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Rothschild: Αύξησε τα μπόνους των στελεχών, αλλά τα κέρδη υποχώρησαν

Η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη των συγχωνεύσεων και εξαγορών αυξάνει τα έσοδα αλλά αυξάνει και τους μισθούς στον βραχίονα επενδυτικής τραπεζικής της Rothschild στη Βρετανία

World 14.07.2026, 22:30
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Rothschild: Αύξησε τα μπόνους των στελεχών, αλλά τα κέρδη υποχώρησαν
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Υψηλότερα μπόνους κατέβαλε το 2025 η βρετανική επενδυτική τράπεζα NM Rothschild & Sons, καθώς η ανάκαμψη της αγοράς συγχωνεύσεων και εξαγορών οδήγησε σε αύξηση των εσόδων, αλλά και σε σημαντική ενίσχυση του μισθολογικού κόστους, συμπιέζοντας την κερδοφορία.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που κατατέθηκαν στο Companies House και επικαλούνται οι Financial Times, ο βρετανικός επενδυτικός βραχίονας της Rothschild & Co εμφάνισε μείωση 18% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 84,9 εκατ. στερλίνες, παρά την αύξηση των εσόδων.

Οι αμοιβές από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν κατά 8%, φθάνοντας τα 456,7 εκατ. στερλίνες, καθώς η δραστηριότητα στις μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες ανέκαμψε έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο υποτονικής αγοράς.

Ωστόσο, η αύξηση των εσόδων υπερκαλύφθηκε από την άνοδο των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 12%. Η τράπεζα απέδωσε την εξέλιξη κυρίως στις υψηλότερες μεταβλητές αποδοχές των στελεχών της, σημειώνοντας ότι αυτές αντανακλούν την ισχυρή επίδοση των εσόδων.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν μια ευρύτερη τάση στον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής: η επιστροφή των μεγάλων συμφωνιών αυξάνει τα έσοδα των τραπεζών, αλλά παράλληλα εντείνει τον ανταγωνισμό για την προσέλκυση και διατήρηση έμπειρων dealmakers, οδηγώντας σε υψηλότερα μπόνους.

Η Rothschild διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο σε ορισμένες από τις σημαντικότερες συναλλαγές της χρονιάς. Μεταξύ αυτών ήταν η εξαγορά της Royal Mail από τον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Ντάνιελ Κρετίνσκι, αξίας 5,3 δισ. στερλινών, η οποία ολοκληρώθηκε το 2025. Παράλληλα, συμβούλευσε τη βρετανική εταιρεία μηχανολογικού εξοπλισμού Spectris στην εξαγορά της από το επενδυτικό κεφάλαιο KKR, σε συμφωνία ύψους 4,8 δισ. στερλινών.

Οι συμφωνίες αυτές σηματοδότησαν την ανάκαμψη της αγοράς εξαγορών και συγχωνεύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε επιβραδυνθεί εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων και της αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας.

Κατά μέσο όρο, η NM Rothschild απασχολούσε 945 εργαζομένους μέσα στο 2025, γεγονός που αντιστοιχεί σε μέσες συνολικές αποδοχές περίπου 312.000 στερλινών ανά εργαζόμενο, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Το κόστος προσωπικού της Rothschild εκτοξεύτηκε λόγω deals

Το συνολικό κόστος προσωπικού αυξήθηκε σχεδόν κατά 10%, στα 364,1 εκατ. στερλίνες, ενώ οι σταθερές και μεταβλητές αποδοχές ανήλθαν συνολικά σε 294,9 εκατ. στερλίνες.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος των μπόνους καταβάλλεται με αναβολή, συνήθως έως και τρία χρόνια μετά την απονομή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα στελέχη εξακολουθούν να εργάζονται στον όμιλο. Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται ευρέως στον κλάδο ως μέσο διατήρησης των κορυφαίων τραπεζικών στελεχών.

Τα τελευταία χρόνια, οι ανεξάρτητες επενδυτικές τράπεζες (boutiques), όπως οι Rothschild, Centerview και Evercore, έχουν ενισχύσει σημαντικά τη θέση τους στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για συγχωνεύσεις και εξαγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανταγωνιζόμενες με επιτυχία τους μεγάλους ομίλους της Wall Street και του City του Λονδίνου για τη διεκδίκηση των μεγαλύτερων συναλλαγών.

Η NM Rothschild, με ιστορία που ξεκινά το 1811, όταν ιδρύθηκε από τον Νέιθαν Μάγιερ Ρόθτσάιλντ, αποτελεί τον βρετανικό πυρήνα της ιστορικής τραπεζικής δυναστείας. Σήμερα διευθύνεται από τον Ρόμπερτ Λεϊτάο, ο οποίος συμμετέχει επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της Manchester United.

Στην ετήσια έκθεσή της, η τράπεζα εκφράζει αισιοδοξία ότι η δυναμική που διαμορφώθηκε στην αγορά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 θα συνεχιστεί και κατά το πρώτο μισό του 2026.

Παρότι η συνολική αξία των παγκόσμιων συμφωνιών ανήλθε σε επίπεδο-ρεκόρ 2,8 τρισ. δολαρίων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η δραστηριότητα στις μικρότερες εξαγορές παραμένει πιο συγκρατημένη, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και οι ανατροπές που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη στα επιχειρηματικά μοντέλα πολλών εταιρειών εξακολουθούν να επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

Μεταξύ των σημαντικότερων εντολών που έχει αναλάβει η Rothschild το 2026 είναι ο ρόλος του επικεφαλής χρηματοοικονομικού συμβούλου της Associated British Foods στο σχέδιο απόσχισης της Primark, μια κίνηση που αναμένεται να αλλάξει τη δομή του ομίλου για πρώτη φορά έπειτα από 65 χρόνια.

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