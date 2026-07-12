 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Βρετανία: Κι όμως ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο νέος πρωθυπουργός

Ο Άντι Μπέρναμ θα γίνει ο επόμενος αρχηγός των Εργατικών και θα ορκιστεί πρωθυπουργός της Βρετανίας στις 20 Ιουλίου - Τον στηρίζει η πλειοψηφία των Εργατικών βουλευτών

Κόσμος 12.07.2026, 10:47
Σχολιάστε
Βρετανία: Κι όμως ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο νέος πρωθυπουργός
Αρχοντία Κάτσουρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η πρώτη ψηφοφορία για την επιλογή του επόμενου ηγέτη του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία -και του επόμενου πρωθυπουργού- έγινε. Και ο Άντι Μπέρναμ τρέχει χωρίς αντίπαλο μέχρι στιγμής.

Ο Άντι Μπέρναμ, που παραιτήθηκε από τη δημαρχία του Ευρύτερου Μάντσεστερ, παραμένει ο μόνος που έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών. Στις επαναληπτικές βουλευτικές πήρε εύκολα την έδρα στο Μάκερφιλντ. Τώρα, να μπορέσει να αμφισβητήσει τον Κιρ Στάρμερ, χρειάζεται τη στήριξη 323, σε σύνολο 402 βουλευτών του κόμματος. Και στην καταμέτρηση της Πέμπτης πήρε 322. Αλλά έπονται και άλλοι. Κάποιοι είπαν ότι θα τον υποστηρίξουν, μόλις λάβει την έδρα του στο κοινοβούλιο.

Μόνος και πρώτος ο Άντι Μπέρναμ

Το πιθανότερο, τουλάχιστον με βάσει τις έως τώρα ενδείξεις, είναι ότι δεν θα υπάρξει άλλος υποψήφιος για την ηγεσία. Και ο Άντι Μπέρναμ θα ανακηρυχθεί ηγέτης των Εργατικών την ερχόμενη εβδομάδα. Καθήκοντα πρωθυπουργού θα αναλάβει στις 20 Ιουλίου.

Άντι Μπέρναμ

Ο Άντι Μπέρναμ σε ομιλία του στο Μουσείο Λαϊκής Ιστορίας του Μάντσεστερ

Ο ίδιος δήλωσε «βαθιά ευγνώμων» για τους βουλευτές που τον πρότειναν και τον στήριξαν. Και υποστήριξε ότι αυτή η στήριξη προήλθε από ολόκληρο το κόμμα. Κατά τον Άντι Μπέρναμ, αντανακλά μια «κοινή πεποίθηση ότι η Βρετανία χρειάζεται μια νέα προσέγγιση στην πολιτική».

«Αυτός είναι ο διακόπτης που προσφέρω: εξουσία από το Γουέστμινστερ, μια οικονομία αναδιαμορφωμένη για τους απλούς ανθρώπους και καλή ανάπτυξη σε κάθε γειτονιά», είπε.

Περιπαίζοντας τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο Άντι Μπέρναμ δεν άντεξε πάντως και περιέπαιξε την απόφαση του Νάιτζελ Φάρατζ να παραιτηθεί από την έδρα του και να προκαλέσει επαναληπτικές εκλογές στο Κλάκτον, στριμωγμένος από το σκάνδαλο χρηματοδότησης. Ο ηγέτης του ακροδεξιού ReformUK ισχυρίζεται ότι η έρευνα εις βάρος του είναι «πολιτικά υποκινούμενη» και με τις επαναληπτικές θέλει να δείξει ότι οι πολίτες πιστεύουν στην αθωότητά του.

Οι Εργατικοί και τα άλλα μεγάλα κόμματα μποϊκοτάρουν την ψηφοφορία, για να μη νομιμοποιήσουν τις ενέργειες του Φάρατζ. Ωστόσο,  ο κατά συρροή υποψήφιος, κωμικός Κόμης Μπίνφας, θα βάλει υποψηφιότητα.

Ο Άντι Μπέρναμ, στα μουσικά βραβεία Silver Clef, όπου απένειμε το βραβείο Legend στο indie συγκρότημα James του Μάντσεστερ, είπε: «Οι θρύλοι που τιμούμε απόψε εδώ, δεν έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική στην καριέρα τους. Αλλά σας υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να σας μιλήσω για πολιτική απόψε…

»Μόνο αυτό θα πω: “Κόμη Μπίνφας, κουβαλάς τις ελπίδες του έθνους. Μην μας απογοητεύσεις”».

