τα πρώτα τρένα αναμένεται να παραδοθούν γύρω στο τέλος της δεκαετίας και θα λειτουργούν για περίπου 30 χρόνια. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ο φορέας εκμετάλλευσης είχε τη δυνατότητα να αλλάξει τις προδιαγραφές θέρμανσης πριν οριστικοποιήσει την παραγγελία. Η κύρια επίδραση της αλλαγής αφορά το υλικό που χρησιμοποιείται στα εξαρτήματα των μονάδων κλιματισμού.

Η Eurostar αλλάζει τον όλο τρόπο λειτουργίας της

Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες σημαίνουν ότι η Eurostar αλλάζει ήδη τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης — προσθέτοντας περισσότερους χώρους συντήρησης για τις μονάδες κλιματισμού και μεταφέροντας περισσότερο εμφιαλωμένο νερό στα τρένα της, ενώ οι προβλέψεις προβλέπουν παρατεταμένη περίοδο καύσωνα.

Ωστόσο, η εταιρεία έχει επίσης αναθεωρήσει τα μακροπρόθεσμα σχέδιά της σε μια σημαντική αναβάθμιση των προετοιμασιών της για την υπερθέρμανση.

Μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται στη μέση του τρίτου καύσωνα του έτους, που έρχεται αμέσως μετά από μια άνευ προηγουμένου περίοδο καύσωνα τον Ιούνιο, όταν οι θερμοκρασίες εκτοξεύτηκαν στους 37,7 βαθμούς Κελσίου. Η Γαλλία και το Βέλγιο αντιμετώπισαν επίσης αποπνικτική ζέστη αυτό το καλοκαίρι, μετά τον πιο ζεστό Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα.

Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ένα σημαντικά θερμότερο και ξηρότερο καλοκαιρινό κλίμα για τη χώρα έως το 2060, με τις θερμοκρασίες των 40 βαθμών Κελσίου που υπέστησαν το 2022 να γίνονται συνηθισμένες.

Φέτος, η Eurostar ανέφερε ότι οι μέγιστες καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 45°C έως το 2056, με τα μοντέλα της να υποδηλώνουν επίσης παρατεταμένους καύσωνες.

Η Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής, ο ανεξάρτητος φορέας παροχής συμβουλών για το κλίμα της κυβέρνησης, προειδοποίησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι καλά προετοιμασμένο για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς οι υποδομές και οι δημόσιες υπηρεσίες απαιτούν μεγάλες αναβαθμίσεις.

Οι επιστήμονες λένε ότι ο κόσμος έχει θερμανθεί κατά περίπου 1,3°C-1,4°C από την προβιομηχανική εποχή, αλλά οι τρέχουσες πολιτικές και τα σχέδια τον θέτουν σε τροχιά για αύξηση της θερμοκρασίας περίπου 2,6°C έως το 2100, σύμφωνα με ανάλυση ομάδων όπως το Climate Action Tracker και το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον.

Το «Σχέδιο Ηλιοστάσιο»

Μετά το καλοκαίρι του 2022, που έσπασε τα ρεκόρ, η Eurostar ανέπτυξε ένα «Σχέδιο Ηλιοστασίου» για να προσαρμοστεί στις αυξανόμενες θερμοκρασίες. Αυτό περιλάμβανε τον καθημερινό έλεγχο των μονάδων κλιματισμού σε κάθε βαγόνι και την παραχώρηση περισσότερων θέσεων στο αμαξοστάσιο για την επισκευή των μονάδων.

Περιλαμβάνει επίσης σχέδια για την επιτάχυνση της παραλαβής εξαρτημάτων από τους προμηθευτές, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε βαγόνι ψύχεται ανά πάσα στιγμή.

Άλλες βραχυπρόθεσμες αλλαγές περιλαμβάνουν την ύπαρξη καλύτερων συστημάτων για την επικοινωνία καθυστερήσεων ή αλλαγών, οι οποίες συχνά προκαλούνται από προβλήματα που σχετίζονται με τη θερμότητα στις γραμμές, τα οποία η Eurostar δεν ελέγχει.

Η Καζενάβε δήλωσε ότι το κύμα καύσωνα έδειξε ότι η εταιρεία χρειάζεται όχι μόνο να «ενισχύσει το βραχυπρόθεσμο σχέδιό της» αλλά και να «σκεφτεί λίγο διαφορετικά για το μέλλον – πρέπει να ομολογήσω ότι πριν από την περασμένη εβδομάδα δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα χρειαζόταν να αγοράσουμε έως και 55°C».

Η Καζενάβε μιλούσε την ίδια στιγμή που η Eurostar δημοσίευσε μια έκθεση που έδειχνε ότι η αύξηση των σιδηροδρομικών συνδέσεων με ευρωπαϊκούς προορισμούς θα μπορούσε να δημιουργήσει 40.000 θέσεις εργασίας και να προσθέσει έως και 2,8 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Για να συμβεί αυτό, είπε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προσφέρει μακροπρόθεσμη σταθερότητα σε θέματα όπως οι συνοριακοί κανόνες, η ρύθμιση και τα τέλη πρόσβασης στις γραμμές.