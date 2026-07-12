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ΝΔ: Φουντώνουν οι αναταράξεις από τις κινήσεις Σαμαρά

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η κίνηση της αίτησης του Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για τις υποκλοπές και πώς βλέπουν την επίδραση του κόμματος Σαμαρά στα μετεκλογικά σενάρια και τη μετά Μητσοτάκη εποχή

Πολιτική 12.07.2026, 14:26
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ΝΔ: Φουντώνουν οι αναταράξεις από τις κινήσεις Σαμαρά
Ρεπορτάζ Γιάννης Μπασκάκης

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Όσο ο Αντώνης Σαμαράς κλιμακώνει τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση (με τελευταία κίνηση την αίτησή του στον Άρειο Πάγο για τις υποκλοπές), αλλά δεν ανακοινώνει το νέο του κόμμα, τόσο μπερδεύει και πονοκεφαλιάζει ακόμα περισσότερο το Μαξίμου, το οποίο θα ήθελε να του επιτεθεί ανοιχτά και να τον αντιμετωπίσει ευθέως ως πολιτικό του αντίπαλο, αλλά δυσκολεύεται να το κάνει γιατί φοβάται ότι όσο ο κ. Σαμαράς εξακολουθεί να τοποθετείται δημόσια με την ιδιότητα του πρώην πρωθυπουργού της παράταξης και όχι του αρχηγού κόμματος, οι ευθείες επιθέσεις εναντίον του θα αποκόψουν εντελώς το ακροατήριο της βάσης της ΝΔ, στο οποίο ο Αντ. Σαμαράς ασκεί επιρροή.

Εξ ου και το Μαξίμου για την ώρα επιλέγει να επιδίδεται σε μία αμήχανη επιχείρηση απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού, με δηλώσεις όπως αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη (ΣΚΑΪ) ότι «έχει πάρα πολύ πλάκα» η στάση του κ. Σαμαρά στο θέμα των υποκλοπών, ενώ τις ευθείες επιθέσεις τις αφήνει προς το παρόν σε στελέχη όπως ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος κάποτε έλεγε πως «από εμένα να ακούσετε κακή κουβέντα για τον Αντ. Σαμαρά αποκλείεται», αλλά τώρα εξαπολύει ανοιχτά βολές σε βάρος του κ. Σαμαρά, επιχειρώντας μάλιστα να τον ταυτίσει με τους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης.

Αντικρουόμενες οπτικές στη ΝΔ

Το πρόβλημα για το Μαξίμου δεν είναι μόνο το κομμάτι της βάσης της ΝΔ, στην οποία ασκεί επιρροή ο πρώην πρωθυπουργός. Είναι και το γεγονός ότι την αίτηση του κ. Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, δεν την είδαν όλοι στη ΝΔ με τον ίδιο τρόπο.

Μπορεί κυβερνητικά στελέχη να εξέλαβαν την κίνηση αυτή ως επιθετική ενέργεια, όμως υπάρχουν και βουλευτές και στελέχη της ΝΔ που σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις αναγνωρίζουν το δικαίωμα οποιουδήποτε έχει υπάρξει θύμα υποκλοπών, να θέλει να μάθει ποιος τον παρακολουθούσε.

«Γαλάζια» στελέχη αναγνωρίζουν επίσης ότι η κίνηση αυτή του πρώην πρωθυπουργού, να ζητήσει την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το παράνομο λογισμικό Predator και να καταγγείλει ότι έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει από την κυβέρνηση να διερευνήσει το θέμα, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα, οπωσδήποτε δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών και βάζει το Μαξίμου σε ακόμα πιο δυσχερή θέση.

Προσέγγιση στελεχών

Στο μεταξύ ο ίδιος ο Αντ. Σαμαράς εξακολουθεί να προετοιμάζει προσεκτικά το κόμμα του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας ήδη έτοιμο τον μηχανισμό του, τον οποίο, όπως επιβεβαιώνουν πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσει, αποφασίζοντας απλώς να «πατήσει το κουμπί».

