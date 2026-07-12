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Πώς οι διαδοχικές κρίσεις άλλαξαν τις επενδυτικές συνήθειες των Ελλήνων

Οι διαδοχικές κρίσεις οδήγησαν τους επενδυτές να χτίζουν χαρτοφυλάκιο με καταθέσεις, κρατικούς τίτλους, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα και χρυσό, μοιράζοντας τον κίνδυνο σε περισσότερες επιλογές

Economy 12.07.2026, 08:00
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Πώς οι διαδοχικές κρίσεις άλλαξαν τις επενδυτικές συνήθειες των Ελλήνων
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Κλώσσας

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Η ενεργειακή κρίση του 2022 και η γεωπολιτική αναταραχή του 2026 επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες διαχειρίζονται τις αποταμιεύσεις τους. Η εκτίναξη του πληθωρισμού μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία απέδειξε ότι τα χρήματα που παραμένουν αδρανή σε έναν λογαριασμό χάνουν μέρος της πραγματικής τους αξίας. Η κρίση στη Μέση Ανατολή υπενθύμισε ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι μπορούν μέσα σε λίγες ημέρες να μεταβάλουν τις τιμές της ενέργειας, τις αποδόσεις των αγορών και το επενδυτικό κλίμα.

Η αντίδραση των ελλήνων επενδυτών ήταν η διασπορά του κινδύνου, με τις καταθέσεις να εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση της αποταμίευσης, όμως γύρω τους αναπτύσσεται ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα, χρυσό και σταδιακά διεθνή επενδυτικά προϊόντα. Οι αριθμοί αποτυπώνουν αυτή τη μεταβολή, με το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων να ξεπερνά τα 30 δισ. ευρώ, τους ιδιώτες να συμμετέχουν πλέον συστηματικά στις εκδόσεις εντόκων, τις τιμές των ακινήτων να συνεχίζουν να αυξάνονται και τους ενεργούς επενδυτές στο Χρηματιστήριο να γίνονται πιο πολλοί.

Η νέα έννοια της ασφάλειας

Στα χρόνια πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, η ελληνική αποταμίευση ήταν σχεδόν συνώνυμη με την ασφάλεια. Η χρηματοπιστωτική αναταραχή, οι αναδιαρθρώσεις του δημόσιου χρέους και αργότερα οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων υπενθύμισαν ότι ακόμη και η έννοια της ασφάλειας μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγες ημέρες.

Η ενεργειακή κρίση του 2022 πρόσθεσε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, το δεδομένο οτι οι καταθέσεις με σχεδόν μηδενικές αποδόσεις έχαναν σημαντικό μέρος της πραγματικής αξίας τους εξαιτίας του πληθωρισμού. Η αναζήτηση προστασίας απέναντι στην άνοδο των τιμών οδήγησε ολοένα περισσότερους αποταμιευτές στην αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών.

Η πιο χαρακτηριστική μεταβολή καταγράφεται στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στο τέλος του 2018, το συνολικό ενεργητικό της αγοράς βρισκόταν λίγο πάνω από τα 6 δισ. ευρώ. Σήμερα ξεπερνά τα 30 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 25 δισ. ευρώ μέσα σε επτά χρόνια και επιστρέφοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται μόνο στην άνοδο των διεθνών αγορών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, μόνο μέσα στο 2025 οι καθαρές εισροές ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά την τελευταία τριετία οι νέες τοποθετήσεις ανήλθαν σε περίπου 13 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη περίοδο εισροών από τη δημιουργία της σύγχρονης αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι επενδυτές δεν κατευθύνονται αποκλειστικά σε μετοχικά προϊόντα υψηλού κινδύνου. Μεγάλο μέρος των νέων τοποθετήσεων αφορά ομολογιακά και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων, γεγονός που δείχνει ότι προτεραιότητα εξακολουθεί να αποτελεί η ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση και την ασφάλεια.

Τα ελληνικά ομόλογα έγιναν ξανά ασφαλές καταφύγιο

Ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία αφορά τη σχέση των ιδιωτών με το ελληνικό Δημόσιο. Την περίοδο της κρίσης χρέους, η αβεβαιότητα για τα ελληνικά ομόλογα κυριαρχούσε στις αγορές. Σήμερα η εικόνα έχει αντιστραφεί. Τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου αποτελούν πλέον μία από τις βασικές προϋποθέσεις επιλογές χιλιάδων ιδιωτών αποταμιευτών.

Οι πρόσφατες εκδόσεις του ΟΔΔΗΧ καταγράφουν σταθερά υψηλή συμμετοχή, με υπερκαλύψεις που υπερβαίνουν τις δυόμισι φορές το ζητούμενο ποσό. Σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων για 400 εκατ. ευρώ, οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, Η τάση αυτή αποτυπώνει μια εντυπωσιακή μεταβολή, καθώς μέσα σε μία δεκαετία, το ελληνικό Δημόσιο πέρασε από τη θέση του μεγαλύτερου κινδύνου στη θέση μιας από τις βασικές επιλογές για όσους αναζητούν σταθερή απόδοση με σχετικά χαμηλό ρίσκο.

