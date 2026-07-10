Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο -2% οι εβδομαδιαίες απώλειες του Stoxx 600

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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τελικά οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, καθώς δεν κατάφεραν να συντηρήσουν την αντίδραση που εκδήλωσαν την Πέμπτη, με τις ανησυχίες για τις ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν επανέλθει.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,04% στις 641 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,24% στις 10.497 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,24% στις 25.057 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,06% στις 8.321 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες σχεδόν 2%, που αποτελούν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τα μέσα Απριλίου, καθώς επανήλθε ο κίνδυνος νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Στο ταμπλό

Σε επίπεδο επιμέρους μετοχών, η EasyJet κατέγραψε άνοδο 14%, μετά την ανακοίνωση ότι συμφώνησε σε πρόταση εξαγοράς από την Apollo.

Η Vodafone ενισχύθηκε κατά 12%, καθώς ο Γάλλος μεγιστάνας των τηλεπικοινωνιών Ξαβιέ Νιέλ απέκτησε το μερίδιο της E& στην εταιρεία.

Το επενδυτικό κλίμα αυτήν την εβδομάδα επιβαρύνθηκε μετά τις αναφορές ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν την Τετάρτη αεροπορικές επιδρομές εναντίον 90 στόχων στο Ιράν, με στόχο την αποδυνάμωση στρατιωτικών δυνατοτήτων που θεωρούνται απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ, με αποτέλεσμα η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ να περιοριστεί σχεδόν στο ελάχιστο.

Η κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας της 17ης Ιουνίου οδήγησε σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου Brent προς τα 77 δολάρια το βαρέλι, ανακόπτοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, η οποία είχε επιτρέψει στις κεντρικές τράπεζες να υιοθετήσουν πιο ουδέτερη στάση ως προς τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Τα οικονομικά στοιχεία

Στο μεταξύ, στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, περαιτέρω αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Γαλλία και τη Γερμανία τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από τις στατιστικές αρχές των δύο χωρών, επιβεβαιώνοντας τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις.

Στη Γαλλία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,8% τον Ιούνιο, έναντι 2,4% τον Μάιο, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία INSEE. Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) υποχώρησε κατά 0,3% σε σύγκριση με τον Μάιο.

Στη Γερμανία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,3% τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας τόσο την προκαταρκτική εκτίμηση όσο και τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis). Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο από το 2,6% που είχε καταγραφεί τον Μάιο.

Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών μειώθηκε κατά 0,2%. Σε ετήσια βάση, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4%, επιβεβαιώνοντας επίσης τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις.