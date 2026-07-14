ElvalHalcor: Ανοιξε το βιβλίο για την ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η αύξηση κεφαλαίου ύψους ως 250 εκατ. ευρώ της ElvalHalcor, καθώς άνοιξε το βιβλίο προσφορών και αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό ως τις 16 Ιουλίου.

Σε σχετική ανακοίνωση της η ElvalHalcor κάνει γνωστή τη διενέργεια συνδυασμένης προσφοράς έως 75.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με μέγιστη τιμή διάθεσης 4,86 ευρώ ανά Νέα Μετοχή, με στόχο την άντληση ακαθάριστων εσόδων περίπου 250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η συνδυασμένη προσφορά για την ΑΜΚ της ElvalHalcor

Οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν στο πλαίσιο συνδυασμένης προσφοράς:

-στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και

-εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά έχει αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής:

-20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και

-80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς

Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες, μέχρι και τις 16 Ιουλίου 2026 στις 16:00, ώρα Ελλάδας.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο (14 Ιουλίου 2026 έως 16 Ιουλίου 2026) θα διενεργηθεί επίσης η Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν και ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα καθοριστούν από την Εταιρεία με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens στις 13 Ιουλίου 2026 που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, έτσι ώστε κάθε τέτοιος Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής να δύναται να διατηρήσει τη συμμετοχή του έως και στο υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής του μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»).