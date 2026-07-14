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ΕΕΤ: Δυναμικός και ανθεκτικός ο τραπεζικός κλάδος

Οι δυνατότητες των ελληνικών τραπεζών στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)

Τράπεζες 14.07.2026, 13:41
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ΕΕΤ: Δυναμικός και ανθεκτικός ο τραπεζικός κλάδος
Από αριστερά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς και ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης
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Την εντυπωσιακή πορεία ανάκαμψης των ελληνικών τραπεζών μετά την πολυετή κρίση με τον κλάδο να ξεχωρίζει σήμερα για την ισχυρή κεφαλαιακή βάση, την υψηλή ρευστότητα, τη δυναμική πιστωτική επέκταση, τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αντίστοιχη του ευρωπαϊκού μέσου όρου υψηλή κερδοφορία, ανέδειξαν με τις ομιλίες τους στη ετήσια ανοικτή Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤ Γιώργος Ζανιάς.

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα, παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εκπροσώπων θεσμικών φορέων και ανεξάρτητων Αρχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΕΤ, των Διοικήσεων όλων των Τραπεζών μελών καθώς και των στελεχών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

ΕΕΤ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤ Γιώργος Ζανιάς κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ

Οι ομιλητές εστίασαν στη δυναμική και την ανθεκτικότητα του κλάδου, τις ισχυρές προοπτικές του, στην ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να στηρίζουν  αποτελεσματικά τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στην ουσιαστική τους συμβολή στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και στην αναβάθμιση της διεθνούς επενδυτικής δυναμικής της χώρας.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την εναρκτήρια ομιλία του τόνισε: «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα υγιές. Κεφαλαιακά ισχυρό, με ρευστότητα, με κερδοφορία. Δεκαπέντε χρόνια κρίσεων έκλεισαν επιτέλους έναν κύκλο. Το σύστημα που κάποιοι έβλεπαν ως το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι σήμερα ένα από τα ισχυρά της χαρτιά. Θέλω όμως να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Η υγεία δεν είναι ο προορισμός. Είναι η αφετηρία. Οι τράπεζες έχουν τώρα μπροστά τους μια σπάνια δυνατότητα: να δημιουργήσουν οι ίδιες τον κόσμο μέσα στον οποίο θα λειτουργήσουν. Όχι απλώς να προσαρμοστούν στην οικονομία που υπάρχει, αλλά να χρηματοδοτήσουν την οικονομία που μπορεί να υπάρξει. Γιατί οι τράπεζες δεν είναι απλώς μέρος του οικοσυστήματος. Είναι ο καταλύτης του. Και ο καταλύτης δεν παρακολουθεί την αντίδραση. Είναι αυτός που την πυροδοτεί».

ΕΕΤ

Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Oικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, στην παρέμβασή του, αφού υπογράμμισε την ανάγκη ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ανέφερε: «Οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να καταγράφουν θετικές επιδόσεις κατά τους πρώτους μήνες του 2026, διατηρώντας ισχυρή κερδοφορία και υψηλά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και την αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, συνέβαλε στη διατήρηση της ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, η ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών βελτιώθηκε περαιτέρω, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

ΕΕΤ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ

Αναφερόμενος στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, ο Διοικητής της ΤτΕ σημείωσε: «Η ελληνική οικονομία έχει επιτύχει τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της μετά τη βαθιά κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Η πολιτική σταθερότητα, οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών και η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή βάση για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας».

«Το τραπεζικό σύστημα και η ελληνική οικονομία έχουν αφήσει οριστικά πίσω την κρίση. Έχουν γυρίσει σελίδα, έχουν ανέβει πολλά σκαλοπάτια αξιοπιστίας. Στη διεθνή επενδυτική κοινότητα αλλά και στα θεσμικά fora τον τόνο δίνουν οι ιστορίες επιτυχίας της Ελλάδας», τόνισε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΕΤ Γιώργος Ζανιάς.  Σύμφωνα με τον κ. Ζανιά, οι κρίσεις των τελευταίων δεκαπέντε ετών, δηλαδή η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και δημοσιονομική κρίση χρέους, είχαν επώδυνες συνέπειες για την εθνική οικονομία.  Αξιοποιήθηκαν, όμως, για την σημαντική αναδιάρθρωση και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, αλλά και του τραπεζικού της συστήματος.  «Πήραμε το μάθημά μας με σκληρό τρόπο, αλλά η επίμονη προσπάθεια όλων και πρωτίστως της ελληνικής κοινωνίας κατάφεραν να γυρίσουν τη σελίδα», τόνισε. Εκτενής ήταν η αναφορά του Προέδρου ΔΣ της ΕΕΤ στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των μελών της  Ένωσης. «Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στον αναπτυξιακό και κοινωνικό του ρόλο, και το κάνει» ανέφερε ο κ. Ζανιάς και συμπλήρωσε πως «από το 2019 μέχρι σήμερα, οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των ελληνικών τραπεζών φτάνουν στα 900 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 400 εκατ. ευρώ διατίθενται από τις 4 συστημικές τράπεζες σταδιακά για την ανακαίνιση χιλιάδων δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου ενώ όλες οι ελληνικές τράπεζες στέκονται στο πλευρό της κοινωνίας σε κάθε δύσκολη στιγμή. Όταν η θεομηνία κτύπησε τη Θεσσαλία, όταν η πανδημία άλλαξε ριζικά τον τρόπο πληρωμών, όταν η απότομη άνοδος των επιτοκίων από το Μάιο του 2023 έως το Μάιο του 2025 βάρυνε τις δόσεις των στεγαστικών δανείων 440.000 συνεπών δανειοληπτών, όταν ο Ελληνισμός της Πόλης ζήτησε βοήθεια για να σταθεί όρθιο το ιστορικό κτίριο του Ζωγραφείου Σχολείου, όταν το Υπουργείο Υγείας ζήτησε τη συνδρομή μας για την αεροδιακομιδή ασθενών κατά τους θερινούς μήνες. Και συνεχίζουμε κάθε φορά που η Πολιτεία ζητά τη συνδρομή μας, κάθε φορά που η κοινωνία έχει την ανάγκη μας».

ΕΕΤ

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Ζανιάς σημείωσε: «Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει πολλά. Έχει όμως αρκετό δρόμο ακόμα να καλύψει για να επουλώσει πλήρως τις πληγές της κρίσης. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα μιας αναπτυξιακής πορείας η οποία όχι μόνο θα εξαλείψει τα τελευταία κατάλοιπα της κρίσης αλλά θα επανατοποθετήσει ακόμα πιο δυναμικά τη χώρα σε τροχιά σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη».

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