 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
}

Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές

Η επιτροπή Εκλογικής Βοήθειας των ΗΠΑ μένει χωρίς κανέναν εν ενεργεία επίτροπο - Οι κινήσεις Τραμπ

Κόσμος 10.07.2026, 09:44
Σχολιάστε
Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Και τα υπόλοιπα μέλη της ανεξάρτητης, ομοσπονδιακής επιτροπής που βοηθά τους αξιωματούχους της εκλογικής διοίκησης σε όλη τη χώρα, απομάκρυνε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγους μόλις μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ανέφεραν πολλά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Οι υπόλοιποι τρεις επίτροποι της τετραμελούς διακομματικής επιτροπής αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν την Πέμπτη με διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας διορισμένος από τους Ρεπουμπλικάνους παραιτήθηκε και οι άλλοι δύο, διορισμένοι από τους Δημοκρατικούς, ενημερώθηκαν για την απόλυσή τους μέσω email από το γραφείο προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Η Επιτροπή Εκλογικής Βοήθειας των ΗΠΑ μένει χωρίς κανέναν εν ενεργεία επίτροπο. Η κίνηση έρχεται λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές και παγώνει ουσιαστικά τη λειτουργία της ομοσπονδιακής αρχής.

«Εκ μέρους του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, σας γράφω για να σας ενημερώσω ότι η θέση σας ως Επιτρόπου της Επιτροπής Εκλογικής Βοήθειας τερματίζεται, με άμεση ισχύ. Σας ευχαριστώ για την υπηρεσία σας», ανέφερε το email, το οποίο είδε το Reuters.

Ποια είναι η δουλειά της Επιτροπής Εκλογικής Βοήθειας

Η Επιτροπή Εκλογικής Βοήθειας λειτουργεί ως «εθνικό κέντρο πληροφόρησης σχετικά με τη διοίκηση των εκλογών», διαπιστεύει εργαστήρια δοκιμών και πιστοποιεί συστήματα ψηφοφορίας και διατηρεί την εθνική φόρμα εγγραφής ψηφοφόρων μέσω ταχυδρομείου που αναπτύχθηκε από τον Εθνικό Νόμο περί Εγγραφής Ψηφοφόρων του 1993, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της επιτροπής.

Οι απολύσεις ακολουθούν την υπεράσπιση του Τραμπ και κορυφαίων αξιωματούχων της κυβέρνησης για αλλαγή των απαιτήσεων ψήφου μέσω ταχυδρομείου και των ερευνών σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, τις οποίες ο Τραμπ έχασε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

«Είναι ανεύθυνο και επικίνδυνο το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση παραμένει ακλόνητη στην πρόκληση χάους για τους εκλογικούς μας αξιωματούχους σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αριζόνα, Άντριαν Φόντες, σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη. «Αυτή η κίνηση υπονομεύει την ακεραιότητα της μη κομματικής εκλογικής διοίκησης».

Ο νόμος του 2002 που ίδρυσε την επιτροπή, ο νόμος «Βοηθήστε την Αμερική να Ψηφίσει», ορίζει ότι ο πρόεδρος μπορεί να διορίσει αντικαταστάτες στην επιτροπή.

Δεν είναι σαφές πώς θα προχωρήσει ο Τραμπ με την επιτροπή.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν ώθηση οι Motor Oil και HELLENiQ Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδωσαν ώθηση στο ΧΑ οι Motor Oil και HELLENiQ Energy
Hugo Boss: Προτρέπει τους μετόχους να απορρίψουν την «ανεπαρκή» προσφορά της Frasers
World

Η Hugo Boss κρίνει «ανεπαρκή» την προσφορά της Frasers
Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις – Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq
Wall Street

Ήπιες διακυμάνσεις στη Wall Street - Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq
‘A Silent Tax’: Greek Leaders Clash in Parliament Over the Cost of Living
English Edition

‘A Silent Tax’: Greek Leaders Clash in Parliament Over the Cost of Living
Αποδείξεις: Νέο σύστημα για online ελέγχους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αποδείξεις και έλεγχος - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων
Ομόλογα

Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πώς το deal AKTOR – Motor Oil σπάει το φυσικό μονοπώλιο στις υποδομές LNG
Φυσικό αέριο

Το deal AKTOR - MOH σπάει το μονοπώλιο στις υποδομές LNG

Η συμφωνία AKTOR - Motor Oil για το FSRU «Διώρυγα GAS» μπαίνει σφήνα στη Ρεβυθούσα και τις υποδομες LNG της Αλεξανδρούπολης και Θράκης

