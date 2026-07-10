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Δημογραφικό: Ανατρεπτική μελέτη δείχνει πώς η γήρανση του πληθυσμού «ωφελεί την οικονομία»

Πώς η έλλειψη εργατικού δυναμικού λόγω της γήρανσης του πληθυσμού μπορεί να δράσει ως καταλύτης για τεχνολογική καινοτομία και αύξηση της παραγωγικότητας. Η μελέτη για το δημογραφικό με τη «σφραγίδα» του νομπελίστα οικονομικών επιστημών Daron Acemoglu.

Economy 10.07.2026, 23:55
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Δημογραφικό: Ανατρεπτική μελέτη δείχνει πώς η γήρανση του πληθυσμού «ωφελεί την οικονομία»
Στράτος Ιωακείμ

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Για δεκαετίες η παγκόσμια οικονομική κοινότητα βρίσκεται υπό τη σκιά ενός «δημογραφικού χειμώνα». Η αφήγηση είναι γνωστή και δυσοίωνη: η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού οδηγούν αναπόφευκτα σε οικονομική στασιμότητα, κατάρρευση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και μαρασμό της καινοτομίας.

Παρόλο που η μείωση των γεννήσεων θεωρείται απειλή, μια νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η έλλειψη εργατικών χεριών λειτουργεί ως καταλύτης για την καινοτομία και την υιοθέτηση αυτοματισμών

Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη κορυφαίων οικονομολόγων, όπως ο νομπελίστας Daron Acemoglu, έρχεται να ανατρέψει αυτό το αφήγημα, υποστηρίζοντας ότι μια μικρότερη και γηραιότερη κοινωνία δεν αποτελεί το τέλος της ευημερίας, αλλά μια ευκαιρία για μια νέα εποχή παραγωγικότητας.

Το δημογραφικό…. αλλιώς

Η παραδοσιακή οικονομική θεωρία υποστηρίζει ότι η πληθώρα εργατικού δυναμικού είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη. Εάν ο πληθυσμός μειώνεται, υποστηρίζουν οι λιγότεροι αισιόδοξοι, το ΑΕΠ συρρικνώνεται και η οικονομική δυναμική εξασθενεί. Η μελέτη των Acemoglu, Autor, Beirne και Scott αμφισβητεί αυτή τη σχέση, αποδεικνύοντας ότι οι οικονομίες διαθέτουν ενδογενείς μηχανισμούς προσαρμογής που ενεργοποιούνται ακριβώς όταν το εργατικό δυναμικό συρρικνώνεται.

«Τα ευρήματά μας αμφισβητούν τον επικρατούντα πεσιμισμό: τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων, καθώς και η γήρανση και η μείωση του πληθυσμού έχουν αυξήσει —και όχι μειώσει— το ΑΕΠ ανά εργαζόμενο», γράφουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Το κεντρικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η έλλειψη εργατικών χεριών δεν οδηγεί σε κρίση, αλλά σε επιτάχυνση της τεχνολογικής εξέλιξης. Όταν το κόστος εργασίας αυξάνεται λόγω μειωμένης προσφοράς, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να επενδύσουν σε «τεχνολογίες εξοικονόμησης εργασίας» (labour-saving technologies). Αυτή η αναγκαστική στροφή οδηγεί σε:

  • Αυτοματοποίηση: Ενσωμάτωση προηγμένων ρομποτικών συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης σε κλάδους που παλαιότερα εξαρτώνταν από χειρωνακτική εργασία.
  • Αύξηση Παραγωγικότητας: Κάθε εργαζόμενος πλέον παράγει περισσότερο, υποστηριζόμενος από τεχνολογία αιχμής, αντισταθμίζοντας τον μικρότερο συνολικό αριθμό των εργαζομένων.
  • Καινοτομία: Αύξηση των πατεντών και της έρευνας σε τομείς που βελτιστοποιούν τις διαδικασίες παραγωγής.

Τα δεδομένα και η ιστορική απόδειξη

Οι ερευνητές παρατήρησαν μια εντυπωσιακή συσχέτιση: για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα πτώσης στις γεννήσεις το ΑΕΠ ανά εργαζόμενο παρουσίασε αύξηση κατά 26,8%. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα μιας συνειδητής μετάβασης των οικονομιών προς την αποδοτικότητα. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου η ανάπτυξη βασιζόταν στην ποσότητα των εργαζομένων, το μέλλον θα βασίζεται στην ποιοτική αναβάθμιση της εργασίας μέσω της τεχνολογίας.

Κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις

Βεβαίως, η τεχνολογική πρόοδος από μόνη της δεν αποτελεί πανάκεια. Η διαχείριση μιας γηράσκουσας κοινωνίας απαιτεί και άλλες μεταρρυθμίσεις:

  • Επανεκπαίδευση: Η μετάβαση σε μια οικονομία αυτοματοποίησης απαιτεί εργατικό δυναμικό με υψηλές τεχνικές δεξιότητες.
  • Συστήματα κοινωνικής προστασίας: Η πολιτική πρέπει να εστιάσει στη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, αξιοποιώντας τα οφέλη από την αύξηση της παραγωγικότητας για τη χρηματοδότησή τους.
  • Συμπεριληπτικότητα: Διασφάλιση ότι τα οφέλη από την τεχνολογική ανάπτυξη θα διαχυθούν σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, αποτρέποντας την αύξηση των ανισοτήτων.

Όχι πανικός

Η μελέτη καλεί να εγκαταλείψουμε τον δημογραφικό πανικό και να προσεγγίσουμε τα νέα δεδομένα με ψυχραιμία. Όταν οι συνθήκες αλλάζουν, οι οικονομίες εξελίσσονται. Η γήρανση του πληθυσμού μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία μιας πιο αποδοτικής, καινοτόμου και τεχνολογικά προηγμένης κοινωνίας. Η πρόκληση δεν είναι η μείωση των ανθρώπων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να ενισχύσουμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα και ευημερία σε έναν κόσμο που αλλάζει, σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης.

Οι παγκόσμιες δημογραφικές τάσεις το 2026 διαμορφώνουν ένα σύνθετο οικονομικό τοπίο, όπου η γήρανση του πληθυσμού και η επιβράδυνση της πληθυσμιακής αύξησης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες.

Η μείωση των γεννήσεων δεν περιορίζεται μόνο στις αναπτυγμένες χώρες, αλλά παρατηρείται πλέον στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη, οδηγώντας σε μια συνολική επιβράδυνση της πληθυσμιακής αύξησης. Τα τελευταία 70 χρόνια, τα ποσοστά γεννήσεων έχουν μειωθεί σε όλες τις ηπείρους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί από 3,78 ανά 100 άτομα το 1950 σε 1,71 πέρυσι.

Πηγή In.gr

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