Την ίδια ώρα εξακολουθεί να προσεγγίζει στελέχη και να κάνει επαφές ούτως ώστε να καταρτίσει τα ψηφοδέλτιά του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο πρώην πρωθυπουργός προσεγγίζει πρώην βουλευτές της ΝΔ και πολιτευτές και μάλιστα στελέχη που έχουν σημαντικά ερείσματα σε τοπικές κοινωνίες ανά την Ελλάδα, τα οποία αισθάνονται αυτή τη στιγμή εντελώς παραγκωνισμένα και αποκομμένα από την κορυφή του «επιτελικού κράτους», στην οποία «γαλάζιες» φωνές καταλογίζουν μία ελιτίστικη νοοτροπία.

Μάλιστα, πληροφορίες του in αναφέρουν ότι ο κ. Σαμαράς αναζητά γυναίκες για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων του και σε αυτήν την κατεύθυνση έχει ήδη προσεγγίσει πρόσωπα από παραδοσιακές νεοδημοκρατικές οικογένειες.

Η επιρροή Σαμαρά

Σε αυτό το πλαίσιο, οπωσδήποτε την ανησυχία του Μαξίμου εντείνουν δημοσκοπικά ευρήματα, όπως το τελευταίο των Τάσεων της MRB, που λένε ότι το 27,1% των ψηφοφόρων που ψήφισαν ΝΔ στις τελευταίες ευρωεκλογές (δηλαδή της βάσης του 28% που απέμεινε στη ΝΔ σε σχέση με το 41% που πήρε στις εθνικές εκλογές) απαντά ότι σίγουρα ή μάλλον θα ψήφιζε το κόμμα Σαμαρά.

Αλλά, όπως «γαλάζια» στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις επισημαίνουν, ακόμα και στην περίπτωση που το κόμμα Σαμαρά πάρει ψηφοφόρους μόνο από εκείνους που έχουν ήδη φύγει από τη ΝΔ και όχι από τη δεξαμενή του 28% των ευρωεκλογών, δεν θα παύει -όπως λένε- να δημιουργεί το ανάχωμα ούτως ώστε όσοι έφυγαν από τη ΝΔ να μην ξαναγυρίσουν πίσω.

Τα μετεκλογικά σενάρια

Στο ίδιο πλαίσιο, στελέχη της ΝΔ επισημαίνουν πως εφόσον η ΝΔ στις επικείμενες εθνικές εκλογές εγκλωβιστεί σε ένα ποσοστό αντίστοιχο των περασμένων ευρωεκλογών, δηλαδή πέριξ του 28% και κάτω του 30%, τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα έχει πλέον κανένα επιχείρημα προκειμένου να δικαιολογήσει την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, αφού δεν θα μπορεί να πει ότι το κάνει για να πετύχει την αυτοδυναμία που θα φαντάζει απίθανη.

Και εκεί, τα ίδια στελέχη της ΝΔ σημειώνουν ότι, εκ των πραγμάτων θα τεθεί θέμα συγκρότησης κυβέρνησης συνεργασίας και τότε θα πρέπει -λένε- να ερωτηθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα με ποιον αισθάνεται πιο κοντά να συνεργαστεί. Με ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, ή με ένα κόμμα Σαμαρά, δηλαδή του πρώην πρωθυπουργού της παράταξης;

Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο ότι κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή δεν θέλει να συνεργαστεί με τον σημερινό πρωθυπουργό, τα ίδια «γαλάζια» στελέχη λένε, ότι εφόσον έρθει εκείνη η ώρα, τότε θα τα ενδιαφέρει η ίδια η παράταξη της ΝΔ και το να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας και όχι το αν θα αυτό θα το πετύχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλο αρχηγό στο τιμόνι.

Πηγή: in.gr

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