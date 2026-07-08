Κυβέρνηση Τραμπ: Πιέζει τα κορυφαία σούπερ μάρκετ για τις τιμές του βοδινού

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Λίγες ημέρες πριν από την αργία της 4ης Ιουλίου, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA) απευθύνθηκε στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας με ένα σαφές αίτημα: να μειώσουν τις τιμές του βοείου κρέατος, ενόψει της κορύφωσης της ζήτησης για μπάρμπεκιου και ψητά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Τέιτ Μπένετ, επικεφαλής του γραφείου της υπουργού Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς, επικοινώνησε την περασμένη εβδομάδα με στελέχη των Walmart, Kroger και Albertsons, ζητώντας ενημέρωση για την τιμολογιακή τους πολιτική στο βόειο κρέας ενόψει του εορταστικού τριημέρου.

Κατά την επικοινωνία με τη Walmart, η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής στις ΗΠΑ ενημέρωσε το υπουργείο ότι είχε ήδη αποφασίσει να προχωρήσει σε θερινές μειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων, μεταξύ των οποίων και το βόειο κρέας. Οι νέες τιμές τέθηκαν σε ισχύ στις 29 Ιουνίου, ενώ η εταιρεία είχε ήδη προγραμματίσει την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

Το USDA ενημέρωσε σχετικά τον Λευκό Οίκο και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να παρουσιάσει την εξέλιξη ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής παρέμβασης. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι η Walmart προχώρησε στις μειώσεις «κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησής μου». Λίγα λεπτά αργότερα, η εταιρεία δημοσιοποίησε δελτίο Τύπου, ανακοινώνοντας μειώσεις τιμών σε χιλιάδες προϊόντα με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών.

Ο Τραμπ παίρνει τα εύσημα

Μεταξύ των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις προσφορές βρίσκεται και ο κιμάς, η τιμή του οποίου μειώνεται κατά 12%. Παράλληλα, ο Τραμπ κάλεσε και τις υπόλοιπες αλυσίδες λιανικής να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Walmart.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στη Wall Street Journal ότι οι πρωτοβουλίες της Walmart συνάδουν με τις προσπάθειες της κυβέρνησης να μειώσει τη γραφειοκρατία, να περιορίσει τη φορολογία και να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή τροφίμων. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους μεγάλους λιανεμπόρους, επιδιώκοντας οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν από την κατάργηση ορισμένων περιβαλλοντικών κανονισμών της προηγούμενης κυβέρνησης να μετακυλίονται στους καταναλωτές μέσω χαμηλότερων τιμών.

Οι επαφές του υπουργείου Γεωργίας αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει το κόστος ζωής σε μια περίοδο όπου οι υψηλές τιμές εξακολουθούν να προκαλούν δυσαρέσκεια στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενόψει μάλιστα των ενδιάμεσων εκλογών. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη προσέγγιση για Ρεπουμπλικανική κυβέρνηση, καθώς βασίζεται περισσότερο σε πιέσεις προς τις επιχειρήσεις παρά σε παρεμβάσεις της αγοράς.

Ο Τραμπ έχει ακολουθήσει αντίστοιχη τακτική και σε άλλους κλάδους, ζητώντας από τα πρατήρια καυσίμων να μειώσουν τις τιμές της βενζίνης, προωθώντας την επιβολή ανώτατου ορίου στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών και καλώντας τις φαρμακοβιομηχανίες να περιορίσουν το κόστος των φαρμάκων.

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αντικρουόμενες πιέσεις. Από τη μία επιδιώκουν να συγκρατήσουν τις τιμές ώστε να προσελκύσουν καταναλωτές που έχουν περιορίσει τις δαπάνες τους, από την άλλη όμως αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά κόστη, εξαιτίας των δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ αλλά και της πρόσφατης ανόδου των τιμών των καυσίμων μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Η Walmart μειώνει επιθετικά τις τιμές

Τους τελευταίους μήνες τόσο η Kroger όσο και η Ahold Delhaize, ιδιοκτήτρια της αλυσίδας Stop & Shop, έχουν ενισχύσει τις προωθητικές ενέργειες με μειώσεις τιμών, ενώ η Walmart συνεχίζει να επενδύει στη στρατηγική του «χαμηλού κόστους», επιδιώκοντας να ενισχύσει το μερίδιό της στην αγορά.

Στελέχη της Walmart έχουν ανακοινώσει ότι σχεδιάζουν νέες μειώσεις, κυρίως στα είδη παντοπωλείου, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τα σημαντικά ποσά που αναμένει να εισπράξει η εταιρεία από επιστροφές δασμών μέσα στη φετινή χρονιά. Όπως είχε δηλώσει τον Μάιο ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Τζον Ντέιβιντ Ρέινι, η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων είναι η επένδυση στις τιμές προς όφελος των πελατών.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση των τιμών στο βόειο κρέας αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη. Η αμερικανική κτηνοτροφία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη έλλειψη βοοειδών των τελευταίων 75 ετών, καθώς οι παραγωγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολυετή ξηρασία και αυξημένο κόστος εκτροφής, περιορίζοντας σημαντικά το ζωικό κεφάλαιο.

Η περιορισμένη προσφορά, σε συνδυασμό με τη διατηρούμενη υψηλή ζήτηση για βόειο κρέας, συνεχίζει να ωθεί τις τιμές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, η τιμή του κιμά ήταν τον Μάιο αυξημένη κατά 12% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ αντίστοιχα σε επίπεδα-ρεκόρ κινούνται και οι τιμές της σπαλομπριζόλας (rib-eye). Οι αυξήσεις αυτές διατηρούν τον πληθωρισμό των τροφίμων στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, παρά την αποκλιμάκωση που καταγράφεται σε άλλα βασικά είδη, όπως τα αυγά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων η Μπρουκ Ρόλινς, ο Στίβεν Μίλερ και ο Πίτερ Ναβάρο, έχουν αναλάβει να αναζητήσουν τρόπους περιορισμού των τιμών του βοείου κρέατος. Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά τις πρακτικές των τεσσάρων μεγαλύτερων εταιρειών επεξεργασίας κρέατος στις ΗΠΑ, έπειτα από σχετική παρέμβαση του προέδρου Τραμπ. Οι εταιρείες απορρίπτουν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί σημαντικές οικονομικές απώλειες λόγω του αυξημένου κόστους αγοράς των ζώων.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόγραμμα στήριξης ύψους έως 500 εκατ. δολαρίων για μικρές και μεσαίες μονάδες επεξεργασίας κρέατος, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και τη σταθεροποίηση της αγοράς βοείου κρέατος