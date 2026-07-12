Hasbro: Φέρνει τα Play-Doh για ενηλίκους

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Στην κυκλοφορία της σειράς «Blooms by Play-Doh» προχωρά η Hasbro με τη σειρά προϊόντων Play-Doh για ενήλικες, σηματοδοτώντας την είσοδο της εταιρείας στον τομέα των χειροτεχνιών και της διακόσμησης εσωτερικών χώρων για ενήλικες.

Οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν ανθοσυνθέσεις με ένα σετ που περιλαμβάνει πλαστελίνη Play-Doh, εργαλεία, καλούπια, ένα βάζο, σπρέι φινιρίσματος και οδηγίες βήμα προς βήμα.

Οι άλλες… πλαστελίνες της Hasbro

Για πάνω από επτά δεκαετίες, τα προϊόντα Play-Doh συνδέονται με το δημιουργικό παιχνίδι και την ανάπτυξη των παιδιών. Τώρα, η μάρκα παιχνιδιών επιθυμεί να αξιοποιήσει την αυξανόμενη τάση των ενηλίκων προς τις αναλογικές δραστηριότητες και τα συλλεκτικά αντικείμενα.

Τα σετ επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν λουλούδια, διαμορφώνοντας μεμονωμένα πέταλα και συνθέτοντας ένα μπουκέτο. Το τελικό προϊόν μπορεί να συντηρηθεί και να εκτεθεί, χρησιμοποιώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο σπρέι που διατηρεί τη δομή του προϊόντος για μήνες.

Κοστίζουν περίπου 25 δολάρια και διατίθενται σε στα Amazon, Target και Walmart. Ορισμένα προϊόντα θα είναι επίσης διαθέσιμα στο TikTok Shop από τις 16 Ιουλίου, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο της Play-Doh στην πλατφόρμα.

Ενώ προσφέρουν «έναν πιο εκλεπτυσμένο, πρακτικό τρόπο να χαλαρώσεις, να αφεθείς στη διαδικασία και να δημιουργήσεις κάτι όμορφο που μπορείς να απολαμβάνεις για πολύ καιρό μετά τη δημιουργία του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Μπράιαν Μπέικερ, ανώτερος αντιπρόεδρος της Play-Doh.

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Και οι ενήλικες παίζουν

Πάνω από το μισό της αύξησης στις πωλήσεις παιχνιδιών μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου του τρέχοντος έτους προήλθε από τις γυναίκες, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Circana. Επιπλέον, η συνολική κατανάλωση παιχνιδιών καθοδηγείται από τους ενήλικες, με τους καταναλωτές ηλικίας 18 ετών και άνω να αντιπροσωπεύουν το 35% της συνολικής ανάπτυξης του κλάδου. Τα προϊόντα που εστιάζουν στις αισθήσεις αποτελούν κινητήριο δύναμη για την επιτάχυνση της ανάπτυξης εντός της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων.

«Η ελπιδοφόρα αρχή του 2026 για τον κλάδο των παιχνιδιών αντανακλά μια μοναδική σύγκλιση μεταξύ της ανθεκτικής ζήτησης και της εξελισσόμενης καταναλωτικής συμπεριφοράς», εξήγησε στο RetailDive τον περασμένο μήνα η Kristen McLean, αντιπρόεδρος του τμήματος ανάλυσης πελατών της Entertainment Knowledge Group της Circana.

Η Lego είναι μια άλλη εταιρεία παιχνιδιών που έχει αναγνωρίσει τη σημασία της συμμετοχής των ενηλίκων στην αγορά. Η εταιρεία παρουσίασε την πρώτη της βοτανική συλλογή το 2021, στο πλαίσιο της σειράς Lego Sets for Adults.