Η σιγουριά του «κεραμιδιού»

Παρά την ανάπτυξη νέων επενδυτικών επιλογών, το ακίνητο εξακολουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο. Η εμπειρία του υψηλού πληθωρισμού ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την αντίληψη ότι η κατοχή ενός πραγματικού περιουσιακού στοιχείου μπορεί να προστατεύσει καλύτερα την αξία των αποταμιεύσεων σε περιόδους αβεβαιότητας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψε αύξηση 5,7% στις τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά από μια πολυετή ανοδική πορεία που ξεκίνησε το 2018. Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,2%, στη Θεσσαλονίκη κατά 6,4% και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς. Η εικόνα αυτή συνοδεύεται από συνεχιζόμενη άνοδο των ενοικίων, γεγονός που διατηρεί υψηλό το επενδυτικό ενδιαφέρον για κατοικίες που μπορούν να αποφέρουν σταθερό εισόδημα.

Η αγορά ακινήτων δεν προσελκύει πλέον μόνο όσους αναζητούν στέγη, αλλά και κεφάλαια αποταμιευτές που επιδιώκουν να μετατρέψουν μέρος των χρημάτων τους σε περιουσιακά στοιχεία με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στον πληθωρισμό. Η επιλογή αυτή ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά το 2022, όταν η αύξηση του κόστους ζωής περιόρισε την πραγματική αξία των χρηματικών διαθεσίμων.

Ο χρυσός παραμένει η επένδυση της αβεβαιότητας

Κάθε μεγάλη διεθνής κρίση επαναφέρει στο προσκήνιο τον χρυσό και η πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Οι διεθνείς τιμές κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο του πολύτιμου μετάλλου ως ασφαλούς καταφυγίου.

Στην Ελλάδα, ο χρυσός εξακολουθεί να συνδέεται κυρίως με τις χρυσές λίρες Αγγλίας, τις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος συνεχίζει να αγοράζει και να διαθέτει καθημερινά. Το 2025 η κεντρική τράπεζα αγόρασε από ιδιώτες περισσότερες από 40.000 χρυσές λίρες, στοιχείο που δείχνει ότι η συγκεκριμένη αγορά παραμένει ενεργή ακόμη και σε μια περίοδο όπου οι επενδυτές έχουν πλέον πολύ περισσότερες επιλογές.

Η νέα άνοδος των επενδυτών στο χρηματιστήριο

Η επιστροφή του ενδιαφέροντος για τις κεφαλαιαγορές αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι αλλάζει η συμπεριφορά των αποταμιευτών. Το 2025 οι ενεργοί επενδυτικοί κωδικοί στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυξήθηκαν κατά περίπου 19%, ενώ αυτή η τάση συνεχίστηκε και τους πρώτους μήνες του 2026. Η εξέλιξη αυτή δεν παραπέμπει στην εποχή της χρηματιστηριακής «άνθησης» του 1999. Αντίθετα, οι περισσότεροι ιδιώτες επενδυτές εμφανίζονται περισσότερο ενημερωμένοι και προσεκτικοί στις επιλογές τους.

Παράλληλα, η διάδοση των ψηφιακών επενδυτικών πλατφορμών έφερε για πρώτη φορά χιλιάδες Έλληνες σε επαφή με διεθνείς αγορές, δίνοντας πρόσβαση σε ETFs και παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες με μικρότερα ποσά από ό,τι στο παρελθόν. Δεν υπάρχουν ακόμη συγκεντρωτικά στοιχεία για το ύψος αυτών των τοποθετήσεων, όμως οι χρηματιστηριακές εταιρείες επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση αυξάνεται σταθερά, ιδιαίτερα από νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Το νέο ελληνικό χαρτοφυλάκιο

Τα στοιχεία δεν δείχνουν οτι οι Έλληνες εγκατέλειψαν τις τραπεζικές καταθέσεις, καθώς τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική μορφή αποταμίευσης. Εκείνο που άλλαξε όμως, είναι ότι οι καταθέσεις έπαψαν να αποτελούν τη μοναδική επιλογή.

Σήμερα, ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεων κατανέμεται σε περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Τα έντοκα γραμμάτια προσφέρουν μια ασφαλή βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση, τα αμοιβαία κεφάλαια καλύπτουν την ανάγκη για καλύτερες αποδόσεις μέσα από επαγγελματική διαχείριση, τα ακίνητα εξακολουθούν να λειτουργούν ως μέσο διατήρησης αξίας, ο χρυσός παραμένει το παραδοσιακό καταφύγιο στις διεθνείς αναταράξεις και οι κεφαλαιαγορές αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερη παρουσία στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο.

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