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Τουρισμός: Τι κατέδειξε η σύγκριση τιμών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες – Η θέση της Ελλάδας

Πού συμφέρει να κάνετε διακοπές το 2026; Οι τιμές σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία και Τουρκία

Τουρισμός 12.07.2026, 15:14
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Τουρισμός: Τι κατέδειξε η σύγκριση τιμών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες – Η θέση της Ελλάδας
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Ένα γεύμα δίπλα στη θάλασσα, ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ή ένα ποτήρι κρασί μπορεί να κοστίζει εντελώς διαφορετικά ποσά, ανάλογα με το πού περνάτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές.

Για να συγκρίνει τις τιμές σε επτά από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών της Ευρώπης, το Euronews Business ανέλυσε στοιχεία της Eurostat σχετικά με τα επίπεδα τιμών για μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών.

Τα στοιχεία αυτά δεν δείχνουν με ακρίβεια το κόστος των διακοπών, αλλά αντανακλούν τους εθνικούς μέσους όρους. Οι τιμές σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερες.

Ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αθήνα και ένα στην Κω, για παράδειγμα, θα έχουν διαφορετική τιμή, αλλά και τα δύο συνεισφέρουν στον εθνικό μέσο όρο της Ελλάδας.

Η σύγκριση καλύπτει επτά χώρες.

Συνολικά επίπεδα τιμών

Διάφοροι δείκτες επιπέδου τιμών συγκρίνουν το κόστος διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών, όπως τρόφιμα, ποτά, ρούχα και ξενοδοχεία. Ο δείκτης επιπέδου τιμών των τελικών καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών (HFCE) αντικατοπτρίζει το συνολικό επίπεδο τιμών των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών.

Με απλά λόγια, αν το ίδιο καλάθι αγαθών και υπηρεσιών κοστίζει κατά μέσο όρο 100 ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ, πόσο θα κόστιζε σε κάθε χώρα;

Η Τουρκία είναι η φθηνότερη χώρα συνολικά, με βάση περισσότερα από 2.000 αγαθά και υπηρεσίες. Ένα καλάθι που κοστίζει 100 ευρώ στην ΕΕ κοστίζει μόλις 59,6 ευρώ στην Τουρκία, πράγμα που σημαίνει ότι είναι 40,4% φθηνότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Γαλλία είναι η πιο ακριβή μεταξύ των επτά χωρών με 100,3 €, λίγο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Και οι πέντε άλλες χώρες βρίσκονται κάτω από αυτόν: Ιταλία (97,1 €), Ισπανία (91,6 €), Ελλάδα (87,4 €), Πορτογαλία (86,6 €) και Κροατία (78,4 €).

Πηγή: Eurostat • Αν το ίδιο καλάθι αγαθών και υπηρεσιών κοστίζει κατά μέσο όρο 100 ευρώ στην ΕΕ, πόσο θα κόστιζε σε κάθε χώρα; *Δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών (HFCE)

Πού είναι φθηνότερα τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια;

Η κατηγορία τιμών «εστιατόρια και ξενοδοχεία» της Eurostat συγκρίνει το κόστος του φαγητού εκτός σπιτιού και της διαμονής σε καταλύματα. Αυτό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μεγέθη για τους ταξιδιώτες.

Η Γαλλία είναι η πιο ακριβή μεταξύ των επτά χωρών, με δείκτη τιμών 116, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 110,8. Με άλλα λόγια, αν ο μέσος όρος της ΕΕ για αυτή την κατηγορία οριστεί στα 100 €, το αντίστοιχο καλάθι υπηρεσιών εστίασης και διαμονής θα κόστιζε 116 € στη Γαλλία και 110,8 € στην Ιταλία.

Η Πορτογαλία είναι η φθηνότερη, με το καλάθι να κοστίζει 73,6 €. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές είναι 26,4% χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Τουρκία επίσης βρίσκεται κάτω από το 80, με δείκτη τιμών 78,3.

Η Κροατία (89,6) είναι ελαφρώς πιο ακριβή από την Ελλάδα (86,1) και την Ισπανία (85,4).

Οι τιμές των τροφίμων είναι αρκετά παρόμοιες στις επτά χώρες, με μία σαφή εξαίρεση: την Τουρκία.

Η Γαλλία είναι η πιο ακριβή, αν και οι τιμές είναι μόνο 7,9% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ένα καλάθι τροφίμων που κοστίζει 100 € σε ολόκληρη την ΕΕ θα κόστιζε 107,9 € στη Γαλλία.

Στην Τουρκία, το ίδιο καλάθι θα κόστιζε μόλις 75,6 €. Η Ισπανία είναι η μόνη άλλη χώρα κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, στα 94,6 €, ενώ οι τιμές στις υπόλοιπες χώρες είναι ελαφρώς υψηλότερες.

Το αλκοόλ κοστίζει πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ στην Τουρκία

Το αλκοόλ παρουσιάζει μία από τις πιο έντονες διαφορές τιμών στη σύγκριση.

Η Τουρκία ξεχωρίζει ως ο μακράν πιο ακριβός προορισμός: τα αλκοολούχα ποτά κοστίζουν πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ, με δείκτη τιμών 210,2. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση στη δεύτερη θέση με 154, ακολουθούμενη από την Κροατία με 133,9.

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, η Ιταλία είναι η φθηνότερη με δείκτη 81,9, ενώ η Ισπανία παραμένει επίσης κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ με δείκτη 90,1. Οι τιμές στη Γαλλία και την Πορτογαλία είναι πολύ πιο κοντά στο ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, στα 100,9 και 107,1 αντίστοιχα.

Η εικόνα είναι λιγότερο ακραία για τα μη αλκοολούχα ποτά, αν και οι διαφορές παραμένουν. Οι τιμές κυμαίνονται από 81,8 στην Ιταλία έως 133,5 στην Κροατία.

Τι γίνεται με τον καπνό;

Τα επίπεδα των τιμών του καπνού διαφέρουν τεράστια, κυμαίνονται από 25,4 € στην Τουρκία έως 191,1 € στη Γαλλία. Όλες οι άλλες χώρες βρίσκονται επίσης κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά καμία δεν πλησιάζει την Τουρκία. Η δεύτερη χαμηλότερη είναι η Κροατία με 64,6 €, που εξακολουθεί να είναι πολύ πιο ακριβή από την Τουρκία.

Για όσους ταξιδεύουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η Τουρκία είναι η φθηνότερη με 68,3 €, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 100 €. Μόνο η Γαλλία υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ με 112,8 €.

Η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κροατία κυμαίνονται γύρω στα 80 €, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται λίγο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι τιμές των θαλασσινών

Για τους λάτρεις των θαλασσινών που ταξιδεύουν στη νότια Ευρώπη, οι διαφορές στις τιμές είναι σχετικά μικρές, κυμαίνονται από 95,4 € στην Πορτογαλία έως 112,7 € στην Ελλάδα.

Τα ατομικά ή οικογενειακά εισοδήματα δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις συγκρίσεις.

Ως αποτέλεσμα, για άτομα από χώρες με υψηλότερα εισοδήματα, οι διαφορές στις τιμές ενδέχεται να μην φαίνονται τόσο σημαντικές όσο για ταξιδιώτες από χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα.

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