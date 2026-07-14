Κριμαία: Το άλλοτε προπύργιο της Ρωσίας πλέον αποτελεί σημείο αδυναμίας

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Η Ολεξάνδρα είχε προειδοποιήσει τους γονείς της στην Κριμαία να εφοδιαστούν με προμήθειες έκτακτης ανάγκης πριν από εβδομάδες. Όμως η μητέρα της δεν πήρε στα σοβαρά την προειδοποίηση.

Στα 12 χρόνια που έχουν περάσει από την προσάρτηση της χερσονήσου από τη Ρωσία, η Μόσχα δημιούργησε την εντύπωση ότι ήταν απρόσβλητη χάρη στη μαζική στρατιωτικοποίηση και την οικονομική ενοποίηση.

Η Κριμαία υποτίθεται ότι θα ήταν το κορυφαίο επίτευγμα του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν — ένα προπύργιο στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, μια βάση εκτόξευσης για την προβολή της στρατιωτικής δύναμης της Ρωσίας σε ολόκληρη τη Μαύρη Θάλασσα και ένα εσωτερικό σύμβολο των αυτοκρατορικών φιλοδοξιών του. Όλα αυτά βρίσκονται πλέον υπό απειλή, καθώς η Ουκρανία αποκτά τον έλεγχο του εναέριου χώρου πάνω από τις διαδρομές προς τη χερσόνησο που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, στοχεύει τις εφοδιαστικές αλυσίδες και επιδιώκει να απομονώσει και να αποδυναμώσει τις ρωσικές δυνάμεις στο νότο.

«Η μητέρα μου ήταν πεπεισμένη ότι ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία θα έκαναν ποτέ κάτι που να απειλήσει την Κριμαία», θυμάται η Ολεξάνδρα, μιλώντας στο Politico, η οποία δεν έδωσε το επώνυμό της από φόβο μήπως θέσει σε κίνδυνο τους συγγενείς της. Ακόμη και όταν πύραυλοι που εκτοξεύονταν από την Κριμαία χτυπούσαν το Κίεβο, «έλεγε: “Μα η Κριμαία είναι ξεχωριστή”».

Στα 12 χρόνια που έχουν περάσει από την προσάρτηση της χερσονήσου από τη Ρωσία, η Μόσχα δημιούργησε την εντύπωση ότι ήταν απρόσβλητη χάρη στη μαζική στρατιωτικοποίηση και την οικονομική ενοποίηση. Όμως, αυτό που κάποτε αποτελούσε στρατηγικό πλεονέκτημα για τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μετατρέπεται πλέον σε κρίσιμο σημείο ευπάθειας — τόσο από στρατιωτική άποψη όσο και για τον ίδιο τον ηγέτη.

Σήμερα, ο πληθυσμός της Κριμαίας, που αριθμεί 2,5 εκατομμύρια κατοίκους ζει με διακοπές ρεύματος και νερού, χωρίς προμήθειες και χωρίς καύσιμα, καθώς τα ουκρανικά drones στοχεύουν τις εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης παράλληλα με τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η κάλυψη κινητής τηλεφωνίας εξαφανίζεται εν μέσω συχνών διακοπών ρεύματος, οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν πρακτικά εξαφανιστεί και απαγορεύεται η πώληση καυσίμων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και η τουριστική περίοδος, από την οποία εξαρτώνται πολλοί, έχει καταρρεύσει.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα τέλη Ιουνίου.

Αδύνατη η έξοδος από την Κριμαία

Για πολλούς, η έξοδος από την Κριμαία έχει επίσης καταστεί σχεδόν αδύνατη. Ουκρανικά drones έχουν καταστρέψει γέφυρες και πλέον περιπολούν την χερσαία διαδρομή που διασχίζει την κατεχόμενη νότια Ουκρανία προς τη Ρωσία. Τα περισσότερα τρένα δεν κυκλοφορούν πλέον. Στις αρχές Ιουνίου, περισσότερα από 3.000 οχήματα περίμεναν στην ουρά για να εξέλθουν μέσω της γέφυρας του Κερτς, η οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, κατασκευάστηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του, καθιστώντας την έτσι παράνομη.

