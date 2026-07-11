Γαλλία: Έρχεται καύσωνας σε 37 διαμερίσματα – Κλείνουν νωρίτερα Πύργος του Άιφελ και μουσεία

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Η Γαλλία προετοιμάζεται για ένα ακόμη κύμα καύσωνα, το οποίο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται να κορυφωθεί μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες είναι ήδη πολύ υψηλές και έχουν ήδη ξεσπάσει πυρκαγιές.

🔥⚠️Dans les Yvelines du côté de Guyancourt, un feu de champs est en cours depuis le début d’après midi avec des images parfois impressionnantes! Les conditions sont particulièrement propices aux feux ce samedi après midi avec 36°C, 20% d’humidité et un vent de 30 km/h

📸Sdis 78 pic.twitter.com/HfAH9Pqsk7 — Météo Nord Parisien 🌪⚡️🌈☀️ (@MeteoNordParis) July 11, 2026

Η Γαλλία, όπως και όλη η δυτική Ευρώπη, έχει πληγεί ιδιαίτερα από καύσωνες φέτος, και ήδη μετρά 1.000 νεκρούς.

Κόκκινη επιφυλακή στη Γαλλία

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Météo-France) έχει θέσει σε «κόκκινη επιφυλακή» 37 διαμερίσματα στη χώρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Επίης, η Μετεωρολογική Υπηρεσία Δασών έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» το διαμέρισμα της Οτ-Γκαρόν και άλλα 70 διαμερίσματα σε «πορτοκαλί συναγερμό» για το κίνδυνο πυρκαγιών.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το απόγευμα του Σαββάτου γύρω στις 3 μ.μ. από την Météo-France κυμάνθηκαν μεταξύ 35 και 37°C. Ωστόσο, «οι μέγιστες τιμές δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί», ανέφερε η υπηρεσία στην τελευταία της ενημέρωση. Και προειδοποιεί για «ένα παρατεταμένο, έντονο και εκτεταμένο κύμα καύσωνα».

🌡️🥵La #canicule se maintiendra pendant une grande partie de la semaine prochaine, avant de commencer à reculer progressivement par l’ouest. Une fin de cette “crise” ou de ce “tunnel” est possible autour du week-end prochain… Mais, cette évolution reste encore incertaine et… pic.twitter.com/F8Bu0aixtg — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 11, 2026



Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Σάββατο έως την Κυριακή, φτάνοντας τους 23°C έως 26°C το πρωί της Κυριακής. Οι μέγιστες θερμοκρασίες την Κυριακή θα κυμανθούν μεταξύ 38°C και 41°C για τα τμήματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα.

Αυτό το κύμα καύσωνα στη Γαλλία αναμένεται να συνεχιστεί «τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, αν και αναμένεται πιθανή πτώση της θερμοκρασίας κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού κατά το πρώτο μέρος της εβδομάδας», αναφέρει η Météo-France0.

Κλειστά μουσεία και Άιφελ

Στο Παρίσι, με απόφαση των τοπικών αρχών, έκλεισε για το κοινό –και θα κλείσει και την Κυριακή- ο πύργος του Άιφελ στις 16.00 αντί στις 00.45. Αιτία, «η πρόγνωση για υψηλές θερμοκρασίες».

🇫🇷⚠️ Chers visiteurs, En raison des fortes chaleurs, le musée du #Louvre aménage exceptionnellement ses horaires avec une fermeture anticipée à 16h du vendredi 10 juillet au lundi 13 juillet inclus. Le musée national Eugène-Delacroix, rattaché au musée du Louvre, adoptera… pic.twitter.com/k5HRjLtvj0 — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) July 9, 2026



Επίσης, τα δύο διασημότερα μουσεία στη Γαλλία, το Λούβρο και το Ορσέ, έλαβαν παρόμοια μέτρα. Το πρώτο έκλεισε στις 16.00. Το μέτρο ισχύει μέχρι και τη Δευτέρα. Το δεύτερο έκλεισε στις 17.00. Το ίδιο θα γίνεται κάθε μέρα μέχρι την Τετάρτη.

🌡️La #canicule se poursuit ce samedi, avec de très fortes #chaleurs sur une grande partie du pays. On relève jusqu’à 40°C à Vitry-sur-Loire (71), Saint-Florent-sur-Cher (18) et Saint-Laurent-du-Pape (07). Le paroxysme de cette canicule est attendu entre dimanche et mercredi. pic.twitter.com/nI2pfedXIH — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 11, 2026



Στην ανακοίνωσή του το Λούβρο επισημαίνει ότι, «αν και είναι με φυσικό τρόπο ανθεκτικό σε ορισμένα τμήματα της αρχιτεκτονικής του» στις υψηλές θερμοκρασίες και τον ήλιο, παραμένει «ευαίσθητο» και «όχι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή». Επίσης, αναφέρει ότι η «άνοδος της θερμοκρασίας σε ορισμένες ζώνες δεν εγγυάται πλέον την άνεση των επισκεπτών ούτε των εργαζομένων».

Το μουσείο του Ορσέ εξήγησε πως θέλει «να εγγυηθεί την καλή υποδοχή του κοινού, αποφεύγοντας την υπερβολική αναμονή έξω τις πιο θερμές ώρες». Επίσης, δήλωσε ότι επιθυμεί «να διαφυλάξει τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού» και «να φροντίσει για την καλή συντήρηση των έργων».

Η νομαρχία της περιοχής Ιλ-ντε-Φρανς, όπου περιλαμβάνεται το Παρίσι, ανακοίνωσε το άνοιγμα 395 επιπλέον κλιματιζομενων χώρων στέγασης «για να παρέχει καταφύγιο στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς».

Καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία από την παρατεταμένη ζέστη αυξάνουν τον κίνδυνο για πυρκαγιές, οι αρχές στη Γαλλία απαγόρευσαν τη χρήση πυροτεχνημάτων σε πολλά διαμερίσματα.

Η απαγόρευση ανακοινώθηκε εν όψει των εορτασμών για την Ημέρα της Βαστίλης (14 Ιουλίου), που σηματοδότησε τη Γαλλική Επανάσταση.

Αρκετές πόλεις έχουν επιλέξει να αναβάλουν τις επιδείξεις πυροτεχνημάτων για μερικές εβδομάδες ή ακόμα και μερικούς μήνες. Για παράδειγμα η Σελ, στο διαμέρισμα Σεν-ε-Μαρν, θα τις πραγματοποιήσει στις 19 Δεκεμβρίου «για τις χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις». Στο Στρασβούργο, στο προάστιο Ιλκίρχ-Γκράφενστάντεν, θα πραγματοποιηθούν στις 19 Σεπτεμβρίου για το «Φθινοπωρινό Φεστιβάλ».

Πηγή In.gr