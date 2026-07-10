Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές

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Και τα υπόλοιπα μέλη της ανεξάρτητης, ομοσπονδιακής επιτροπής που βοηθά τους αξιωματούχους της εκλογικής διοίκησης σε όλη τη χώρα, απομάκρυνε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγους μόλις μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ανέφεραν πολλά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Οι υπόλοιποι τρεις επίτροποι της τετραμελούς διακομματικής επιτροπής αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν την Πέμπτη με διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας διορισμένος από τους Ρεπουμπλικάνους παραιτήθηκε και οι άλλοι δύο, διορισμένοι από τους Δημοκρατικούς, ενημερώθηκαν για την απόλυσή τους μέσω email από το γραφείο προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Η Επιτροπή Εκλογικής Βοήθειας των ΗΠΑ μένει χωρίς κανέναν εν ενεργεία επίτροπο. Η κίνηση έρχεται λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές και παγώνει ουσιαστικά τη λειτουργία της ομοσπονδιακής αρχής.

«Εκ μέρους του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, σας γράφω για να σας ενημερώσω ότι η θέση σας ως Επιτρόπου της Επιτροπής Εκλογικής Βοήθειας τερματίζεται, με άμεση ισχύ. Σας ευχαριστώ για την υπηρεσία σας», ανέφερε το email, το οποίο είδε το Reuters.

Ποια είναι η δουλειά της Επιτροπής Εκλογικής Βοήθειας

Η Επιτροπή Εκλογικής Βοήθειας λειτουργεί ως «εθνικό κέντρο πληροφόρησης σχετικά με τη διοίκηση των εκλογών», διαπιστεύει εργαστήρια δοκιμών και πιστοποιεί συστήματα ψηφοφορίας και διατηρεί την εθνική φόρμα εγγραφής ψηφοφόρων μέσω ταχυδρομείου που αναπτύχθηκε από τον Εθνικό Νόμο περί Εγγραφής Ψηφοφόρων του 1993, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της επιτροπής.

Οι απολύσεις ακολουθούν την υπεράσπιση του Τραμπ και κορυφαίων αξιωματούχων της κυβέρνησης για αλλαγή των απαιτήσεων ψήφου μέσω ταχυδρομείου και των ερευνών σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, τις οποίες ο Τραμπ έχασε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

«Είναι ανεύθυνο και επικίνδυνο το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση παραμένει ακλόνητη στην πρόκληση χάους για τους εκλογικούς μας αξιωματούχους σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αριζόνα, Άντριαν Φόντες, σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη. «Αυτή η κίνηση υπονομεύει την ακεραιότητα της μη κομματικής εκλογικής διοίκησης».

Ο νόμος του 2002 που ίδρυσε την επιτροπή, ο νόμος «Βοηθήστε την Αμερική να Ψηφίσει», ορίζει ότι ο πρόεδρος μπορεί να διορίσει αντικαταστάτες στην επιτροπή.

Δεν είναι σαφές πώς θα προχωρήσει ο Τραμπ με την επιτροπή.