«Φοβόμουν ότι [η μητέρα μου] θα κατηγορούσε την Ουκρανία γι’ αυτό», είπε η Ολεξάνδρα, η οποία ζει στο Κίεβο από το 2014 λόγω πιέσεων από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Η Ρωσία έχει ασκήσει δίωξη σε χιλιάδες άτομα στην Κριμαία για υποτιθέμενη συμπάθεια ή σύνδεση με την Ουκρανία.

Αντίθετα, καθώς η εκστρατεία της Ουκρανίας για την απομόνωση της Κριμαίας φαίνεται να κλίνει την ισορροπία προς το νότο της χώρας, η μητέρα της Ολεξάνδρα πιστεύει πλέον — όπως πολλοί Ουκρανοί — ότι η χερσόνησος είναι το μέρος όπου θα τελειώσει ο πόλεμος.

«[Η μητέρα μου] έχει αυτή την ελπίδα», είπε η Ολεξάνδρα. «Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνει ότι αυτό μπορεί να έχει ένα κόστος.»

«Η Κριμαία είναι το χρυσό κλειδί»

Η Κριμαία είναι, πράγματι, ξεχωριστή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε με την προσάρτησή της το 2014 — μετατρέποντας τη χερσόνησο σε ένα σχεδόν ιερό σύμβολο της αυτοκρατορικής δύναμης της Ρωσίας. Και ενώ τα Ηνωμένα Έθνη και οι δυτικές χώρες επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα για αυτή την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, έκτοτε την έχουν σε μεγάλο βαθμό αποδεχτεί ως τετελεσμένο γεγονός.

Στη δεκαετία που ακολούθησε, η Ρωσία μετέτρεψε τον πρώην παραθεριστικό παράδεισο σε στρατιωτική βάση που επέτρεψε στις δυνάμεις της να καταλάβουν γρήγορα εκτεταμένες περιοχές της νότιας Ουκρανίας κατά την πλήρη εισβολή του 2022. Η Κριμαία έγινε το ασφαλές οπίσθιο μέτωπο του πεδίου μάχης, τροφοδοτώντας το νότιο μέτωπο της Ρωσίας και προβάλοντας τη στρατιωτική της δύναμη προς τα έξω, ενώ οι κάτοικοι της χερσονήσου παρέμεναν σχετικά προστατευμένοι από τον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Αυτό άλλαξε δραματικά αυτό το καλοκαίρι.

Χάρη στο τρέχον πλεονέκτημα της Ουκρανίας στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέσου βεληνεκούς, η χώρα βρίσκεται σε θέση να αποδυναμώσει και ίσως ακόμη και να καταστρέψει ορισμένες από τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας στο νότιο τμήμα της χώρας, διαταράσσοντας την εφοδιαστική αλυσίδα που διατηρεί τον στρατό της σε λειτουργία. Η Ουκρανία ελπίζει ότι αυτό θα αναγκάσει τη Ρωσία να ανακατευθύνει τις δυνάμεις της από άλλα σημεία του μετώπου, ανακουφίζοντας έτσι την πίεση που ασκείται στον ουκρανικό στρατό, καθώς και τις επιθέσεις της Ρωσίας σε κωμοπόλεις και πόλεις.

«Θέλουμε να καταστρέψουμε τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στην Κριμαία, και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε», δήλωσε ο Αντρέι Ζαγκορόντνιουκ, πρόεδρος του think tank «Κέντρο Αμυντικών Στρατηγικών» και πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.

Η άρση της στρατιωτικής κυριαρχίας της Ρωσίας στην Κριμαία έχει σημασία που ξεπερνά τα όρια της Ουκρανίας, καθώς διαταράσσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας από το λιμάνι της στη Μαύρη Θάλασσα — για παράδειγμα, η χερσόνησος αποτελούσε τον κόμβο εφοδιασμού που υποστήριζε τη ρωσική εκστρατεία στη Συρία από το 2015 έως το 2024.

Η Κριμαία έχει επίσης τεράστια προσωπική σημασία για τον Πούτιν, του οποίου η δημοτικότητα στη χώρα του εκτοξεύθηκε όταν η χερσόνησος, που αποικίστηκε για πρώτη φορά από τη Ρωσική Αυτοκρατορία πριν από 300 χρόνια, επανήλθε τόσο εύκολα υπό ρωσικό έλεγχο. Η απώλειά της θα αποτελούσε άμεσο πλήγμα για τη φήμη του και θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη δυσαρέσκεια για την ηγεσία του και τον πόλεμο στη χώρα του.