Τα επόμενα βήματα

Ο Κιρ Στάρμερ, έπειτα από τις βαριές ήττες του κόμματος στις ενδιάμεσες και τοπικές εκλογές, παραιτήθηκε την ημέρα που ο πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ εξελέγη βουλευτής. Δήλωσε ότι ήξερε την απάντηση στο ερώτημα αν «είναι στην καλύτερη θέση να οδηγήσει τους Εργατικούς στις επόμενες γενικές εκλογές».

Την Πέμπτη, επίσης, δήλωσε βέβαιος ότι ο διάδοχός του «θα είναι καλός πρωθυπουργός. Τον γνωρίζω πολύ καιρό. Έχω συνεργαστεί μαζί του όταν πρωτοήρθα στο Κοινοβούλιο. Βρέθηκα απευθείας στην ομάδα του», είπε.

Πλέον ο δρόμος για τον Άντι Μπέρναμ άνοιξε. Πιθανοί υποψήφιοι για την ηγεσία του κόμματος πρέπει να συγκεντρώσουν έως την ερχόμενη Τετάρτη τη στήριξη βουλευτών. Μόνον έτσι θα μπορούν να συμμετάσχουν στην κούρσα για την ηγεσία.

Αλλά οι 322 του Μπέρναμ δεν αφήνουν πολλές ελπίδες σε κανέναν.

Άντι Μπέρναμ

Πλέον, ο Μπέρναμ πρέπει να κερδίσει τη στήριξη την επόμενη εβδομάδα από τουλάχιστον τρεις από τις 31 σοσιαλιστικές ενώσεις και συνδικάτα που συνδέονται με το κόμμα. Αλλά αυτό είναι μάλλον τυπική διαδικασία.

Έτσι, ο Άντι Μπέρναμ θα ανακηρυχθεί αρχηγός των Εργατικών και πρωθυπουργός, χωρίς να περάσει τη βάσανο της ψηφοφορίας μελών και συνδικαλιστικών ενώσεων επαγγελματιών του κόμματος.

Το πλάνο του Άντι Μπέρναμ

Έπειτα από εκκλήσεις βουλευτών, ο Άντι Μπέρναμ έδωσε κάποιες πληροφορίες για το πλάνο διακυβέρνησής του.

Μεταξύ αυτών είναι η δημιουργία μιας νέας ομάδας στην Ντάουνινγκ Στριτ, για τους δήμους. Η ομάδα θα αναλάβει το καθήκον να παραδώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση μεγαλύτερο έλεγχο σε τομείς όπως η στέγαση και οι μεταφορές.

Επίσης, κεντρικό μέρος της υπόσχεσής του είναι «περισσότερος δημόσιος έλεγχος» στις υπηρεσίες ύδρευσης και ενέργειας. Προς το παρόν δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τι αυτό θα σήμαινε στην πράξη.

Και ζήτησε συγγνώμη για τη στάση του Εργατικού Κόμματος στον πόλεμο στη Γάζα. Σε ανάρτησή του στο Χ, είπε: «Δεν το κάναμε σωστά».


Και σημείωσε ότι «Ο αφόρητος πόνος στη Γάζα είναι μια πληγή στη συλλογική μας συνείδηση. Είναι εντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι αθώοι Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, συνεχίζουν να σκοτώνονται. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να ασκήσουμε πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση».

Και υποσχέθηκε ότι το κόμμα πρέπει να τα πάει καλύτερα υπό την ηγεσία του.

Είπε επίσης ότι ήθελε να δει μια «διαρκή αύξηση» στις αμυντικές επενδύσεις, χωρίς να δεσμευτεί σε έναν συγκεκριμένο στόχο. Παράλληλα είπε ότι θα είναι «πιο ανοιχτός με το κοινό» σχετικά με τις υπερβάσεις κόστους ή τις καθυστερήσεις στις στρατιωτικές προμήθειες.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος

ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ
World

Πώς το Μουντιάλ έγινε «φλέβα χρυσού» για την Airbnb
ΑΑΔΕ: Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
AGRO

Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
Ξενοδοχεία: Αύγουστος με εκπτώσεις στα ξενοδοχεία – Ο ρόλος των εκπτώσεων
Τουρισμός

Αύγουστος με... εκπτώσεις στα ξενοδοχεία - Σωσίβιο το last minute
Bank of America: Ποιες μετοχές θεωρεί κερδοφόρες – Οι προβλέψεις για το β’ 3μηνο του 2026
World

