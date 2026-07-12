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Η ΕΕ μπορεί να αντισταθεί στην Κίνα, αν παραμείνει ενωμένη

Εάν τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη εμφανιστούν ισχυρά και ενωμένα, το Πεκίνο ενδέχεται να συμφωνήσει σε μια αποδεκτή συμφωνία

Reuters Breakingviews 12.07.2026, 09:38
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Η ΕΕ μπορεί να αντισταθεί στην Κίνα, αν παραμείνει ενωμένη
Hugo Dixon

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Η Κίνα μπορεί να φαίνεται προορισμένη να υποτάξει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εμπόριο. Άλλωστε, η Λαϊκή Δημοκρατία κέρδισε πέρυσι έναν δασμολογικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, με τη σειρά τους, εκφόβισαν επιτυχώς την ΕΕ. Επομένως, το Πεκίνο θα κυριαρχήσει στο μπλοκ των 27 χωρών, σωστά;

Όχι τόσο γρήγορα. Η ΕΕ ίσως είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει ενωμένη. Το κλειδί είναι να είναι σταθερή αλλά δίκαιη με το Πεκίνο, προστατεύοντας παράλληλα τα πιο ευάλωτα μέλη της από τον εξαναγκασμό.

Σίγουρα χρειάζεται μια νικηφόρα στρατηγική, κυρίως επειδή το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας με την Ένωση ανήλθε κατά μέσο όρο σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια την ημέρα πέρυσι —οδηγούμενο εν μέρει από μεγάλες επιδοτήσεις και μια συναλλαγματική ισοτιμία η οποία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι υποτιμημένη μεταξύ 12% και 21%.

Εκ πρώτης όψεως, οι προοπτικές της ΕΕ δεν φαίνονται εξαιρετικές. Άλλωστε, η Λαϊκή Δημοκρατία φαίνεται να διαθέτει αυτό που οι διαπραγματευτές αποκαλούν «κυριαρχία κλιμάκωσης». Το έδειξε αυτό στη διαμάχη της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από την απειλή του να επιβάλει δασμούς 145% στις κινεζικές εισαγωγές, αφού το Πεκίνο περιόρισε τις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Η Κίνα ήταν σε θέση να κρατήσει όμηρο τις ΗΠΑ λόγω του ελέγχου που ασκεί σε αυτά τα ορυκτά, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή αυτοκινήτων, αμυντικού εξοπλισμού και πολλών άλλων.

Αντίθετα, η ΕΕ συμφώνησε σε μια μονομερή εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Τραμπ την απείλησε με δασμούς 30%. Ήταν διχασμένη, παρά το γεγονός ότι συχνά περιγράφεται ως «μπλοκ». Ενώ η Γαλλία ήταν πρόθυμη να ανταπαντήσει, η Γερμανία, η Ιταλία και άλλες χώρες ήθελαν να αποφύγουν την αντιπαράθεση.

Το σχέδιο δράσης της Κίνας κατά της ΕΕ φαίνεται απλό. Μπορεί να συνεχίσει να κατακλύζει την ευρωπαϊκή αγορά με φθηνά αγαθά. Εάν οι Βρυξέλλες αναλάβουν δράση για να το σταματήσουν αυτό, το Πεκίνο μπορεί να κόψει τις σπάνιες γαίες, ποντάροντας στο ότι η ευρωπαϊκή αντίσταση θα καταρρεύσει.

Όμως το μάθημα από τις δύο μεγάλες εμπορικές αντιπαραθέσεις του περασμένου έτους δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Καταρχάς, η Ουάσιγκτον έχασε από το Πεκίνο εν μέρει επειδή ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση χωρίς ένα σωστό σχέδιο. Η ΕΕ προφανώς θα αποφύγει αυτό το λάθος. Εν τω μεταξύ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνταν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να εγκαταλείψει την Ουκρανία στον αγώνα της ενάντια στη Ρωσία, γεγονός που θα υπονόμευε την ασφάλεια της ηπείρου. Αν και η Κίνα έχει κάθε είδους τρόπους να πλήξει την ΕΕ, δεν μπορεί ακόμη να απειλήσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια τόσο άμεσα.

Πολλαπλές απειλές

Η προσοχή της ΕΕ είναι στραμμένη σε δύο απειλές: τον έλεγχο του Πεκίνου στις σπάνιες γαίες και σε άλλα σημεία συμφόρησης, και τον κίνδυνο το τσουνάμι των κινεζικών εξαγωγών να αφανίσει μεγάλα τμήματα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Υπάρχουν όμως και άλλοι κίνδυνοι, ιδίως η στήριξη του Πεκίνου προς τη Μόσχα στον πόλεμό της με την Ουκρανία. Για παράδειγμα, η Κίνα εκπαιδεύει Ρώσους στρατηγούς, ανέφερε το Reuters την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενο δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και έγγραφα.

Επιπλέον, η Κίνα συνεχίζει να αναπτύσσει την τεχνολογική της ισχύ. Όσο περισσότερους βιομηχανικούς τομείς κυριαρχεί, τόσο περισσότερο θα μπορεί να κρατά την ΕΕ όμηρο για λύτρα —ειδικά εάν η Ευρώπη χάσει τη μεταποιητική της ικανότητα. Είναι λογικό να υποστεί κάποιο πλήγμα τώρα, ώστε να αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο.

