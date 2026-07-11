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Αντι Μπέρναμ: Στον δρόμο προς την Ντάουνινγκ Στριτ

Με ισχυρή στήριξη βουλευτών και σαφές πολιτικό στίγμα, ο 56χρονος πολιτικός πλησιάζει περισσότερο από ποτέ στην εξουσία

Κόσμος 11.07.2026, 07:28
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Αντι Μπέρναμ: Στον δρόμο προς την Ντάουνινγκ Στριτ
Νατάσα Μπαστέα

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Ο Αντι Μπέρναμ υπέβαλε επίσημα χθες την υποψηφιότητά του για να γίνει ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, καθώς παραδέχτηκε ότι η προοπτική να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου «αρχίζει να δείχνει πολύ ρεαλιστική». Η λίστα με τις υποψηφιότητες για την επιλογή εκείνου που θα διαδεχθεί στις 20 Ιουλίου τον Κιρ Στάρμερ άνοιξε χθες και θα κλείσει σε μία εβδομάδα, χωρίς να αναμένεται άλλος υποψήφιος να αμφισβητήσει τον 56χρονο Μπέρναμ. Αλλωστε, χαρακτηριστικό είναι πως την υποψηφιότητά του στήριξαν, χθες, 322 από τους 403 βουλευτές των Εργατικών.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, χθες, ο πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ επιβεβαιώνει ότι προτείνει τον εαυτό του για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Ο βουλευτής, εδώ και λίγες εβδομάδες, του Μέικερφιλντ δήλωσε ότι «εξακολουθεί να είναι ο μόνος υποψήφιος στην κούρσα», αλλά μπορεί και άλλοι βουλευτές να υποβάλουν υποψηφιότητες. «Ολα αρχίζουν να φαίνονται πολύ αληθινά», σχολίασε. Μάλιστα, ως λεζάντα στο βίντεο, αναφέρθηκε στις δύο προηγούμενες αποτυχημένες εκστρατείες του για την ηγεσία, το 2010 όταν έχασε από τον Εντ Μίλιμπαντ και το 2015 που έχασε από τον Τζέρεμι Κόρμπιν, σημειώνοντας: «Ας ελπίσουμε ότι την τρίτη φορά θα είμαι τυχερός».

Χθες, με άρθρο του στην εφημερίδα «The Times» παρουσίασε τις αμυντικές προτεραιότητές του – δεσμεύτηκε να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις και την αμυντική βιομηχανία της χώρας, υποστηρίζοντας ότι ένας πιο επικίνδυνος κόσμος απαιτεί μια ανανεωμένη εστίαση στη «σκληρή ισχύ». Τόνισε ότι επιθυμεί επενδύσεις στην άμυνα για να βοηθήσουν στην επαναβιομηχάνιση των προβληματικών περιοχών της Βρετανίας, αντί η χώρα να βασίζεται σε εξοπλισμό που αγοράζεται από άλλα κράτη. «Είναι σωστό να ανοικοδομήσουμε τη σκληρή μας ισχύ για μια νέα εποχή που είναι πολύ διαφορετική από αυτήν στην οποία σχεδιάστηκε για πρώτη φορά μεγάλο μέρος του τρέχοντος στρατιωτικού μας εξοπλισμού», αναφέρει.

Σημειώνει ότι τα πρόσφατα παγκόσμια γεγονότα έχουν υπογραμμίσει την ανάγκη η Βρετανία να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν, του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και της κυβερνοεπίθεσης στην Jaguar Land Rover πέρυσι, η οποία, όπως είπε, κόστισε στην οικονομία σχεδόν 2 δισ. λίρες. Η Βρετανία, γράφει, πρέπει επίσης να είναι πιο ανοιχτή σχετικά με το πώς και πού δαπανώνται οι αμυντικές χρηματοδοτήσεις και θα πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές, κάτι που χαρακτήρισε «κρίσιμο» για την οικονομική και εθνική της ασφάλεια.

Οι απόψεις του Μπέρναμ για την εξωτερική πολιτική είναι σχετικά άγνωστες, σημειώνει ο «Guardian». Πριν επιστρέψει στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία ως δήμαρχος του Μάντσεστερ και δεν είχε ποτέ πριν αναλάβει ρόλο σε κυβερνητικό επίπεδο στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων ή της άμυνας. Στο άρθρο του ο Μπέρναμ δεσμεύτηκε να οικοδομήσει στενότερους δεσμούς με τις ευρωπαϊκές χώρες για την άμυνα και την ασφάλεια, ιδίως τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση σε θέματα όπως η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Πολλοί βουλευτές του Εργατικού Κόμματος έχουν αρχίσει ήδη να δηλώνουν δημόσια την πίστη τους στον Μπέρναμ, μερικοί μάλιστα δημοσίευσαν και φωτογραφίες της συμπληρωμένης φόρμας με την οποία στηρίζουν την υποψηφιότητά του. Ο Αντι Μακντόναλντ, πρώην σκιώδης υπουργός υπό τον Κόρμπιν, έγραψε: «Χάρηκα πολύ που ήμουν ένας από τους πρώτους βουλευτές των Εργατικών οι οποίοι πρότειναν τον Μπέρναμ για ηγέτη σήμερα το πρωί. Υπήρχε αρκετή ουρά!».

Αν γίνει πρωθυπουργός ο Μπέρναμ, όπως όλα δείχνουν, έχει ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, δηλώνοντας σε διαδικτυακό φόρουμ την περασμένη εβδομάδα: «Θα εργαστώ για την υλοποίηση του μανιφέστου του 2024». Ετσι, μέχρι το τέλος καλοκαιριού το αργότερο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει επτά πρωθυπουργούς την τελευταία δεκαετία. Τέσσερις πρωθυπουργοί ανέλαβαν τα ηνία στα μέσα της θητείας χωρίς να έχουν αγωνιστεί και κερδίσει γενικές εκλογές: η Τερέζα Μέι το 2016, ο Μπόρις Τζόνσον το 2019 και οι Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ, το 2022. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, έχουν υπάρξει ερωτήματα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με τη νομιμότητά τους στο αξίωμα. Ωστόσο, ο επόμενος πρωθυπουργός, όπως και οι προκάτοχοί του, δεν έχει καμία υποχρέωση να προκηρύξει γενικές εκλογές πριν από την ολοκλήρωση της θητείας αυτού του κοινοβουλίου, το 2029.

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