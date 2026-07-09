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AKTOR: Συμφωνία με τη Motor Oil για το 50% του FSRU «Διώρυγα GAS»

Ο Όμιλος AKTOR υπέγραψε με τη Motor Oil πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής για την απόκτηση του 50% του FSRU «Διώρυγα GAS

Business 09.07.2026, 17:52
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AKTOR: Συμφωνία με τη Motor Oil για το 50% του FSRU «Διώρυγα GAS»
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Νέο FSRU στα σκαριά… καθώς ο Όμιλος AKTOR και ο Όμιλος Motor Oil συμφώνησαν στην από κοινού ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου «Διώρυγα GAS», που ανήκει στα διυλιστήρια της Κορίνθου.

Όπως ανακοινώθηκε ο Όμιλος AKTOR και ο Όμιλος MOTOR OIL υπέγραψαν πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής για την απόκτηση (από τον πρώτο) ποσοστού 50% των μετοχών της εταιρείας Dioriga Gas, η οποία αναπτύσσει το μεγάλο έργο κατασκευής της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU), στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Θεοδώρων με στόχο να ενταχθεί στο Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι δύο πλευρές είχαν επιβεβαιώσει τις μεταξύ τους συζητήσεις για την είσοδο της AKTOR στο 50% της «Διώρυγα GAS».

Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου AKTOR για την ενίσχυση της παρουσίας του στον τομέα των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών μέσα από επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031 που έχουν ως στόχο να καταστεί ηγέτιδα δύναμη στο επιχειρείν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με διαφοροποίηση εσόδων και δραστηριοποίηση σε νέους τομείς της οικονομίας, όπως το LNG.

Σύμφωνα με το πλαίσιο βασικών όρων, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της οριστικοποίησης και υπογραφής των οριστικών συμβατικών κειμένων μεταξύ των μερών, καθώς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Ο Όμιλος AKTOR παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας

Η συμμετοχή στο FSRU των Αγίων Θεοδώρων αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Ομίλου AKTOR για τη συμμετοχή του σε έργα που συμβάλλουν στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Ο Όμιλος AKTOR τοποθετείται στην αγορά ως παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες LNG 1,5 bcm, με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών – κύκλο εργασιών ύψους €9 δισ. για την περίοδο 2030-2050, ενώ στοχεύει σε περαιτέρω συμφωνίες 5 bcm το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η απόκτηση μεριδίου 50% της Dioriga Gas FSRU εκτιμάται ότι θα συμβάλλει τόσο στην εξασφάλιση μεγαλύτερης δυνατότητας επαναεροποίησης LNG στην Ελλάδα όσο και στη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας του συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητας.

Έργο εθνικής σημασίας

Το FSRU που αναπτύσσει η Dioriga Gas στους Αγίους Θεοδώρους, συνιστά το πλέον ώριμο και αδειοδοτημένο έργο της κατηγορίας του στη χώρα μας και όχι μόνο αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας σε LNG έως και κατά 210.000 κ.μ., αλλά και θα συμπληρώσει το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ενισχύοντας τόσο την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος όσο και τη λειτουργία του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται πρωτίστως ως ένα έργο εθνικής σημασία αλλά και διεθνούς.

Το FSRU της Dioriga Gas μπορεί να αποτελέσει μία νέα ενεργειακή πύλη της Ελλάδας προς την Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και στην ενίσχυση τόσο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας όσο και του ρόλου της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου. Και αναμένεται να συμπληρώσει το ήδη υπάρχον δίκτυο ενεργειακών υποδομών της χώρας, προσφέροντας ανταγωνιστική πρόσβαση σε νέες πηγές LNG και βελτιώνοντας συνολικότερα τις συνθήκες της αγοράς, η οποία έχει ήδη ανταποκριθεί σχετικά.

Έτσι, η υπό εξέταση απόκτηση του 50% του FSRU από τον Όμιλο AKTOR ενδέχεται να αποτελέσει το επόμενο βήμα που επιταχύνει την οικονομική, τεχνική και επιχειρησιακή ωρίμαση του έργου, φέρνοντάς το σε τροχιά ολοκλήρωσης.

H Motor Oil για το FSRU «Διώρυγα GAS»

Με ενημέρωση της η Motor Oil τονίζει με τη σειρά της, τη σημασία της υποδομής του FSRU.

Το FSRU της Dioriga Gas, στους Αγίους Θεοδώρους, αποτελεί το πλέον ώριμο έργο της κατηγορίας του στην Ελλάδα, έχοντας εξασφαλίσει το σύνολο των απαιτούμενων αδειών και μελετών. Η υποδομή αναμένεται να προσθέσει αποθηκευτική δυναμικότητα LNG 170.000–210.000 κ.μ., ενισχύοντας σημαντικά την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας.

Παράλληλα, το έργο δημιουργεί ένα νέο σημείο εισόδου φυσικού αερίου στην Ελλάδα και μία νέα ενεργειακή πύλη προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης  καθώς σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη διασύνδεση της μονάδας FSRU με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα αποτελεί τη βέλτιστη πύλη εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την ελληνική και την περιφερειακή αγορά. Επιπλέον, θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, στη μείωση της ενεργειακής απομόνωσης της περιοχής και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, υποστηρίζοντας παράλληλα τους στόχους του REPowerEU για τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η ανάπτυξη του FSRU συμπληρώνει το υφιστάμενο δίκτυο ενεργειακών υποδομών της χώρας και δημιουργεί ανοικτή και ανταγωνιστική πρόσβαση σε νέες πηγές LNG, με οφέλη τόσο για την ασφάλεια εφοδιασμού όσο και για τη διαμόρφωση ανταγωνιστικότερων συνθηκών στην αγορά φυσικού αερίου.

Η στρατηγική αξία του έργου έχει ήδη αναγνωριστεί από διεθνείς ενεργειακούς φορείς και εμπορικούς εταίρους, όπως αποτυπώνεται και στο πρόσφατο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Motor Oil και της Mercuria για τη δέσμευση δυναμικότητας και την ανάπτυξη εμπορικού πλαισίου λειτουργίας του τερματικού σταθμού.

Η προτεινόμενη συμμετοχή του Ομίλου AKTOR συνιστά το επόμενο βήμα για την υλοποίηση ενός έργου που φιλοδοξεί να καταστήσει την Ελλάδα ακόμη ισχυρότερο ενεργειακό κόμβο για ολόκληρη την Ευρώπη και συμβάλλει στην χρηματοδοτική, τεχνική και επιχειρησιακή βάση του έργου, επιταχύνοντας την πορεία του προς την τελική επενδυτική απόφαση και την εμπορική λειτουργία.

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