Η ΕΕ αρχίζει να αφυπνίζεται απέναντι στην απειλή. Μετά από χρόνια επιχειρηματολογίας ότι το εμπόριο ωφελούσε και τις δύο πλευρές, το μεγαλύτερο μέλος, η Γερμανία, ανησυχεί τώρα. Όμως η Ισπανία, προορισμός πολλών κινεζικών εγχώριων επενδύσεων, είναι πιο επιφυλακτική.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ΕΕ κινείται προσεκτικά, χωρίς καν να αναφέρει την Κίνα στα συμπεράσματα της πρόσφατης συνόδου κορυφής των ηγετών της. Το σημείο εκκίνησής της είναι να προσπαθήσει να πείσει το Πεκίνο να περιορίσει οικειοθελώς τις εξαγωγές. Το να συζητάς πρώτα βγάζει νόημα, έστω και μόνο για να πειστούν τα πιο διαλλακτικά κράτη μέλη ότι δεν έχει κλιμακώσει άσκοπα τη διαμάχη.

Ειρήνη μέσω ισχύος

Η ΕΕ όμως πρέπει να υποστηρίξει τη διπλωματία με αξιόπιστες απειλές. Το κλασικό φάρμακο είναι οι δασμοί αντιντάμπινγκ, τους οποίους έχει ήδη επιβάλει στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Πεκίνο στήριζε αθέμιτα τους εγχώριους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Τέτοιες ενέργειες, ωστόσο, είναι χρονοβόρες και δεν αντιμετωπίζουν όλους τους τύπους αθέμιτου ανταγωνισμού. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ, εξετάζει αν πρέπει να ενισχύσει την εργαλειοθήκη εμπορικής της άμυνας.

Μια ιδέα, την οποία υποστηρίζει η Γαλλία, είναι να γίνει μεγαλύτερη χρήση των «διασφαλίσεων», οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα για τον περιορισμό των εισαγωγών σε ολόκληρους τομείς, εάν μια έκτακτη ανάγκη απειλεί τους εγχώριους παραγωγούς. Μια άλλη, που προτάθηκε από το Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση (CER), είναι η επιβολή δασμών σε χώρες των οποίων τα νομίσματα είναι τεχνητά φθηνά.

Η ΕΕ προσπαθεί επίσης να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα. Νέες εμπορικές συμφωνίες με χώρες όπως η Ινδία και το λατινοαμερικανικό μπλοκ Mercosur αναμένεται να βοηθήσουν. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και η συνεργασία με εταίρους για τη δημιουργία εναλλακτικών πηγών σπάνιων γαιών.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή πρότεινε έναν αυστηρότερο νόμο για την κυβερνοασφάλεια που θα απομάκρυνε προμηθευτές όπως ο κινεζικός τηλεπικοινωνιακός κολοσσός Huawei από κρίσιμους κλάδους. Και εξετάζει το ενδεχόμενο να αναγκάσει τις εταιρείες της ΕΕ να διαφοροποιήσουν τις πηγές των βασικών προμηθειών τους, καθιστώντας τις πιο δύσκολο να εκφοβιστούν.

Η οικοδόμηση στρατηγικών βιομηχανιών αποτελεί μια άλλη προτεραιότητα. Προς τούτο, η Επιτροπή πρότεινε έναν νόμο «Αγοράζετε Ευρωπαϊκά» που θα απαιτούσε τα δημόσια κονδύλια να κατευθύνονται σε εταιρείες της ΕΕ ή σε εταιρείες με επαρκές εγχώριο περιεχόμενο. Η νομοθεσία θα περιόριζε επίσης τις επενδύσεις της Κίνας σε ορισμένους τομείς.

Όμως το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να κάνει η ΕΕ για τη βιομηχανία της είναι να ολοκληρώσει την εσωτερική της αγορά, να μειώσει την περιττή γραφειοκρατία και να επενδύσει περισσότερο στην έρευνα. Ίσως το σοκ από την Κίνα να δώσει επιτέλους την ώθηση για την εφαρμογή σχεδίων που προτείνουν ακριβώς αυτό.

Τέλος, η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ενωμένη εάν το Πεκίνο πραγματοποιήσει τις απειλές του για αντίποινα. Δύο πράγματα θα βοηθούσαν. Το ένα είναι η δημιουργία ενός ταμείου αλληλεγγύης για την αποζημίωση των χωρών και των τομέων που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στα αντίποινα. Τα χρήματα θα μπορούσαν να προέλθουν από δασμούς, προτείνει το CER.

Το άλλο είναι η προσήλωση στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Εάν το Πεκίνο κλιμακώσει στη συνέχεια, η ΕΕ θα έχει το ηθικό πλεονέκτημα και θα μπορούσε να συσπειρωθεί. Ίσως τότε να έχει τη βούληση να ενεργοποιήσει το μέσο κατά του εξαναγκασμού, ένα ισχυρό αλλά μέχρι στιγμής αχρησιμοποίητο εργαλείο που θα μπορούσε να τιμωρήσει την Κίνα με πολλαπλούς τρόπους, όχι μόνο μέσω δασμών.

Η Λαϊκή Δημοκρατία δεν θέλει να χάσει την πρόσβαση σε μια οικονομική ζώνη που συντηρεί εκατομμύρια κινεζικές θέσεις εργασίας. Εάν τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη εμφανιστούν ισχυρά και ενωμένα, το Πεκίνο ενδέχεται να συμφωνήσει σε μια αποδεκτή συμφωνία. Τότε η ΕΕ ίσως αξίζει ακόμη και να αποκαλείται «μπλοκ».

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