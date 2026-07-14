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Απάτη «καρουζέλ» 47 εκατ. – Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Αττική και Καστοριά

Με βάση την έρευνα, το ύποπτο σχέδιο εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας μέσω απλήρωτου ΦΠΑ.

Κοινωνία 14.07.2026, 12:20
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Απάτη «καρουζέλ» 47 εκατ. – Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Αττική και Καστοριά
Μίνα Μουστάκα

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Μια μεγάλη υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ»  αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα με την εκτιμώμενη ζημία να αγγίζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι μετά από συντονισμένες έρευνες των αρμόδιων αρχών για πρώτη φορά κατασχέθηκαν 900.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα ,γεγονός που δείχνει την ανάγκη της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με εξειδικευμένο προσωπικό για να προχωρούν σε βάθος οι έρευνες αυτές που αφορούν σε απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνοντας χρήματα στα δημόσια ταμεία.

Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενήργησε την περασμένη εβδομάδα έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά,  για εικαζόμενη απάτη τύπου «καρουζέλ» στον τομέα του ΦΠΑ, η οποία αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα έτος, έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της ΕΕ.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα εικαζόμενο κύκλωμα απάτης τύπου «καρουζέλ» στον τομέα του ΦΠΑ —ένα εγκληματικό σχήμα που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ η οποία ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα, κατά την περίοδο 2021-2025, οι ύποπτοι φέρεται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα από τις λεγόμενες «εξαφανισμένες επιχειρήσεις» (missing traders) —εταιρείες που συστάθηκαν με σκοπό τη διαφυγή από τις υποχρεώσεις καταβολής ΦΠΑ— για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ελλάδας και άλλων χωρών της ΕΕ, αποφεύγοντας παράλληλα την καταβολή του ΦΠΑ ή επιτυγχάνοντας την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε ποτέ καταβληθεί.

Με βάση την έρευνα, το ύποπτο σχέδιο εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας μέσω απλήρωτου ΦΠΑ. Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν εσφαλμένα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ερευνητές κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Η έρευνα είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων αναζητήσεων για την παράκαμψη σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.

Επιπλέον, εκδόθηκαν εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και για πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες υποστήριξε την αναγνώριση και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η έρευνα συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση.

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