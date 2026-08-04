Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς έφθασε να κατακτήσει τις 2.600 μονάδες [γράφημα]

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Με το πόδι σταθερά πατημένο στο… γκάζι βρίσκεται τους τελευταίους μήνες το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κατακτά κατά τη χθεσινή συνεδρίαση και το ορόσημο των 2.600 μονάδων. Μετά την ένταξή του στον κόσμο της Euronext, το ανοδικό μομέντουμ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, φέρνοντας μαζί υψηλότερες αποτιμήσεις, περισσότερο χρήμα στις συναλλαγές και ισχυρή παρουσία ξένων επενδυτών.

Κεντρικό ρόλο στη φετινή κινητικότητα διαδραματίζουν τα βαριά χαρτιά της Λεωφόρου Αθηνών και συγκεκριμένα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ΔΕΗ και ο όμιλος AKTOR

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την ανάλυση των βασικών δεικτών του ελληνικού χρηματιστηρίου για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου της φετινής χρονιάς. Τη δυναμική αποτυπώνουν ακόμη πιο γλαφυρά οι αριθμοί του Ιουλίου, ο οποίος . Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.569,75 μονάδες, με κέρδη 4,47% τον Ιούλιο και 21,17% από την αρχή του 2026 ενώ την ίδια στιγμή η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών αυξήθηκε στα 326,96 εκατ. ευρώ, από 301,99 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, καταγράφοντας άνοδο 8,3%.

Δυναμικό ξεκίνημα για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ισχυρό ήταν και το ξεκίνημα της χρονιάς. Τον Ιανουάριο η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών έφθασε τα 413,21 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη να ενισχύεται κατά 9,16%, από τις 2.120,71 στις 2.314,88 μονάδες. Τον Φεβρουάριο ο τζίρος υποχώρησε στα 367,07 εκατ. ευρώ και ο δείκτης έχασε 1,61%, κλείνοντας στις 2.277,60 μονάδες.

Ο Μάρτιος ήταν ο δυσκολότερος μήνας του επταμήνου. Η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε στα 337,16 εκατ. ευρώ, ενώ ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 9,33%, στις 2.065,04 μονάδες. Η απόδοση από την αρχή της χρονιάς γύρισε τότε σε αρνητικό έδαφος, στο -2,63%.

Η επιστροφή των αγοραστών ήταν άμεση. Τον Απρίλιο ο δείκτης κέρδισε 5,99% και έκλεισε στις 2.188,68 μονάδες, αν και η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών περιορίστηκε στα 286,41 εκατ. ευρώ, το χαμηλότερο επίπεδο του επταμήνου.

Αρκετά χαρτοφυλάκια συμμετείχαν στις μεγάλες κεφαλαιακές κινήσεις του τελευταίου 3μηνου. Ουδείς παραβλέπει άλλωστε ότι αντλήθηκαν 8,7 δισ. ευρώ σε ΑΜΚ, placements, ομόλογα και ένα IPO στο επτάμηνο του έτους.

Η επιστροφή των αγοραστών

Τον Μάιο η εικόνα άλλαξε άρδην. Οι συναλλαγές ανέβηκαν στα 341,11 εκατ. ευρώ ημερησίως και ο δείκτης σημείωσε άνοδο 8,41%, φθάνοντας τις 2.372,70 μονάδες. Τα κέρδη από την αρχή του έτους διευρύνθηκαν στο 11,88%. Ο Ιούνιος πρόσθεσε ακόμη 3,67%, οδηγώντας τον δείκτη στις 2.459,77 μονάδες και τη συνολική απόδοση στο 15,99%. Παρά τη μικρή κάμψη του ημερήσιου τζίρου στα 301,99 εκατ. ευρώ, η αγορά διατήρησε τη φορά της. Τον Ιούλιο ακολούθησε νέα άνοδος, που ανέβασε τα ετήσια κέρδη πάνω από το 21%.

Για να έρθει η χθεσινή συνεδρίαση σαν… κερασάκι στην τούρτα και να γράψει μπροστά τις 2.600 μονάδες ο Γενικός Δείκτης.

Σε βασικό καταλύτη της ανόδου εξελίσσεται η συμμετοχή των ξένων, οι προσθέτουν καύσιμα στο ανοδικό ράλι. Η συμμετοχή τους παραμένει σταθερά πάνω από το 68%, την ώρα μάλιστα που αρκετά χαρτοφυλάκια συμμετείχαν στις μεγάλες κεφαλαιακές κινήσεις του τελευταίου 3μηνου. Ουδείς παραβλέπει άλλωστε ότι αντλήθηκαν 8,7 δισ. ευρώ σε ΑΜΚ, placements, ομόλογα και ένα IPO στο επτάμηνο του έτους.

Καταλύτες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ και AKTOR

Κεντρικό ρόλο στη φετινή κινητικότητα διαδραματίζουν τα βαριά χαρτιά της Λεωφόρου Αθηνών και συγκεκριμένα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ΔΕΗ και ο όμιλος AKTOR. Ειδικότερα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 660 εκατ. ευρώ μέσω accelerated book building – δηλαδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε στα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας, ενώ σε λιγότερο από δύο ώρες υπήρξε υπερκάλυψη κατά έξι φορές.

Στην ανοδική πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου στάθηκε πρόσφατα και ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την συνέχεια.

Την ίδια ώρα, η ΔΕΗ υλοποίησε τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας 25ετίας, αντλώντας 4,25 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού της σχεδίου και την επιτάχυνση της ενεργειακής της μετάβασης ενώ ο όμιλος Aktor, ο οποίος προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος των 3 δισ. ευρώ που έχει ανακοινώσει

Σημαντική ήταν και η κίνηση του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 530 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση των μεγάλων επενδύσεων που σχεδιάζονται στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στο κύμα των μεγάλων κεφαλαιακών κινήσεων προστίθεται πλέον και η ElvalHalcor, η οποία προχώρησε σε άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ, με τα κεφάλαια να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος ύψους περίπου 455 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Η ψήφος του Euronext στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Στην ανοδική πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου στάθηκε πρόσφατα και ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την συνέχεια.

Μιλώντας στο CNBC, χαρακτήρισε την εξαγορά μια κίνηση που «εξελίσσεται εξαιρετικά καλά», υπενθυμίζοντας ότι για χρόνια υπήρχε σκεπτικισμός γύρω από την Ελλάδα και τις οικονομίες που είχαν ενταχθεί στην κατηγορία των PIIGS. Η πραγματικότητα, όπως είπε, είναι διαφορετική: Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Ισπανία καταγράφουν ισχυρή ανάκαμψη.

Όπως είπε οι όγκοι συναλλαγών στην Αθήνα βρίσκονται πολύ ψηλότερα από τα επίπεδα που ίσχυαν όταν ολοκληρώθηκε η εξαγορά και εξέφρασε την ικανοποίησή του από την πορεία των προϊόντων και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται γύρω από την ελληνική αγορά.