Χρήστος Κολώνας
Ιαπωνία: Ανοίγει την πόρτα για επαναπατρισμό κεφαλαίων
World

Το Τόκιο καλεί σε επαναπατρισμό τα γιεν του εξωτερικού

Η κίνηση αυτή μπορεί να προκαλέσει τη μεγαλύτερη μετατόπιση στις κεφαλαιαγορές της Ιαπωνίας από την εποχή του Άμπε

Τζούλη Καλημέρη
Ellinikon Sports Park: Σην τελική ευθεία το έργο των 100 εκατ. – Πότε ανοίγει για το κοινό
Business

Το Ellinikon Sports Park των 100 εκατ. - Πότε ανοίγει για το κοινό

Το Ellinikon Sports Park είναι ένα πάρκο αθλητισμού και ευζωίας που εκτείνεται σε 287 χιλιάδες τ.μ.

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη
Φυσικό αέριο

Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου

Η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά τα επόμενα βήματα για τον «Ασωπό-1» για τους υδρογονάνθρακες

Μάχη Τράτσα
Citi: Μπορούν οι αμυντικές δαπάνες να στηρίξουν την ανάπτυξη;
World

Citi: Μπορούν οι αμυντικές δαπάνες να στηρίξουν την ανάπτυξη;

Οι τεχνολογικές καινοτομίες συχνά μεταφέρονται στον ιδιωτικό τομέα

Τάσος Μαντικίδης
Τράπεζες: Γιατί ανεβαίνει ο πήχης της κερδοφορίας το 2026
Τράπεζες

Γιατί οι τράπεζες θα ανεβάσουν τον πήχη της κερδοφορίας

Σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων κερδοφορίας αναμένεται να προχωρήσουν οι τράπεζες - Οι τρεις λόγοι

Αγης Μάρκου
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: 365 υποτροφίες σε νέες και νέους – Μία για κάθε ημέρα του χρόνου
Ναυτιλία

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Μία υποτροφία για κάθε ημέρα του χρόνου

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Λάμπρος Καραγεώργος
Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;
World

Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;

Το μερίδιο τηλεθέασης Netflix στις ΗΠΑ υποχώρησε στο πρωτοφανές για τα χρονικά της πλατφόρμας χαμηλό του 7,8% τον Απρίλιο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Κόσμος
Βουλή: Κόντρα Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη για την ακρίβεια – «Θα λάβει μέτρα ή θα συνεχίσει να “λυπάται και να θυμώνει”;»
Πολιτική

Κόντρα Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη για την ακρίβεια στη Βουλή

Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Μητσοτάκης διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Βουλή, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Βουλή: Μονομαχία Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη για την ακρίβεια
Πολιτική

Μονομαχία Ανδρουλάκη - Μητσοτάκη στη Βουλή για την ακρίβεια

Έλεγχο της αγοράς, μείωση έμμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία θα προτείνει ο Ανδρουλάκης στη συζήτηση για την ακρίβεια στη Βουλή

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελλος
Πολιτική

Παραιτήθηκε ο Σ. Φάμελλος – Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Καταιγιστικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Σωκράτη Φάμελλο να παραιτείται από πρόεδρος του κόμματος

F-35: Είναι πράγματι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Άγκυρας – Αθήνας;
Κόσμος

F-35: Είναι πράγματι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Άγκυρας – Αθήνας;

Εάν δεν λυθεί το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών δεν θα πάψουν οι εντάσεις υπογραμμίζουν ανώτατες διπλωματικές πηγές για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας για τα F-35 ότι αν δοθούν θα πρέπει να είναι υπό τον όρο ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον σύμμαχης χώρας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» Α’ Τόμος, «Σαλάτες και ελαφριά γεύματα» από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου & ΒΗΜΑGAZINO
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» Α’ Τόμος, «Σαλάτες και ελαφριά γεύματα» από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου & ΒΗΜΑGAZINO

Κυκλοφορούν την Κυριακή 12 Ιουλίου αποκλειστικά με το «Βήμα της Κυριακής».

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί γνωστά χούμους λόγω σαλμονέλας
Κοινωνία

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί γνωστά χούμους λόγω σαλμονέλας

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γνωστά χούμους λόγω σαλμονέλας, η οποία εντοπίστηκε σε παρτίδα ταχινιού.