Οι 3+1 μετοχές που προτείνει η Bank of America
Τουρισμός: Τι κατέδειξε η σύγκριση τιμών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ακριβές για τουρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»
World

Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»

Γαλλικό δικαστήριο απαγορεύει στην Shein να πουλάει προϊόντα που μιμούνται το λογότυπο κροκόδειλου της Lacoste σε ολόκληρη την ΕΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Neuralink – BrainCo: Φέρνουν τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη

Η επανάσταση της Neuralink και της BrainCo

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη για Neuralink και BrainCo, ενισχύοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας σήματος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Όπου οι μάρκες πολυτελείας πληρώνουν για να φαίνονται
World

Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι και... η Ερμού

Tα ενοίκια σε prime retail αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,2% παγκοσμίως τον τελευταίο χρόνο, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τους κορυφαίους προορισμούς αγορών στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ισραήλ: Η βαθιά πικρία για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος
World

Η πικρία των Ισραηλινών για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος

Χίλιες ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς, οι πολίτες θεωρούν ότι το Ισραήλ υπέστη μια «κραυγαλέα στρατηγική ήττα»

Αλέξανδρος Καψύλης
Κίνα: Startups συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια για να χτίσουν τη νέα Apple
World

Στην Κίνα «εκκολάπτεται» η νέα Apple

Στην κινεζική… Silicon Valley ποντάρει η νέα startup Even Realities - Η πόλη Shenzhen φιλοξενεί μια σειρά από κινεζικούς τεχνολογικούς γίγαντες, όπως οι Tencent, Huawei και BYD

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική οικονομία: Ο δύσκολος δρόμος προς το «Α»
Economy

Ο δύσκολος δρόμος της Ελλάδας προς το «Α»

Το δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η χαμηλή παραγωγικότητα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δημιουργούν προβλήματα στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Πώς οι διαδοχικές κρίσεις άλλαξαν τις επενδυτικές συνήθειες των Ελλήνων
Economy

Πώς επενδύουν σήμερα οι Έλληνες - Το μάθημα των κρίσεων

Οι διαδοχικές κρίσεις οδήγησαν τους επενδυτές να χτίζουν χαρτοφυλάκιο με καταθέσεις, κρατικούς τίτλους, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα και χρυσό, μοιράζοντας τον κίνδυνο σε περισσότερες επιλογές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από Κόσμος
ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος

ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Νέα κλιμάκωση υπάρχει στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να ανακοινώνει το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού «μέχρι νεωτέρας»

ΝΔ: Φουντώνουν οι αναταράξεις από τις κινήσεις Σαμαρά
Πολιτική

Μεγαλώνουν οι αναταράξεις στη ΝΔ από τις κινήσεις

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η κίνηση της αίτησης του Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για τις υποκλοπές και πώς βλέπουν την επίδραση του κόμματος Σαμαρά στα μετεκλογικά σενάρια και τη μετά Μητσοτάκη εποχή

Γιάννης Μπασκάκης
Κατάρ: Ποιος ήταν ο πρώην εμίρης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι
Κόσμος

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι που άλλαξε το Κατάρ

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών - Ηγήθηκε μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία της χώρας

Μητσοτάκης: Βαφτίζει το κρέας ψάρι – Τα πυροσβεστικά μέτρα για τα καύσιμα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Βαφτίζει το κρέας ψάρι – Τα πυροσβεστικά μέτρα για τα καύσιμα

Τι αναφέρει για την οικονομία ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

ΗΠΑ: Πέθανε ξαφνικά ο στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ
Κόσμος

Πέθανε ξαφνικά ο στενός σύμμαχος του Τραμπ, γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ

Αφού είχε ασκήσει δριμεία κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ όταν εκείνος ήταν υποψήφιος για την προεδρία το 2016, ο Γκράχαμ εξελίχθηκε στη συνέχεια σε έναν από τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου

Βρετανία: Κι όμως ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο νέος πρωθυπουργός
Κόσμος

Βρετανία: Κι όμως ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο νέος πρωθυπουργός

Ο Άντι Μπέρναμ θα γίνει ο επόμενος αρχηγός των Εργατικών και θα ορκιστεί πρωθυπουργός της Βρετανίας στις 20 Ιουλίου - Τον στηρίζει η πλειοψηφία των Εργατικών βουλευτών