«Η Κριμαία είναι το χρυσό κλειδί για τις αυτοκρατορικές φιλοδοξίες της Ρωσίας», δήλωσε ο Ιλιά Παβλένκο, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας.

Ορισμένοι από τους εταίρους της Ουκρανίας — και κυρίως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πέρυσι ότι η Ουκρανία «δεν έχει χαρτιά» — είχαν προηγουμένως υποδείξει ότι η παραχώρηση της Κριμαίας στη Ρωσία θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, η Ρωσία ενδέχεται να διαπιστώνει ότι η διατήρηση της χερσονήσου, από διοικητική και στρατιωτική άποψη, είναι υπερβολικά δύσκολη και δαπανηρή — πόσο μάλλον η διαφύλαξη της ειρήνης και της καλής διαβίωσης που υποσχέθηκε στους κατοίκους της Κριμαίας το 2014.

«Τώρα φτιάχνουμε τα δικά μας χαρτιά», δήλωσε ο Παβλένκο.

Η στάση του λαού της Κριμαίας

Ενώ η εκστρατεία παρεμπόδισης του Κιέβου στοχεύει στην αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος και της φήμης της Μόσχας, έχει αναπόφευκτα επηρεάσει τον άμαχο πληθυσμό της Κριμαίας. Εκτός από τους χιλιάδες Ρώσους που η Μόσχα ενθάρρυνε να μετακομίσουν στη χερσόνησο, πολλοί Ουκρανοί πολίτες εξακολουθούν να ζουν εκεί, συμπεριλαμβανομένων των αυτόχθονων Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν υποστεί δυσανάλογη καταστολή από τότε.

Σύμφωνα με τον Ρεφάτ Τσουμπάροφ, πρόεδρο του Μετζλίς των Τατάρων της Κριμαίας — ενός διοικητικού οργάνου που έχει κηρυχθεί παράνομο από τις ρωσικές αρχές και έχει πλέον την έδρα του στο Κίεβο — ο αυτόχθονες πληθυσμός της χερσονήσου θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες στο μέλλον. Συνέστησε τη δημιουργία αποθεμάτων τροφίμων και φαρμάκων για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, την απομάκρυνση από ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τη διασφάλιση ενός χώρου για καταφύγιο σε περίπτωση επιθέσεων.

«Δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει αυτό», είπε.

Μα θα μπορούσε να καταλήξει με την επαναφορά της χερσονήσου στην Ουκρανία; Η τελευταία φορά που αυτό φαινόταν πιθανό ήταν κατά τη διάρκεια της πολυδιαφημισμένης αντεπίθεσης της Ουκρανίας το 2023, και από τότε οι ελπίδες έχουν μετριαστεί λόγω της αποτυχίας της χώρας να μετατοπίσει τη γραμμή του μετώπου εκείνη την εποχή.

«[Οι κάτοικοι της Κριμαίας] νιώθουν κάποια αισιοδοξία ότι αυτή τη φορά θα μπορούσε να καταλήξει σε απελευθέρωση. Αλλά λένε επίσης: “Μην μας ξεγελάσετε όπως κάνατε το 2023”», ανέφερε ο Τσουμπάροφ.

Η Ρωσία προετοιμάστηκε στρατιωτικά, οικονομικά, μέσω της εκπαίδευσης και της προπαγάνδας, για να καταλάβει την Κριμαία επί δεκαετίες, παρατήρησε ο Παβλένκο. Η Ουκρανία πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα εξίσου ευρύ φάσμα τακτικών, πρόσθεσε. «Πάντα λέγαμε ότι η Κριμαία είναι Ουκρανία και ότι η Ουκρανία θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να ανακτήσει την Κριμαία. Η Κριμαία δεν μπορεί να επιστραφεί μόνο με στρατιωτικά μέσα… Ασκούμε στρατιωτική πίεση τώρα, ώστε να δώσουμε στους διπλωμάτες μας την ευκαιρία να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να πουν: “Δεν αφήνουμε την Κριμαία εκτός”».