Μπόνι Τάιλερ: Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια του Total Eclipse of the Heart
Κόσμος

Μπόνι Τάιλερ: Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια του Total Eclipse of the Heart

H Μπόνι Τάιλερ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν ώθηση οι Motor Oil και HELLENiQ Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδωσαν ώθηση στο ΧΑ οι Motor Oil και HELLENiQ Energy

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας σε μεγάλο βαθμό το χαμένο έδαφος της εβδομάδας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Hugo Boss: Προτρέπει τους μετόχους να απορρίψουν την «ανεπαρκή» προσφορά της Frasers
World

Η Hugo Boss κρίνει «ανεπαρκή» την προσφορά της Frasers

Η Frasers προσέφερε 38 ευρώ για κάθε εναπομείνασα μετοχή της Hugo Boss προσθέτοντας πίεση στη στρατηγική του Διευθύνοντος Συμβούλου

Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις – Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq
Wall Street

Ήπιες διακυμάνσεις στη Wall Street - Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq

Ήπιες μεταβολές στο ταμπλό της Wall Street

‘A Silent Tax’: Greek Leaders Clash in Parliament Over the Cost of Living
English Edition

‘A Silent Tax’: Greek Leaders Clash in Parliament Over the Cost of Living

Mitsotakis announced a fuel price cut of 10 cents a liter on gasoline and 5 cents on diesel through August, funded with help from Greece's two refineries, plus a restored cap on supermarket profit margins

Αποδείξεις: Νέο σύστημα για online ελέγχους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αποδείξεις και έλεγχος - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η ΑΑΔΕ θα βλέπει τις αποδείξεις τη στιγμή που εκδίδονται - Όλο το σχέδιο

Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων
Ομόλογα

Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων

Ποιες χώρες διαφωνούν με τα ευρωομόλογα

Greece’s Block 2 Offshore Gas Exploration Moves Into Final Preparatory Phase
English Edition

Greece’s Block 2 Offshore Gas Exploration Moves Into Final Preparatory Phase

Block 2 enters its final preparation phase as Greece moves closer to its first offshore gas exploration drilling campaign in four decades, slated for 2027

Machi Tratsa
Χατζηθεοδοσίου: Οι εκπτώσεις αποτελούν ευκαιρία και για επιχειρήσεις και για καταναλωτές
Economy

Χατζηθεοδοσίου: Οι εκπτώσεις, ευκαιρία για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Να στηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την περίοδο των εκπτώσεων καλεί τους καταναλωτές ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Μυλωνάς: Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες και ποιοτικότερες επενδύσεις
Economy

Ο Παύλος Μυλωνάς για το επενδυτικό έλλειμμα της Ευρώπης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερη διάθεση ανάληψης ρίσκου

Χατζηδάκης: Στα 40 εκατ. το κόστος των διυλιστηρίων για τις μειώσεις στα καύσιμα
Economy

Στα 40 εκατ. το κόστος των διυλιστηρίων για τις μειώσεις στα καύσιμα

Ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι Helleniq Energy και Motor Oil θα χρηματοδοτήσουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Ιαπωνία: Ανοίγει την πόρτα για επαναπατρισμό κεφαλαίων
World

Το Τόκιο καλεί σε επαναπατρισμό τα γιεν του εξωτερικού

Η κίνηση αυτή μπορεί να προκαλέσει τη μεγαλύτερη μετατόπιση στις κεφαλαιαγορές της Ιαπωνίας από την εποχή του Άμπε

Τζούλη Καλημέρη
Γκίκας Χαρδούβελης: Η Ευρώπη χρειάζεται βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση
Economy

Χαρδούβελης: Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κλειδί ανάπτυξης

Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι η έλλειψη επενδύσεων, αλλά η λανθασμένη κατανομή τους

FAO: Κραδασμοί στις αγορές τροφίμων – Πώς θα αντιμετωπιστεί το σοκ
AGRO

Κραδασμοί στις αγορές τροφίμων – Πώς θα αντιμετωπιστεί το σοκ

Οι επιλογές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα των παγκόσμιων αγορών τροφίμων, αναφέρει έκθεση του FAO

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν «συλλογικό Monnet»
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν «συλλογικό Monnet»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι η έγκαιρη πολιτική συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία έως τον Οκτώβριο

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική εκπαίδευση για 1.700 παιδιά
Business

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική εκπαίδευση για 1.700 παιδιά

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση της HELLENiQ ENERGY είχε επίκεντρο τη βιοποικιλότητα και την προστασία του νερού

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συντήρηση πέριξ των 2.500 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συντήρηση πέριξ των 2.500 μονάδων στο ΧΑ

Ήπια ανοδικά εξακολουθεί να κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν μπορεί να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση και να διαπεράσει με φόρα τις 2.500 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies