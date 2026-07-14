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Μέση Ανατολή: Αναφορές για βύθιση φορτηγού πλοίου χύδην φορτίου στο Μπάνταρ Αμπάς του Ορμούζ

Φωτογραφίες, βίντεο και πρώτες αναφορές, κάνουν λόγο για την βύθιση πλοίου από άγνωστη αιτία έξω από το λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς στο Ιράν

Κόσμος 14.07.2026, 23:16
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Μέση Ανατολή: Αναφορές για βύθιση φορτηγού πλοίου χύδην φορτίου στο Μπάνταρ Αμπάς του Ορμούζ
Επιμέλεια Σοφοκλής Αρχοντάκης

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Το φορτηγό πλοίο χήδην φορτίου LUNI, που ανήκει στην Lora Shipping, μια εταιρεία με έδρα τη Μερσίνα και διαχειρίζεται από Σύρους εφοπλιστές, φέρεται να βυθίστηκε εν μέρει στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν λόγω ζημιών στο κύτος άγνωστης προέλευσης.

Το πλοίο φέρει σημαία των νήσων Αγίου Χριστόφορου και Νέβις και κατευθυνόταν προς το Τζεμπέλ Αλί, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όλα τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Μέχρι στιγμής δεν είναι πολλά από τα συμβάντα γνωστά, όμως ιστοσελίδα που σχετίζεται με τον εντοπισμό πλοίων του εμπορικού ναυτικού στην θάλασσα επιβεβαιώνουν την μερική ως τώρα βύθιση.

Δεν είναι γνωστοί οι λόγοι της βύθισης

Το πλοίο φέρεται να έσπασε στα δύο στο μέσο του σκάφους και βυθίστηκε εν μέρει στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, μετά από ζημιά στο κύτος που προκλήθηκε από ακόμη άγνωστη αιτία. Όλο το πλήρωμα εκκένωσε με ασφάλεια. Η αιτία του ατυχήματος επρόκειτο να προσδιοριστεί μετά από έρευνα.

Βραδινή φωτογραφία του πλοίου το οποίο φέρεται να βυθίστηκε.

Παρά το γεγονός πως υπάρχουν αρκετές ανεπίσημες αναφορές από την περιοχή, δεν υπάρχει σχολιασμός από αξιωματούχους και δεν είναι γνωστό για ποιον λόγο το πλοίο «κόπηκε» στη μέση ή αν υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Πηγή: in.gr

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