Αρχοντία Κάτσουρα
Μέση Ανατολή: Αναζωπύρωση με εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ – Ιράν και κλείσιμο του Ορμούζ
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Νέα ανάφλεξη και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Η Μέση Ανατολή ξαναφλέγεται - «Η εποχή των μονομερών συμφωνιών τελείωσε. Κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα», έγραψε στο X ο επικεφαλής ιρανός διαπραγματευτής

Latest News
ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος

ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Νέα κλιμάκωση υπάρχει στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να ανακοινώνει το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού «μέχρι νεωτέρας»

Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ
World

Πώς το Μουντιάλ έγινε «φλέβα χρυσού» για την Airbnb

Περισσότερα από 52.000 νέα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης καταχωρήθηκαν στις πόλεις των ΗΠΑ κατά τις πρώτες 17 ημέρες του Μουντιάλ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΑΑΔΕ: Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
AGRO

Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι

Μέχρι πότε μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ

Ξενοδοχεία: Αύγουστος με εκπτώσεις στα ξενοδοχεία – Ο ρόλος των εκπτώσεων
Τουρισμός

Αύγουστος με... εκπτώσεις στα ξενοδοχεία - Σωσίβιο το last minute

Τι δείχνει η έρευνα του OT για Μύκονο, Ρόδο, Κέρκυρα και Χανιά για την πορεία των τιμών στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Bank of America: Ποιες μετοχές θεωρεί κερδοφόρες – Οι προβλέψεις για το β’ 3μηνο του 2026
World

Οι 3+1 μετοχές που προτείνει η Bank of America

Ποιες μετοχές ξεχωρίζει η Bank of America ως κερδοφόρες επιλογές

Τουρισμός: Τι κατέδειξε η σύγκριση τιμών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ακριβές για τουρισμό

Πού συμφέρει να κάνετε διακοπές το 2026; Οι τιμές σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία και Τουρκία

Τραμπ: Το Plan C του για το Ιράν είναι… ίδιο με το Plan A
Κόσμος

Τραμπ: Το Plan C του για το Ιράν είναι… ίδιο με το Plan A

Η κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ υποδηλώνει ότι η κατάπαυση του πυρός δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε μόνιμη ειρήνη και η Ουάσιγκτον φαίνεται για άλλη μια φορά παγιδευμένη

Βαγγέλης Γεωργίου
ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων
Economy

Κατασχέθηκαν πάνω από 2 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων

Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ

ΝΔ: Φουντώνουν οι αναταράξεις από τις κινήσεις Σαμαρά
Πολιτική

Μεγαλώνουν οι αναταράξεις στη ΝΔ από τις κινήσεις

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η κίνηση της αίτησης του Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για τις υποκλοπές και πώς βλέπουν την επίδραση του κόμματος Σαμαρά στα μετεκλογικά σενάρια και τη μετά Μητσοτάκη εποχή

Γιάννης Μπασκάκης
Κατάρ: Ποιος ήταν ο πρώην εμίρης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι
Κόσμος

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι που άλλαξε το Κατάρ

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών - Ηγήθηκε μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία της χώρας

Hasbro: Φέρνει τα Play-Doh για ενηλίκους
World

Hasbro: Φέρνει τα Play-Doh για ενηλίκους

Η Hasbro μπαίνει στον τομέα των χειροτεχνιών για ενήλικες και της διακόσμησης σπιτιού με την σειρά «Blooms by Play-Doh»

Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν για Αύγουστο και Σεπτέμβριο
Economy

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και τα ταμεία

GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
72 δόσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Πώς μειώνεται η δόση στο μισό και τι ισχύει με τα νέα χρέη
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις στην Εφορία - Τα «κλειδιά» για την ένταξη

Η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για φορολογικές οφειλές, θα «τρέχει» παράλληλα με εκείνη για χρέη στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές

Αγορά εργασίας: Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία – Πρωτιά της Ελλάδας στην άτυπη οικονομία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία - Η ελληνική πρωτιά

Οι άτυπες ρυθμίσεις, όπως οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι προσωρινές, έχουν γίνει ολοένα και πιο συνηθισμένες με την Ελλάδα να έρχεται πρώτη στην άτυπη οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων η αγορά πρώτης κατοικίας
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον ΦΜΑ η αγορά πρώτης κατοικίας

Οδηγίες της διοίκησης για την απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων

Απόστολος Αλωνιάτης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies