Βρετανία: Κι όμως ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο νέος πρωθυπουργός

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Η πρώτη ψηφοφορία για την επιλογή του επόμενου ηγέτη του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία -και του επόμενου πρωθυπουργού- έγινε. Και ο Άντι Μπέρναμ τρέχει χωρίς αντίπαλο μέχρι στιγμής.

Ο Άντι Μπέρναμ, που παραιτήθηκε από τη δημαρχία του Ευρύτερου Μάντσεστερ, παραμένει ο μόνος που έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών. Στις επαναληπτικές βουλευτικές πήρε εύκολα την έδρα στο Μάκερφιλντ. Τώρα, να μπορέσει να αμφισβητήσει τον Κιρ Στάρμερ, χρειάζεται τη στήριξη 323, σε σύνολο 402 βουλευτών του κόμματος. Και στην καταμέτρηση της Πέμπτης πήρε 322. Αλλά έπονται και άλλοι. Κάποιοι είπαν ότι θα τον υποστηρίξουν, μόλις λάβει την έδρα του στο κοινοβούλιο.

Μόνος και πρώτος ο Άντι Μπέρναμ

Το πιθανότερο, τουλάχιστον με βάσει τις έως τώρα ενδείξεις, είναι ότι δεν θα υπάρξει άλλος υποψήφιος για την ηγεσία. Και ο Άντι Μπέρναμ θα ανακηρυχθεί ηγέτης των Εργατικών την ερχόμενη εβδομάδα. Καθήκοντα πρωθυπουργού θα αναλάβει στις 20 Ιουλίου.

«Αυτός είναι ο διακόπτης που προσφέρω: εξουσία από το Γουέστμινστερ, μια οικονομία αναδιαμορφωμένη για τους απλούς ανθρώπους και καλή ανάπτυξη σε κάθε γειτονιά», είπε.

As the first day of nominations draws to a close, I am deeply grateful to the 322 Labour MPs who have put their trust in me and nominated me for Leader of the Labour Party. Their support comes from across the PLP and reflects a shared belief that Britain needs a new approach to… — Andy Burnham (@andyburnham) July 9, 2026

Περιπαίζοντας τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο Άντι Μπέρναμ δεν άντεξε πάντως και περιέπαιξε την απόφαση του Νάιτζελ Φάρατζ να παραιτηθεί από την έδρα του και να προκαλέσει επαναληπτικές εκλογές στο Κλάκτον, στριμωγμένος από το σκάνδαλο χρηματοδότησης. Ο ηγέτης του ακροδεξιού ReformUK ισχυρίζεται ότι η έρευνα εις βάρος του είναι «πολιτικά υποκινούμενη» και με τις επαναληπτικές θέλει να δείξει ότι οι πολίτες πιστεύουν στην αθωότητά του.

Οι Εργατικοί και τα άλλα μεγάλα κόμματα μποϊκοτάρουν την ψηφοφορία, για να μη νομιμοποιήσουν τις ενέργειες του Φάρατζ. Ωστόσο, ο κατά συρροή υποψήφιος, κωμικός Κόμης Μπίνφας, θα βάλει υποψηφιότητα.

Ο Άντι Μπέρναμ, στα μουσικά βραβεία Silver Clef, όπου απένειμε το βραβείο Legend στο indie συγκρότημα James του Μάντσεστερ, είπε: «Οι θρύλοι που τιμούμε απόψε εδώ, δεν έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική στην καριέρα τους. Αλλά σας υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να σας μιλήσω για πολιτική απόψε…

»Μόνο αυτό θα πω: “Κόμη Μπίνφας, κουβαλάς τις ελπίδες του έθνους. Μην μας απογοητεύσεις”».

Τα επόμενα βήματα

Ο Κιρ Στάρμερ, έπειτα από τις βαριές ήττες του κόμματος στις ενδιάμεσες και τοπικές εκλογές, παραιτήθηκε την ημέρα που ο πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ εξελέγη βουλευτής. Δήλωσε ότι ήξερε την απάντηση στο ερώτημα αν «είναι στην καλύτερη θέση να οδηγήσει τους Εργατικούς στις επόμενες γενικές εκλογές».

Την Πέμπτη, επίσης, δήλωσε βέβαιος ότι ο διάδοχός του «θα είναι καλός πρωθυπουργός. Τον γνωρίζω πολύ καιρό. Έχω συνεργαστεί μαζί του όταν πρωτοήρθα στο Κοινοβούλιο. Βρέθηκα απευθείας στην ομάδα του», είπε.

Πλέον ο δρόμος για τον Άντι Μπέρναμ άνοιξε. Πιθανοί υποψήφιοι για την ηγεσία του κόμματος πρέπει να συγκεντρώσουν έως την ερχόμενη Τετάρτη τη στήριξη βουλευτών. Μόνον έτσι θα μπορούν να συμμετάσχουν στην κούρσα για την ηγεσία.

Αλλά οι 322 του Μπέρναμ δεν αφήνουν πολλές ελπίδες σε κανέναν.

Πλέον, ο Μπέρναμ πρέπει να κερδίσει τη στήριξη την επόμενη εβδομάδα από τουλάχιστον τρεις από τις 31 σοσιαλιστικές ενώσεις και συνδικάτα που συνδέονται με το κόμμα. Αλλά αυτό είναι μάλλον τυπική διαδικασία.

Έτσι, ο Άντι Μπέρναμ θα ανακηρυχθεί αρχηγός των Εργατικών και πρωθυπουργός, χωρίς να περάσει τη βάσανο της ψηφοφορίας μελών και συνδικαλιστικών ενώσεων επαγγελματιών του κόμματος.

Το πλάνο του Άντι Μπέρναμ

Έπειτα από εκκλήσεις βουλευτών, ο Άντι Μπέρναμ έδωσε κάποιες πληροφορίες για το πλάνο διακυβέρνησής του.

Μεταξύ αυτών είναι η δημιουργία μιας νέας ομάδας στην Ντάουνινγκ Στριτ, για τους δήμους. Η ομάδα θα αναλάβει το καθήκον να παραδώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση μεγαλύτερο έλεγχο σε τομείς όπως η στέγαση και οι μεταφορές.

Επίσης, κεντρικό μέρος της υπόσχεσής του είναι «περισσότερος δημόσιος έλεγχος» στις υπηρεσίες ύδρευσης και ενέργειας. Προς το παρόν δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τι αυτό θα σήμαινε στην πράξη.

Και ζήτησε συγγνώμη για τη στάση του Εργατικού Κόμματος στον πόλεμο στη Γάζα. Σε ανάρτησή του στο Χ, είπε: «Δεν το κάναμε σωστά».

Labour’s initial response to the treatment of Gaza caused huge hurt. We got it wrong and I am sorry for that. pic.twitter.com/MtQxhp71J3 — Andy Burnham (@andyburnham) July 9, 2026



Και σημείωσε ότι «Ο αφόρητος πόνος στη Γάζα είναι μια πληγή στη συλλογική μας συνείδηση. Είναι εντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι αθώοι Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, συνεχίζουν να σκοτώνονται. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να ασκήσουμε πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση».

Και υποσχέθηκε ότι το κόμμα πρέπει να τα πάει καλύτερα υπό την ηγεσία του.

Είπε επίσης ότι ήθελε να δει μια «διαρκή αύξηση» στις αμυντικές επενδύσεις, χωρίς να δεσμευτεί σε έναν συγκεκριμένο στόχο. Παράλληλα είπε ότι θα είναι «πιο ανοιχτός με το κοινό» σχετικά με τις υπερβάσεις κόστους ή τις καθυστερήσεις στις στρατιωτικές προμήθειες.

Πηγή: in.gr